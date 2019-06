Hun spurte Oslo kommune om bompenger. Svaret hun fikk, ga henne bakoversveis: – Arrogant

Svaret Oslo kommune ga en firebarnsmor som er bekymret for bomringen vekker sterke reaksjoner.

OSLO (Nettavisen Økonomi): Siden 52 bomstasjoner åpnet lørdag i Oslo har diskusjonene rast i sosiale medier. Mange som ikke bor i sentrum av Oslo er avhengig av bilen for å få dagen til å gå rundt.

Nayab Tahir (31) er en av dem. Etter det dukket opp en bomstasjon på vei til barnehagen ble hun bekymret for hvordan hverdagen skulle gå opp uten bil.

Barnehagen åpner ikke før kl. 07.15, og innen kl. 08.00 skal hun være på jobb. I mellomtiden skal fire barn på plass i barnehagen.

– Bare å endre vaner

Bekymringen endte med at hun la ut et innlegg på Oslo kommunes Facebook-side for å få svar. Kommunen hadde nylig lagt ut regnestykker for bomkostnader for flere vanlige reiseruter.

– Jeg ser at folk har problemet med å forstå de av oss som er bekymret. Når jeg skal levere fire unger i barnehagen, der tre av de ikke kan gå hele veien og det er en bom på vei dit, så er det faktisk problematisk. Fra neste år vil jeg måtte kjøre eldstemann til skolen, så trillingene til barnehagen, også rekke jobb til kl. 08.00. Hvordan jeg skal gjøre det kollektivt når barnehagen åpner 07.15. Det er for meg et mysterium, skrev hun.

Hun la til:

– Dere overkjører faktisk barnefamilier for å få til dette. De som har mye penger, de vil merke dette minst.

BOMRING: Over 50 nye bomstasjoner ble åpnet i Oslo i helgen. Foto: Paul Weaver

Oslo kommunes svar ga henne bakoversveis, og ingen svar på spørsmålene hennes.

– Det er ingen hemmelighet at bommene er satt opp for at en skal betale når en kjører bil ... Så er det også et mål å endre folks vaner når det gjelder bilkjøring, svarer kommunen.

– Arrogant holdning til å skjemmes av

Nettavisen tok kontakt med firebarnsmoren for å høre hvordan hun reagerte på svaret fra Oslo kommune.

– Hva tenkte du om svaret?

– Hvorfor skal Oslo kommune legge seg oppi folks vaner? Jeg trodde vi lot folk få leve sitt liv slik de ønsker, uten å legge oss oppi deres vaner, sier Tahir til Nettavisen Økonomi.

Hun hadde ikke forventet at kommunen skulle legge ned bomringen på grunn av en kommentar, men hadde forventet seg et litt annerledes svar.

– Jeg forventet ikke at de skulle løse bomstasjonskrisen i en kommentar på Facebook. Men de har en overkjørende og arrogant holdning til å skjemmes av. Problemet ligger hos dem, men de vil at løsningene skal komme fra oss ved at vi endrer våre vaner, spør hun.

Les hele utvekslingen nederst i saken.

Vekker reaksjoner

Tahir er ikke alene om å reagere på svaret hun fikk. Flere reagerer på Oslo kommunes svar, og kaller det en «skam» å svare innbyggere slik. En dame ved navn Turid skriver:

– Oslo kommune. Kan dere gi et svar vi ønsker. Hva gjør barnefamilier i lignende situasjoner. Dette er vel noe dere selv forstår.

En mann ved navn Sigbjørn kaster seg også på:

– Patetisk svar på et reelt problem. Hvordan mener dere Nayab skal endre vaner? Prøv å vise litt medfølelse fremfor å gi sjelløse kommunikasjonsrådgiversvar. Skam dere.

Oslo kommune svarer på nytt, og dette svaret vekker enda større reaksjoner.

– Medfølelse på Facebook gir ingen rabatt i bomringen dessverre. Vi kan gjerne si at vi ser utfordringene, men dagens system åpner ikke for behovsprøving av hvem som skal betale. Så om en ikke vil betale er det personlig vaner som må endres så fremst det er mulig, svarer kommunen.

Den samme Sigbjørn blir forbannet av det nye svaret til kommunen.

– Wow! Og hvordan skal det nedlatende svaret hjelpe Nayab og alle andre som må lide under regimet deres? Jeg tar trikk til jobb hver dag, men evner likevel å sette meg inn i andres situasjon. Kanskje dere skulle prøve det også?

– Dere overkjører faktisk barnefamilier for å få til dette. De som har mye penger, de vil merke dette minst. Nayab Tahir, firebarnsmor (31).

Nayab Tahir blir selv frustrert over svaret, for det er ikke bare «å endre vaner» for henne.

– Endre vaner? Skal jeg be barnehagen åpne tidligere? Bytte barnehage på fire barn? Eller kanskje be toåringene skjerpe seg å gå den avstanden for Oslo kommune har bedt oss om å endre våre vaner?

Ber Erna Solberg skamme seg

31-åringen synes det hele ble dårlig håndtert.

– Ble du noe klokere av svarene du fikk?

– Nei, overhodet ikke. I kommentarfeltet ser man at de ikke møter kritikk eller saklige kommentarer på en verdig måte. Jeg ble ikke klokere, men ble iallfall sikrere i min sak. De har bestemt seg, koste hva det koste vil for oss, sier hun til Nettavisen.

Firebarnsmoren er imidlertid klar på at ikke er bare Oslo kommune som sitter med skylden. Hun vil også rette en pekefinger mot statsminister Erna Solberg.

– Jeg vil be Erna Solberg skamme seg. Be oss føde flere barn, når hun ikke kan tilrettelegge for de som allerede er her, sier hun.

Oslo kommune: – Har forståelse

Nettavisen tok kontakt med Oslo kommune for å høre om de er fornøyd med håndteringen av saken.

De understreker at de har forståelse for at mange er i en krevende situasjon, men vil ikke love bedring i hvordan innbyggerne blir besvart.

– Er dette et bra nivå å svare innbyggerne på?

– Svarene fra Oslo kommune om å endre vaner var ikke svar til enkeltpersoner, men ment som en påminnelse til alle oss som ferdes i Oslo om at vi enten må betale noe hvis vi velger å kjøre eller at vi må bruke kollektivtransport, sykle eller gå, sier Hanne Gjørtz som er kommunikasjonssjef i Oslo kommune.

– Vi har selvsagt stor forståelse for at det er krevende å skulle bringe små barn til barnehagen før jobb og at mange familier har utfordringer for å få hverdagen til å gå opp.

Gjørtz ønsker ikke å besvare om de vil gjøre grep for å møte innbyggerne på en bedre måte fremover.

Hele utvekslingen