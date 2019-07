Hundrevis av nordmenn opleverer hvert år feriemarerittet på Liseberg

- Det er helt ekstremt, sier Arne Voll i Gjensidige.

- Dette med Sverige og Liseberg er helt ekstremt. Hvert år får vi mange tiltalls klager fra folk som har fått ferien ødelagt der, sier Arne Voll, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige Forsikring til Nettavisen.

Liseberg har gjennom mange år hatt et problem med tyver som spesielt går mot norske bilturister. Det skyldes at norske barnefamilier ofte starter en lengre bilferie i Europa med å dra en tur innom den populære fornøyelsesparken i Gøteborg.

Tømmer bilen

Da lar de bilen stå igjen full av verdisaker, noe frekke svenske tyver vet å benytte seg av.

Når den norske familien kommer tilbake etter en hyggelig tur i Liseberg, er rutene på bilen knust og alt innholdet i bilen stjålet. En trivelig ferietur er blitt helt ødelagt.

KNUST: Arne Voll i Gjensidige inspirerer en ødelagt bil. Foto: Gjensidige/privat

Voll sier at Gjensidige får en rekke slike klager hver år. Det samme sier Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1 (se lengre ned i saken). Politet både i Norge og Sverige har også advart mot bilinnbrudd i nærheten av Liseberg.

- Dette er en gjenganger og noe vi har sett i mange år. Jeg tror det fleste forsikringsselskap kan fortelle om noe liknende. Det er ingen andre steder jeg vet om hvor det er så mange innbrudd i bil som på Liseberg, sier Voll.

Attraktive

Han understreker at norske biler er veldig attraktive, ikke minst fordi nordmenn har så mye verdisaker.

- De fleste nordmenn over en viss alder har jo en ipad og en iphone. Med unntak av telefonen lar folk det meste ligge igjen i bilen, sier Voll, som understreker at han ikke advare folk mot å dra til Liseberg.

- Det er umulig å be folk gjøre det. Men man bør ta forskjellige forholdsregler. Du bør ha så lite som mulig i bilen, men hvis du ikke har noe annet sted å gjøre av det, så bør du i alle fall sørge for at det er tildekket slik at tyvene ikke ser det. Det kan også være smart å ha så mye som mulig i takboksen, hvis du har det, sier Voll.

300 saker i året

Therese Nielsen, skadeforebygger for forsikringsoppgjør i Fremtind Forsikring, som er eid av Sparebank1 og DNB, sier at biltyveri ved Liseberg er en stor og veldig kjent problemstilling.

INNBRUDD: Biltyveri på Liseberg er en gjentagende problem. Foto: privat

- Vi kan anslå at vi mottar cirka 300 saker pr år i forbindelse med tyverier fra Liseberg-området. Det vi også kan se er at antallet saker er stabilt fra sommer til sommer, sier hun til Nettavisen.

Hun sier at norske turister er attraktive fordi vi har med masse rart når vi drar på ferie i Europa.

- Vi har med mye elektronikk og dyre gjenstander. Vi anbefaler kundene å ta det de kan inn på hotellrommet. Du bør i alle fall ikke la verdigjenstander ligge synlig i bilen. Da bør du heller pakke en ekstrasekk som du har med deg inn på Liseberg, sier Nielsen.

Hun mener også folk bør tenke over hva de faktisk trenger å ta med på ferie.

- Man trenger ikke å ta med oldemors arveklokke på ferie. Det er smart å begrense oppakkingen, sier Nielsen.

Dårlig start

Julie Vasilis, informasjonssjef på Liseberg, sier at de kjenner godt til problematikken.

- Vi forstår at det er en veldig dårlig start på ferien å miste alle tingene sine, sier hun til Nettavisen.

Hun anbefaler imidlertid sterkt alle nordmenn om å tømme bilen sin før de besøker fornøyelsesparken.

- Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i Sverige kan du ikke la ting være igjen i bilen og vente at de skal være der når du kommer tilbake. Legger du ting igjen i bilen, øker det risikoen for innbrudd veldig, sier Vasilis.

Kan låse inn

Hun sier imidletid at Liseberg tilbyr både skap til å låse tingene sine inn i parken og en en låst parkering med vakter.

- Det koster litt ekstra, men ikke veldig mye mer enn annen parkering, sier Vasilis.

Hun sier at de faktisk har sett en positiv utvikling på parkeringsplassene de driver selv de senere årene.

- Innbruddene på våre egne parkeringer har minsket de senere årene. Samtidig vet vi at på andre parkeringer i nærheten av Liseberg, som vi ikke driver, er utviklingen ikke like bra, sier hun.