Oppgitt over flyselskapet fant Magadalena Borsch en annen løsning for å få igjen pengene for Tokyo-turen.

Magdalena Borsch hadde bestilt flybilletter til seg selv og to barn på åtte år, Samantha og Liam, fra Longyearbyen til Tokyo via Oslo og København. De tre skulle reise 27. mars med retur 12. april.

SAS Go Pro-billetter med rett til refusjon uansett årsak ble avbestilt 14 .mars, to dager etter at innføringen av de første store tiltakene og UDs reiseråd mot alle reisemål utenlands. Billettene kostet totalt 40.000 kroner.

Les også: Irina, Marlen og Emila kommer seg ikke hjem: Det har så langt kostet 36.000 kroner

Hun ringte i forkant og fikk da bekreftet av SAS at billettene skulle tilbakebetales i sin helhet - det skulle skje innen sju dager. Meldingen på nettet presiserte at det kunne ta lenger tid enn sju dager. Nå har det gått to og en halv måned.

AVLYST: I meldingen fra SAS påpekes det at ventetiden avhenger av banken/betalingsleverandøren, og at refusjonen kan ta lenger tid enn sju dager. Foto: skjermdump

Etter noen dager var denne meldingen plutselig borte fra nettsiden, sier Borsch.

Refundert av Mastercard

Magdalena Borsch har purret flere ganger:

- Det kom ingen bekreftelse på dato, ingen mail. Det eneste de kunne si var at de jobber med saken.

- Hva synes du om responsen fra SAS?

- Det er helt håpløst. Jeg ringte dem tre-fire ganger, men kommer bare til en svarer. Og når man først får tak i noen, er de frekke på telefonen, og sier jeg ikke skal ringe.

- Hva betyr det for deg om du må vente enda lenger på pengene?

- Det er kjedelig. Men nå har jeg meldt inn saken som reklamasjon til Mastercard. Der fikk jeg svar etter fire-fem dager, om at reklamasjonen blir godkjent. Så det ser ut til at jeg får pengene derfra.

Les også: Flere måneders ventetid for reiserefusjoner - her er en snarvei

Har ventet siden februar

Nettavisen har fått mange henvendelser fra SAS-kunder som venter på refusjon.

En annen SAS-kunde har ventet på 9.000 kroner siden før påske:

- Vi har ennå ikke fått 5 øre for turen vi bestilte hos SAS i påsken, sier Edmund Johansen.

- Vi har betalt for en vare som ikke er levert. Er det riktig at Ola Nordmann skal sponse flyselskapene når det er myndighetene som har bestemt at de ikke kan fly og pengene myndighetene skulle skyte inn for å berge flyselskapene ikke blir noe av? Er det ikke nok at folk er fratatt arbeide om de ikke skal opptre som økonomisk støtte for flyselskap også? sier Johansen.

En annen SAS- kunde som Nettavisen har vært i kontakt med, har ventet på tilbakebetaling siden februar:

- Vi har ventet på tilbakebetaling fra SAS siden februar. Før krisen - pga. forsinkelse av fly i vinterferien. Vi fikk kjapt svar om at vi hadde krav på penger men etter det har vi ikke hørt noe. Har purret mange, mange ganger.

Eksperter på reiselivsbransjen har tidligere antydet i Nettavisen at det er sviktende likviditet som er årsaken til at det tar spå lang tid å refundere kansellerte billetter, mens selskapene selv heller har skyldt på tynn bemanning og høyt arbeidspress.

REFJUNDERES I JUNI: Målet er fortsatt at reiser som ble kansellert i mars, skal refunderes i juni, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: Sas

Nettavisen har spurt SAS hva flyselskapet gjør for å få fortgang i disse sakene, og om det er rimelig at folk ikke kommer seg på ferie fordi SAS skylder dem penger. Her er svaret:

- SAS har satt på flere folk til å håndtere køen av refusjonskrav, men det kommer dessverre til å ta lenger tid enn vanlig å betale tilbake refusjoner. Målet er fortsatt at reiser som ble kansellert i mars, skal refunderes i juni, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

- Klar og tydelig rettighet

Allerede 28. april sendte Forbrukertilsynet ut informasjon om i et orienteringsbrev til flyselskapene Norwegian, SAS og Widerøe om forbrukernes rettigheter når flyselskapet kansellerer flyvninger:

– Flypassasjerer som får flygningen sin innstilt har krav på pengene tilbake, enten kontant eller ved en bankoverføring. Flyselskapene plikter å opplyse klart og tydelig om dette, skrev tilsynet i brevet.

Men rettighetene viser seg vanskelige å håndheve. Andreas Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske reiseforsikring, forteller om en stor strøm av henvendelser fra kunder som ikke når fram overfor flyselskapene.

- Vi opplever også at reisebyråer sender kundene til oss, men det er ikke forsikringsselskapets oppgave å forskuttere tilbakebetalinger på vegne av flyselskaper og reisebyråer, sier Handeland.

Som Magdalena Borsch i denne artikkelen har gjort, er et også mulig å reklamere til kortselskapet, men har du betalt med faktura, har du ikke denne muligheten.

Les også: Stor konkursfare i reiselivet: - Skylder kundene milliarder de ikke har





- Usikret lån til flyselskapene

Har du bestilt en reise fram i tid til et av landene der UDs reiseråd enn så lenge gjelder på reisetidspunktet, skal du kunne avbestille og få tilbake beløpet du har betalt via Europeiske reiseforsikring. Men det er ulik praksis blant forsikringsselskapene på dette.

I en forskrift i vår utvidet regjeringen fristen for å tilbakebetale billetter fra 14 dager til tre måneder, som Forbrukerådet var sterkt imot. Som Nettavisen tidligere har skrevet, får mange kunder et aktivt tilbud om tilgodelapp, som SAS kaller «voucher» og Norwegian «cashpoints» - Forbrukerådet har omtalt dette som å gi usikret lån til flyselskapene.

Tilbys du en form for tilgodelapp, skal du selv godkjenne dette aktivt og skriftlig, presiserer Forbrukertilsynet på sine hjemmesider.

– Passasjerene skal få klar og tydelig informasjon om retten til å kreve refusjon av hele billettprisen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.