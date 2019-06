Husk at du spiller for flere enn bare deg selv, Ada Hegerberg!

Stjernespilleren Ada Hegerberg står fritt til å vrake landslaget, men ikke til å forstyrre Norges oppladning få dager før fotball-VM.

Det er vanskelig å få tak i hvorfor det har skåret seg så ettertrykkelig mellom Norges Fotballforbund og verdens beste kvinnelige fotballspiller, Ada Hegerberg.

Nå bør Ada Hegerberg vise seg som en klok utøver, og gå ut offentlig og beklage tidspunktet utspillet kommer på.

Motsetningen er så dyp at Hegerberg fortsatt ikke vil spille med det norske flagget på brystet, til tross for at NFF har byttet ut både landslagstreneren for kvinner og ansatt Lise Klaveness som toppfotballsjef.

- Jeg hadde mareritt etter å ha vært med på landslaget, sier Hegerberg i et intervju med fotballbladet Josimar tre dager før de norske jentene åpner fotball-VM i kamp mot Nigeria.

Utspillet har fått Norges kanskje mest talentfulle mannlige fotballspiller, Martin Ødegaard, til å rykke ut offentlig: «At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå, skriver Ødegaard på Instagram.

I ettertid ser det ut til at Ada Hegerberg ikke har et hovedansvar for timingen. Utgivelsesdatoen ble bestemt av Josimar, men avtalen med Lyon-proffen var at intervjuet skulle ut «i forkant av VM».

Nå bør Ada Hegerberg vise seg som en klok utøver, og gå ut offentlig og beklage tidspunktet utspillet kommer på. Ingen er tjent med at det dannes et inntrykk av at stjernespilleren forsøker å forstyrre og ødelegge Norges muligheter, når det ikke har vært intensjonen.

VEKKER OPPSIKT: Josimar kommer med et flengende angrep Norges Fotballforbund bare få dager før fotball-VM starter. Foto: Faksimile (Josimar 04/2019)

Josimars journalist presiserer at Ada Hegerberg ikke uttaler seg om dagens kvinnelandslag, men om NFF i perioden 2011 til 2017, og det er jo forsonende, selv om effekten av et slikt intervju bare noen dager før VM lett blir negativ og en avsporing for kvinnelandslaget.

Det er altså Josimar som velger å publisere dette intervjuet helt i innspurten før fotball-VM, og slik medievirkeligheten fungerer vil saken rulle og gå og skape et inntrykk av at Lyon-proffen med viten og vilje saboterer oppladningen til kampen.

At Martin Ødegaard reagerer, er forståelig. Det er lett å tolke timingen og uttalelsene som et aktivt forsøk på å ødelegge for de norske fotballkvinnene i noen døgn hvor de må ha 100 % på Nigeria, og null fokus på Josimar og Ada Hegerberg.

Nå står det selvsagt Josimar fritt om de vil bidra til at Norge skal få en god oppladning eller ikke, og det er en viktig diskusjon som reises om NFFs historiske behandling av kvinnelige fotballspillere generelt, og Ada Hegerberg spesielt.

Men timingen er elendig, for å låne Martin Ødegaards ord.

Og det har faktisk skjedd positive ting de siste årene - som at Lise Klaveness er ansatt som leder både for herre- og kvinnesiden, og at alle landslag fra 15 år og oppover har like vilkår for begge kjønn.

Men det er veldig uheldig om dette skal oppfattes som et ny omskruing av NFF vrs Ada Hegerberg, og aller verst - som et skritt tilbake i forhold til å få Ada Hegerberg tilbake på landslaget. Norge er et så lite land at vi trenger ethvert talent naturen har gitt oss, og vi trenger definitivt hat trick-scoreren fra Champions League-finalen tilbake i norske landslagsdrakten.

- Vi skulle gjerne sett at Ada ønsket å være med. Hennes nei har imidlertid vært tydelig, og det må vi respektere. Vårt ønske og håp for fremtiden er at hun vil endre standpunkt. både landslagssjefen og elitedirektøren har vært i dialog med henne og vår dør er alltid åpen om hun selv vil, skriver NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Men det skjer ikke før etter VM, når de norske jentene forhåpentligvis har hevet troféet over hodet og gjenreist seg som verdens beste kvinnelandslag.

Eller som det heter i en kjent fotballsang: «Du speller for flere enn bare deg sjæl».