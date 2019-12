Hun spår et fantastisk år for alle som får lønn: - Det er kamp om arbeidskraften

2020 kan bli et fantastisk år år for lønnstakerne, med god lønnsvekst, lav prisstigning og uendrede renter. Det kan nesten ikke bli bedre.

Det er gode nyheter for 2020 forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea kommer med til lønnstakerne, låntakerne og kanskje også til de som skal kjøpe seg en bolig for første gang.

- Det er ingen signaler om renteøkning fra Norges Bank. Norsk økonomi går greit, selv om veksten kanskje kommer tilbake til normalen. Men arbeidsledigheten er lav, og da er det kamp om arbeidskraften slik at du får høyere lønn, sier Incedursun til Nettavisen Økonomi.

Hun legger til grunn følgende regnstykke: Regjeringen har anslått en lønnsvekst neste år på 3,6 prosent og en prisvekst på 1,9 prosent. Det gir en såkalt reallønnsvekst på 1,7 prosent, en bedring i kjøpekraften din før skatt på 1,7 prosent.

- Og det er en bra reallønnsvekst?

– Det er en grei reallønnsvekst, svarer Incedursun.

Over 8000 kroner

Har du 500 000 kroner i årslønn med en forventning om en lønnsøkning på 3,6 prosent, vil den øke til 518 000 kroner i 2020. Men for å komme frem til den reelle økningen, må vi trekke fra prisveksten.

Da vil den såkalte reallønnen øke til 508 500 kroner. Dette er altså før skatt og en eventuell renteøkning, men den slipper du høyst sannsynlig.

- For alderspensjonister vil veksten dessverre være noe lavere. Veksten i ordinær alderspensjon er anslått til 2,8 prosent. Den reelle økningen for pensjonistene vil være 0,9 prosent hvis vi legger regjeringens anslag om prisstigning til grunn. Dette mener jeg er svært uheldig og vil gi mindre kjøpekraft til pensjonistene, sier Incedursun.

Det går altså godt med norsk økonomi. Den globale handelskrigen har foreløpig ikke påvirket Norge. Det ser ut til at USA og Kina er kommet til en enighet, og det er bra. Hvis renten mot formodning skulle gå opp, har man lønnsveksten til å jevne ut forskjellen.

Vær forberedt

- Men selv om det blir en økning i lønningene og renten står uendret, må man likevel tenke på å sette av til uforutsette hendelser. Man bør legge til grunn at renten kan gå opp.

- Forbered økonomien din ved å legge til side litt ekstra. Venn deg til å spare litt, slik at ikke alt går til forbruk. Du skal ikke gi opp livskvaliteten din, men vær litt forberedt og tenk på morgendagen, råder forbrukerøkonomen.

Incedursun tror 2020 ligger an til å bli et godt år for førstegangskjøpere i boligmarkedet.

- Ja, signalene tyder på at det ikke vil komme flere rentehevinger neste år. Boligmarkedet har stabilisert seg, og finansminister Siv Jensen (Frp) valgte å beholdeboliglånsforskriften. 2020 kan derfor være et godt år for de som skal inn i boligmarkedet, spår Incedursun.

Nytt gjeldsregister

I tillegg vil det nye gjeldsregisteret (se nedenfor) ekskludere en del fra boligmarkedet. Incedursun sier gruppen som har mye forbrukslån og lite egenkapital forsvinner fra markedet.

- Det gjør at førstegangskjøpere har en større mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Boligprisene har flatet ut, og det ser ut til at det fortsatt vil være en moderat utvikling neste år, det er ikke noe som tyder på at boligprisene vil stige noe særlig, mener Nordeas forbrukerøkonom.

- Det måtte i så fall være hvis renten kuttes. Da kan vi risikere å se en økning i boligprisene.

Samboeravtale

- Og hvis du kjøper en bolig sammen med en samboer eller kjæreste?

- Da må du absolutt passe på å ha en samboeravtale. Hvis et samboerpar tar opp felles lån, vil de være solidarisk ansvarlige overfor banken. Da kan det bli sånn at hvis den ene ikke betaler, kan banken gå på den andre, advarer Incedursun.

I en samboeravtale kan det eksempelvis bestemmes at partene skal være ansvarlige for halvparten av lånet. Den utdannede juristen og tidligere praktiserende advokaten anbefaler å kontakte advokat ved inngåelse av en ektepakt. Samboeravtaler kan man finne eksempler på nettet. De må imidlertid tilpasses til egen situasjon.

- Og den evige diskusjonen om du skal velge lån med fast eller flytende rente?

- Fastrentelån er nok mer for de som søker en trygghet i hverdagen og stabilitet og forutsigbarhet. Ser man på historikken, har det lønnet seg å ha lån med flytende rente. Går du for et fastrentelån, er den renten litt høyere, svarer Incedusrun.

