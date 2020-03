Huseiernes Landsforbund tordner etter rentekutt: - Ledelsen i DNB er tonedøv

Generalsekretær Morten Andreas Meyer mener storbanken er arrogant og krever at kundene få merke rentekuttet umiddelbart.

Søndag satte DNB ned renten for andre gang på kort tid. Det siste rentekuttet er på inntil 0,5 prosentpoeng.

Rentekuttet kommer etter at Norges Bank på få dager har satt ned styringsrenten med til sammen 1,25 prosentpoeng. Styringsrenten er nå på historisk lave 0,25.

For ti dager siden kom det første av to rentekutt fra Norges Bank. I ettertid har bankene fått massiv kritikk fordi de venter i seks til åtte uker før de lar det tre i kraft. Tidligere finansminister og Frp-leder Siv Jensen og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gikk hardt ut i Nettavisen søndag og mente at rentekuttet måtte tre i kraft umiddelbart.

- All grunn til å være skuffet

Men DNB står på sitt. I børsmeldingen med den nye rentenedgangen går det frem at de venter til 2. mai før deres kunder kan nyte godt av kuttet. Det får Huseiernes Landsforbund til å tenne på alle pluggene.

- Ledelsen i DNB er tonedøv. Enda en gang velger de å utsette renteendringen ut til kunden med seks uker. De har anledning til å gjøre det raskere. I tillegg reagerer vi på at ikke alle kundene deres er omfattet av rentekuttet. Det er all mulig grunn til å være skuffet over DNB, sier generalsekretær i forbundet, Morten Andreas Meyer, til Nettavisen.

Han peker på at ledende politikere, statsråder, sentralbanksjef Øystein Olsen, fagøkonomer, forbrukerøkonomer og representanter for boligeierne har gitt et entydig råd.

- I den vanskelige situasjonen landet vårt er i får mange økonomiske problemer, og da må bankene stille opp og være på tilbudssiden. Det er nå folk trenger hjelp, og jeg må understreke at situasjonen er ekstraordinær, sa Ap-nestleder Skjæran til Nettavisen søndag.

I en spørretime på Facebook søndag uttalte også statsminister Erna Solberg (H) at hun forventet at boliglånskunder skulle få billigere rente. Meyers synes lite om at DNB igjen velger å vende det døve øret til.

- DNB velger arrogant å se bort fra rådene, sier han.

Storbanken understreker at de skal bidra til å holde hjulene i norsk økonomi i gang, og fortsette å være en trygg rådgiver for bedrifter og privatpersoner i en usikker tid.

- Akkurat nå er det avdragsfrihet de fleste kundene som har blitt permittert trenger, og den siste uken har vi fått over 10 000 slike søknader hver dag. Vi jobber døgnet rundt og har nå satt i gang 11 roboter for å ta unna saksbehandlingen og hjelpe kundene våre, og Huseiernes medlemmer, i en veldig krevende situasjon, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til Nettavisen.

- Når det gjelder rentekuttet har vi fremskyndet dette så langt vi hadde mulighet denne gangen.

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld

Siv Jensen anbefaler sjekke andre banker

Når renten settes opp skal det ifølge finansavtaleloven gis varsel på minst seks uker før renteendringen trer i kraft. Men det er mulig å fravike seksukersregelen når renten kuttes, og det kommer forbrukerne til gode.

- Men DNB har uttalt at de tilbyr avdragsfrihet og at det for noen kan monne mer enn rentekutt. Hva mener du om det?

- Avdragsfrihet kan være svært viktig for de som har mistet hele eller deler av inntekten sin. Men de store vinnerne er bankene. Å forlenge løpetiden eller tilby avdragsfrihet fører til at de totale rentekostnadene øker. Den type fleksibilitet er ikke en unnskyldning for ikke umiddelbart å sette ned renten, sier Meyer.

Frp-Jensen er ikke imponert over DNB.

- Jeg håper virkelig at DNB gjør som flere andre banker og setter ned renten med rask virkning. Det kommer til å bety for mange mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon, sier hun til Nettavisen.

- Dersom banken ikke tilbyr lavere rente anbefaler jeg at folk sjekker finansportalen.no, for å finne et bedre tilbud hos en annen bank.

Frp-leder Siv Jensen.

Søndag uttalte Frp-lederen følgende til Nettavisen:

- Nå har Norges Bank satt ned styringsrenten, og mange av bankene har varslet at de vil sette ned renten. Det må også komme folk til gode omgående. Vi er avhengige av at folk bruker penger for at hjulene i samfunnet skal gå rundt, at bedrifter ikke skal gå konkurs og dermed at arbeidsplasser blir borte, sier Jensen til Nettavisen.

- At renten på boliglån nå kuttes er også viktig for at folk skal få endene til å møtes dersom de får det vanskelig økonomisk.

- Uforståelig av DNB

Norges Bank har til sammen kuttet renten med 1,25 prosentpoeng. Mens DNB på sine to rentekutt til sammen har satt den ned med 0,85 prosentpoeng. Altså har de ikke fulgt hele rentekuttet.

Mange har forhåpninger om at deres bank minimum skal kutte like mye som Norges Bank.

- At rentekuttet nødvendigvis ikke blir like stort som Norges Bank kutter styringsrenten er mer forståelig. Men det er helt uforståelig at Norges største bank ikke er i stand til å innfri forventningene om et umiddelbart rentekutt for sine kunder, sier Meyer.

- Men bankene må jo også ordne dette rent teknisk digitalt. Er det da mulig å få dette til umiddelbart?

- Jeg oppfatter DNB og de andre storbankene i landet til å være digitale spydspisser. Da antar jeg at de har utviklingsressurser, eller allerede har teknologiløsninger som gjør at de umiddelbart kan iverksette rentereduksjonen.