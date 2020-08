Hva er det vi lever av i landet vårt?

Sånn egentlig; hvor skapes verdiene?

Gunnar Stavrum sier de skapes i byene generelt - og i Oslo spesielt.

Vi har oljen, så klart. Den er viktigst. Eller størst i hvert fall. De fleste selskapene i denne industrien har adresse i Oslo eller Stavanger, men jeg har ennå ikke sett en dråpe olje som kommer derfra. Mulig det kommer. Etterhvert.

Vi produserer mye annen energi også. Men Akerselva renner fritt - helt fra Maridalen til Bjørvika. Folk kan gå langs elva og det er fint. Selv om bidraget til bruttonasjonalprodukt er heller beskjedent.

Vi har tre prosent matjord i landet vårt, som er fundamentet for vår nest største næring - matindustrien. De tre prosentene er litt her og der. Mest der, egentlig. Hvor nesten ingen er.

For selv om både Tine og Nortura har forretningsadresser i Oslo er det en sannhet med modifikasjoner at verdiskapningen skjer der. Det tror jeg selv Gunnar Stavrum må være enig i.

Også har vi laksen - som forurenser norske fjorder før pengene havner på Kypros. Eller på en annen øy et eller annet sted.

Vi har mye annet også. For all del. Felles for de fleste av disse er at de skaper verdiene sine utenfor Oslo.

I Oslo har vi en horde med folk som flytter penger for andre folk som har for mye. Penger, altså. Vi har haugevis med revisorer og rådgivere med sine røde, gule og grønne trafikklys.

Også har vi nesten alle offentlige institusjoner - som bruker penger mer enn de skaper verdier. I tillegg har vi hele statsapparatet, selvfølgelig. Alle fire. Og vi kan si mye om disse, men at de skaper enorme verdier er å ta litt hardt i. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det.

Det er én industribedrift igjen langs Akerselva. Og den er svensk.

Oslo har mange skoler og utdanningsinstitusjoner. Og det er bra.

Ikke minst for Gunnar selv, som nettopp har tatt en mastergrad. I et eller annet. Jeg vet ikke hva.