SETT AV MIDLER: Selv om det går bra nå, bør du sette av midler til uforutsette ting, anbefaler Nordeas forbrukerøkonom. Foto: Werner Juvik (Nettavisen)

Ønsketenkning

1. juli kom altså det nye gjeldsregisteret på plass, som gjør at banker og andre långivere kan få oversikt over låntakernes totale gjeld, som forbruksgjeld. Det vil skjerpe utlånspraksisen, men registeret ønskes velkommen.

- Jeg tror vi vil se at flere låntakere får mindre gjeldsproblemer. En ønsketenkning fra min side er at man prioriterer mer riktig og tenker at «Vet du hva, jeg kan ikke ta dette forbrukslånet, fordi jeg har tenkt å kjøpe bolig om to år», at det blir en holdningsendring også.

Det er særlig den yngre aldersgruppen som har mye gjeld og en mindre likvid boligformue. Denne gruppen vil særlig merke en renteøkning. Den eldre gruppen har gjerne nedbetalt på boligen over flere år.

- Personlig mener jeg at det er godt vi har fått dette gjeldsregisteret på plass, sier Incedursun. Nå kan bankene sjekke grundigere at låntakerne ikke har mer enn fem ganger inntekten i gjeld. Det er maksimalgrensen etter boliglånsforskriften, selv om dette kravet kan fravikes i noen tilfeller.

Hva skal kuttes?

- Men det betyr ikke at du skal ta opp fem ganger inntekten din i lån. Du må legge til grunn at du skal tåle inntil 5 prosentpoeng i renteøkning. Her er det ikke bare å gå i banken og be om å få det du kan få, sier Incedursun.

- Du må tenke litt ut fra egen situasjon, hva er det du skal kutte på: Skal du bare betale ned på boliglånet hver måned, eller skal du ha penger til overs for å gjøre andre ting også?

Med det nye gjeldsregisteret på plass, blir det flere som ikke får refinansiert sine lån. Nå kan du oppleve at du får «nei» fra banken, fordi du har forbrukslån ulike steder. Hvis du ikke klarer å nedbetale, er alternativet mislighold og inkasso.

Boliglån viktigst

- Har du et boliglån, må du prioritere det. Bortsett fra det vil jeg si forbrukslån, der har du en veldig høy rente. Det lureste er å betale ned det du kan og særlig kvitte deg med dyr gjeld. Da må du belage deg på at du i noen år må klare deg uten egen bolig, råder Incedursun hvis du skulle slite.

Noen kan bli nødt til å gjøre valg som gjør at de ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

- Og har du kredittkort med en ramme på 50.000-100.000 kroner og flere kort med en ubrukt kredittramme, må du kvitte deg med disse kortene, sier forbrukerøkonomen.

- Men en del mister inntekt som følge av samlivsbrudd og at de blir arbeidsledige. Hva skal de gjøre? - Det kommer an på hvor store betalingsproblemer du får. Men du må alltid ta kontakt med kreditorene og prøve å komme til en avtale med dem hvis du ikke klarer å betjene lånene dine, svarer Incedursun og fortsetter:

- Mitt råd er å kutte ned på andre ting, som abonnementer til TV, aviser, middager ute, osv.

KVINNENE KOMMER ETTER: Derya Incedursun ser en økende interesse for aksjesparing blant kvinner. Foto: Werner Juvik (Nettavisen)

Velg med omhu

I gode tider som nå er de fleste i full jobb. Har du orden på økonomien, kan du vurdere en forsikring mot vanskelige tider.

- Slike forsikringer finnes det mange av, men velg det som er nødvendig og velg med omhu, anbefaler Incedursun.

Forbrukerøkonomen mener 2020 også vil være året der flere kvinner investerer pengene sine i aksjemarkedet. Nettavisen Økonomi har flere ganger skrevet om den lave aksjesparingen til kvinner.

- Men jeg har i år holdt mange foredrag for kvinner og fått henvendelser fra dem om at nå har jeg begynt å kjøpe aksjer og spare i aksjemarkedet. Vi ser en effekt av at det har vært mye oppmerksomhet rundt kvinner og aksjesparing, sier Incedursun.

Ikke vær for smart

- Er en månedlig spareavtale det sikreste for de som vil inn i markedet?

- De som er nye i markedet bør ikke prøve å «time» aksjemarkedet, treffe med svingningene i markedet. Jeg kan gjerne si hva jeg gjør: Hver måned trekkes et beløp fra kontoen min som går til sparing i aksjefond. Hvis jeg ønsker, kan jeg øke beløpet. Så har jeg noen enkeltaksjer og prøver meg litt frem.

- Hva med pensjonssparing, har du noen spesielle råd?

- Jeg tror kanskje ikke yngre mennesker i 20-årene tenker så langt og konsentrerer seg heller om andre ting, som bolig. Det skjønner jeg for de som ikke har kommet seg inn på boligmarkedet. Er du ung og nyetablert og har veldig høy boliggjeld, bør du prioritere å få ned litt av gjeldsgraden.

- Men er du kommet inn i boligmarkedet, bør du tenke på alternative sparemåter, som pensjon. De som kan, bør spare litt ved siden av, sier Incedursun.