Husk å sjekke fristen: Nordmenn glemmer store beløp i gavekort

Julegave-favoritt går i glemmeboken.

For mange står gavekort øverst på ønskelisten til jul. Likevel er det langt fra alle som bruker det. I 2016 kunne Forbrukerrådet fortelle at vi kaster bort mellom 2 til 2,25 milliarder kroner på ubrukte gavekort som vi får til jul.

Tallene var hentet fra NHH-professor Ola H. Gryttens undersøkelser på omfanget av ubrukte gavekort. Grytten tror tallene er nokså like nå.

Det får juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen, til å reagere.

- Det er penger rett i vasken, mener Iversen.

Unngå spesialiserte gavekort

GAVE MED TIDSFRIST: - Når det går ut på dato og forsvinner, så er det i praksis gratis penger til den som har utstedt gavekortet, sier Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Iversen legger til at det Forbrukerrådet synes det er dumt at folk lar penger gå ut på dato i skuffen. Han viser til at gavekort ofte må brukes innen tolv måneder.

- Når det går ut på dato og forsvinner, så er det i praksis gratis penger til den som har utstedt gavekortet. Det er likevel ikke så rart at folk ofte glemmer å bruke dem i en hektisk hverdag, fortsetter han.

Iversen anbefaler derfor forbrukerne om å kjøpe et universal gavekort, som kan brukes på mange forskjellige steder.

- Jo mer universalt gavekortet er, jo lettere er det kanskje å unngå at det blir liggende i skuffen for alltid. Dess mer spesialisert gavekortet er, dess større er sjansen for at det blir liggende, som et treningsabonnement eller teaterbilletter. Det kreves mer tiltak for å bruke det.

- Så disse gavekortene bør gis til personer som man vet at vil bruke dem. Man kjøper ikke treningsabonnement til sofagrisen eller til personer som ikke går i teater, for sannsynligheten for at gavekortet blir liggende er overhengene stor, fortsetter han.

Les også: Ekspertenes åtte tips: Slik kommer du deg gjennom jula med dårlig råd

- Personlig gavekort

Iversen foreslår at man i stedet for gir sofagrisen et personlig gavekort, hvor du inviterer deg selv med som personlig trener.

- Den type sosiale gaver kan være veldig fine, enten det er en skitur, tur i bakken eller på treningssenteret. Det krever litt oppfølging, men opplevelse er ofte den beste gaven, mener han.

Iversen foreslår også at man i stedet for å gi gavekort til Operaen eller på teater, heller gir en invitasjon dit.

- Så kjøper man først billetten når det er bestemt en dato. Hvis du kjøper billetter til en konkret forestilling, så risikerer du at det ikke passer for mottaker, fortsetter han.

Les også: Grensehandelen øker før jul: Nå vil svenskene senke ølprisen

- Kjøp julegaver med gamle gavekort

Iversen sier at han heller anbefaler forbrukere å gi penger enn å kjøpe gavekort.

- Det er mange som opplever det som mindre personlig eller kreativt, men for mange er kontanter favorittgaven. Da slipper du også å forholde deg til utløpsdato på tolv måneder, fortsetter Iversen.

I fjor kartla Forbrukerrådet fellene du må passe deg for ved gavekort, og det er nettopp utløpsdato, som pekes på som den største fallgruven.

- Vårt råd er at folk allerede nå tar en sjekk i skuffen og bruker opp de gavekortene man har. Du kan til og med kjøpe julegaver i år med et gammelt gavekort. Det blir en form for re-gifting, men det får være greit. Da bruker man det i hvert fall, tipser han.

Videre anbefaler han å notere når gavekortets utløpsdato er legge inn en alarm på mobilen. Samt at det brukes raskt og ligger i lommeboken. Dersom du har det i lommeboken, er det også større sannsynlighet for at det ikke rotes bort.

I tillegg kan det være lurt å ta bildet av gavekortet og ta vare på kvitteringen. Enkelte gavekort er også belemret med gebyrer eller som har et månedlig administrasjonsgebyr uavhengig av om det brukes eller ikke.

Derfor bør den som kjøper gavekortet undersøke alle vilkår før det kjøpes, og at man tilpasser bruken etter vilkårene.

Les også: 14 eksperttips som sparer deg for julestresset

- Kan ikke brukes på salg

- Noen gavekort har også begrensinger ved salg, og at det kun gjelder ordinære varer. De som kjøper gavekortet bør derfor spørre selger direkte over disk om gavekortet kan brukes på salgsvarer, fortsetter Iversen.

Han understreker at det ikke gjelder hos så mange butikker. Også noen steder kan gavekortet kun brukes en gang.

- Det er noen gavekort som må brukes opp når du er der. Står det en stor sum på gavekortet så vil mottaker være forpliktet til å bruke opp alt med en gang. Da blir det ofte slik at man bare kjøper noe for å bruke det opp, fortsetter Iversen.

Han forteller at det her gjelder å bruke forbrukermakten sin.

- Reglene for hvordan gavekort skal settes opp er ikke lovregulert, men for at det skal bli bedre må forbrukerne stille. De må si ifra til butikkene, og gjør nok folk det så innser etter hvert butikkene også at de må endre vilkårene sine, fortsetter han.