Hva mener egentlig Stavrum?

Nettavisens Gunnar Stavrum skriver at milliarder i leterefusjon er gambling med felleskapets penger, og peker spesielt på usikkerhet knyttet til prisutviklingen. Han har misforstått.

Av Sylvi Listhaug (Frp), olje- og energiminister

Leterefusjonsordningen har bidratt til enorm verdiskaping på norsk sokkel og store inntekter til staten. Petroleumsvirksomheten har siden år 2000 gitt staten nettoinntekter på 6500 milliarder kroner.

Leteaktiviteten er lønnsom. Oljedirektoratet har anslått en netto gevinst (nåverdi) for samfunnet på mellom 560 og 930 milliarder kroner i perioden 2008-2017.

Leting innebærer geologisk risiko. Som ressurseier trenger vi leteboring for å gjøre nye funn og skape mer verdier. Du vet ikke hvor funnene gjøres før du borer, du vil derfor også ha tørre brønner. Oljedirektoratets analyse viser at kostnadene ved de tørre brønnene mer enn betales tilbake av funnene. At det er store tall Stavrum viser til, skyldes simpelthen størrelsen og verdiskapingen på olje- og gassnæringen.

Stavrum argumenterer for at oljeselskapenes eiere og banker skal ta den økonomiske risikoen. Det er jo nettopp det de gjør på norsk sokkel.

Samtidig skattelegges selskapene med 78 prosent av sin nettoinntekt for å hente inntekter til staten. Som alle andre næringer får de fradrag for sine relevante kostnader, inklusive letekostnader, ved likningen.

Det er uklart for meg hva Stavrum mener. Mener han at oljeselskapene ikke skal få skattefradrag for letekostnadene sine?

Det ville jo gi et massivt samfunnsøkonomisk tap.

Eller mener han at særskatten skal fjernes, slik at også oljeselskapene skal betale 22 posent skatt som øvrig næringsliv, med det hullet det ville skape i statens inntekter?

Eller vil han forskjellsbehandle selskaper i og utenfor skatteposisjon ved at nye leteselskaper ikke skal få skattefradrag for sine letekostnader?

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å gi lik skattemessig behandling av letekostnader for ulike selskaper.

Ordningen er ikke et subsidie. Den har ingen effekt på verdien av selskapenes skattefradrag for letekostnader, men bidrar til styrket konkurranse og mangfold.

Det er bred enighet blant økonomer som har greie på petroleumsskatt om at leterefusjonsordningen er nøytral.

Det trodde jeg Stavrum hadde fått med seg.