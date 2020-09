Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip – setter inn skip med norsk flagg og mannskap

Hurtigruten har fått krass kritikk for sitt «Tom Cruise-skip». Nå tar de affære.

Saken oppdateres.

Senest i går gikk selskapet kritikk fra næringsminister Iselin Nybø. Stridens kjerne har vært om bruken av skipet som hotell var i strid med loven eller ikke.

- På et hotellskip er det åpent for hvem som helst å booke seg en lugar. I dette oppdraget har produksjonsselskapet chartret skipet i en kort periode i forbindelse med produksjonen, sa Anne Marit Bjørnflaten til NTB på tirsdag.

Les Erik Stephansens kommentar: Intet er så stille som en taus Trygve Hegnar

- Vi har sagt til Hurtigruten at vår forståelse av loven er at dette kan de ikke gjøre i dag, fortalte næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB etter et møte med Hurtigruten mandag.

- Ønsker å være konstruktive

De mente likevel at de var innenfor regelverket, men at de skulle se på løsninger.

- Når statsråd Iselin Nybøs uttaler seg så tydelig, ønsker vi å være konstruktive og finne løsninger. Derfor venter vi ikke til forskriften er på plass, men jobber nå med alternativer for å løse situasjonen. Dette er vi også i dialog med departementet, våre tillitsvalgte og oppdragsgiver om, sa Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i rederiet, til FriFagbegevelse.

Byttes ut

Nå blir skipet «MS Fridtjof Nansen» byttet ut med «MS Finnmarken».

Les også: Cruisenæringen mener de straffes for Hurtigrutens feil

- MS Finnmarken starter oppdraget i begynnelsen av neste uke, med norsk flagg og norsk mannskap. Sammen med MS Vesterålen, som fortsatt er en del av avtalen, vil MS Finnmarken ligge ved kai i Åndalsnes resten av leieperioden. Begge skipene er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), sier Bjørnflaten torsdag kveld.

Slet med korona