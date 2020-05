Hudfletter media i Moria-saken: – Ukritiske, tårevåte reportasjer

Frps Jon Helgheim tar et oppgjør med medias dekning av Moria-saken.

Etter flere uker med diskusjon om å hente flyktninger fra Moria-leiren i Hellas, har Høyre inngått en avtale med KrF og Venstre som sikrer flertall i Stortinget for å hente flyktninger. Det er forutsatt at 8-10 andre land i EU også stiller opp.

Det har ført til fullt bluss på lampene hos Fremskrittspartiet.

– Dette er bare at Høyre ikke har ryggrad til å stå imot presset. De vet det er riktig å holde igjen, men likevel gir de etter, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

– Men er ikke dette et tap for Venstre og KrF som vil hente uavhengig av andre land?

– Det er feil. De åpner for å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov. Hvis det er en seier for Høyre, har de en rar moral, sier Helgheim.

53 prosent afghanere

Ifølge FN er dem som er kommet sjøveien til Hellas så langt i år, omtrent 45 prosent fra Afghanistan og 23 prosent fra Syria. Ifølge justisminister Monica Mæland (H) skal de mindreårige flyktningene hentes innenfor rammen for antallet kvoteflyktninger.

Helgheim mener løsningen med å hente flyktninger fra Moria-leiren bare vil øke presset på Europa og få enda flere til å ta den farlige reisen over Middelhavet.

– Det fører til en verre situasjon i Hellas, fordi flere blir lokket. I tillegg er kostnadene enorme. For prisen av å hente 35 enslige mindreårige asylsøkere, kan man hjelpe 8300 syriske krigsflyktninger, sier Helgheim.

MEDIA: Frps Jon Helgheim mener media har vært altfor ensidig i dekningen av Moria-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Han viser til at kommunene får 1,2 millioner kroner i tilskudd per person per år for å bosette en enslig mindreårig asylsøker, mot at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) bruker i snitt 5000 kroner for å hjelpe totalt 760.000 syriske flyktninger.

Hudfletter media

Selv om kritikken mot Høyre går lenger enn vanlig, er det media Helgheim retter det største skytset mot.

– Medias dekning av saken har vært under enhver kritikk. En opptelling av innslag og leserinnlegg om saken viser den grove skjevheten. Det er vanskelig å komme med nyanser i tårevåte reportasjer med et ensidig fokus.

– Hva er det du etterlyser av media?

– De burde se på hvilke konsekvenser politiske vedtak får. Isteden for å bli med skuespillere på reiser rundt i flyktningleirer, kunne de sett på konsekvensene av å hente flyktninger. For eksempel hvor mange vil komme gjennom familiegjenforening hvis vi henter 500 asylsøkere, slik Ap har foreslått, sier Helgheim.

– Vi strammer til i forhold til Frp

Høyres innvandringspolitiske talsmann Ove Trellevik mener på sin side at de kjører en strammere politikk enn det Frp var med på i regjering.

STRAMMERE: Høyres Ove Trellevik mener hans parti fører en strammere politikk enn Frp gjorde i deres regjeringstid. Foto: Høyre

– Vi strammer til i forhold til engangsløsningene Frp var med på, sier han og forklarer:

– Dagens enighet betyr at vi står fast på å søke felleseuropeiske løsninger på flyktningkrisen. Da Frp var i regjering bidro Norge til EUs relokaliseringsprogram i 2015-2016 ved å relokalisere 1509 asylsøkere fra Italia og Hellas til Norge. I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Derfor er det avgjørende for Høyre at andre europeiske land bidrar til å hjelpe dem som trenger det mest, sier Trellevik.

Han mener det er avgjørende at Norge setter krav til at andre EU-land blir med på ordningen.

– Innsatsen den gang bidro dessverre ikke særlig mye til å bedre situasjonen for menneskene i leirene. Jeg mener derfor det er klokt av regjeringen å sette krav til at EU-landene som deltar, faktisk gjør det som de lover, før vi eventuelt bidrar mer, sier Trellevik.