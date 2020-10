Hval sjokolade-gründer mener han ble skviset ut til fordel for Nidar

Rolf Rune Forsberg forteller om hvordan det er å være en liten leverandør i konkurranse med de store.

- Politikerne har ikke baller nok til å ta tak i dette. De bøyer bare unna og tør ikke lage gode nok regler. Da bruker næringslivet de reglene de har, sier Rolf Rune Forsberg, grunnlegger av Hval sjokoladefabrikk, til Nettavisen.

Nettavisen skrev onsdag om hvordan noen av Norges største dagligvareleverandører, som Orkla, Freia, Ringnes og Mills, blir anklaget for forskjellsbehandling.

Dette kommer i kjølvannet av avsløringer om at Norgesgruppen, som er Norges klart største dagligvarekonsern, med kjeder som Kiwi, Meny og Spar, har i flere år fått kjøpe de samme varene til mye lavere pris enn konkurrentene Coop og Rema.

Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas mener dette er en del av inneforstått avtale der Norgesgruppen får lavere priser mot at de nekter hylleplass til de mindre konkurrentene til de store leverandørene.

- De kan mer troverdig true med å ta inn for eksempel Ariel vaskemiddel og gjøre det til en ny merkevare i Norge. Derfor er Lilleborg (som er eid av Orkla, journ. anm.) nødt til å gi Norgesgruppen en rimelig pris, uttalte blant annet Munthe-Kaas.

Mener de ble skviset ut

Sjef for Hval sjokoladefabrikk, Rolf Rune Forsberg, sier at de, som en liten leverandør, har opplevd nettopp dette, altså å bli skviset ut til fordel for store leverandører.

Hval konkurrerer med to av Norges største dagligvareleverandører, Nidar, som er eid av Stein Erik Hagens dagligvaregigant Orkla, og Freia, som er eid av det verdensledende konsernet Mondelez.

- Vi har blitt brukt i dette spillet ja. På den måten at Nidar har blitt truet til å gi bedre betingelser for at ikke mindre leverandører skal bli tatt inn. Vi har kommet inn hos Norgesgruppens butikker, for så å bli kastet ut igjen når Nidar har gitt dem bedre betingelser, sier han.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, avviser påstanden til Forsberg.

- Hans påstander om konflikt med konkurrerende leverandører av sjokolade kjenner vi oss ikke igjen i, sier han til Nettavisen.

- Norgesgruppen har mer enn 1100 leverandører. Vårt mål er et best mulig samarbeid med samtlige leverandører. Men til syvende og sist er det kunden som bestemmer hvilke varer som havner i handlekurven, legger han til.

Gultvedt sier også at de har hatt et godt samarbeid med Hval sjokoladefabrikk i flere år.

- Vi er en av deres største kunder, og har i år en meget god vekst i salget av deres produkter, sier han.

Mener dagligvarekjedene bestemmer

Nidar er eid av Orkla, og Nettavisen har også konfrontert Orkla med uttalelsene til Forsberg.

- Vi har ikke anledning til å kommentere de konkrete forhandlingene vi har eller har hatt med dagligvarekjedene. Men på generelt grunnlag kan jeg si at Orklas selskaper forhandler på vegne av seg selv, sier Håkon Mageli, konserndirektør, kommunikasjon og corporate affairs i Orkla.

- Det er dagligvarekjedene som bestemmer hvilke produkter som skal få hylleplass, påpeker han.

Nidar-fabrikken i Trondheim leverer stort sett hele sin produksjon til det norske markedet, og derfor er det viktig for dem å ha produktene sine hos både Rema, Coop og i Norgesgruppens butikker.

- Det er viktig for oss å ha konkurransekraft hos alle de tre dagligvarekjedene, og vi er ikke tjent med for store prisforskjeller i deres innkjøpsbetingelser, sier han.

- Urimelig store forskjeller

Forsberg sier at Hval gir like betingelser til alle kjeder, fordi de mener at det ikke spiller noen rolle om en kjede har 25 eller 40 prosent av markedet.

- Selv om en kjede med omtrent 25 prosent av markedet, for eksempel Rema 1000, har mindre utvalg enn en med 40 prosent av markedet, kjøper de gjerne like store volum av varene, sier han.

Forsberg i sjokoladefabrikken Hval synes Konkurransetilsynet fant overraskende store forskjeller i innkjøpsprisene Norgesgruppen får kontra Coop og Rema.

- Jeg synes det er urimelig store forskjeller. Jeg har vanskelig for å skjønne at det kan bli sånn, sier han.

Så lenge det ikke er forbud mot å forskjellsbehandle kjedene, kan for eksempel Norgesgruppen prute så mye de vil på prisene. Her mener han det må et bedre regelverk til så det er mulig å slå ned på slike store forskjeller Konkurransetilsynets rapport viser.

- Dikterer priser

Bjørn Takle Friis i Coop mener imidlertid at ikke bare leverandørene, men også Norgesgruppen er litt av problemet.

- Norgesgruppen er så store og har så mye makt over leverandørene at de i mange tilfeller dikterer priser. Mange leverandører frykter konsekvensene ved å tale dem imot, sier han.

Han mener dette skader konkurransen i dagligvaremarkedet, og blir en ulempe for kundene.

- De har så store fordeler på innkjøpssiden at de har en annen konkurransekraft enn det vi og de andre aktørene har. Hadde Coop hatt tilsvarende - eller vært i nærheten av - innkjøpsbetingelsene Norgesgruppen har, hadde det blitt billigere å handle mat i Norge, sier Friis.

Kolonial.no-sjef Munthe-Kaas sier Norgesgruppen står fritt til å bruke sin makt overfor leverandørene, men han mener det er innlysende at forskjellene leverandørene gir kjedene skader konkurransen.

Blant de mindre leverandørene finner man ikke det samme problemet, da de ikke har samme makt som de store fordi kjedene kan klare seg uten en liten leverandør.

- Sterk konkurrent

Gultvedt i Norgesgruppen kommenterer Friis sine uttalelser.

- Coop er en sterk konkurrent som selv har 30 prosent av dagligvaremarkedet. De står fritt til å mene hva de vil. Vi kjenner ikke til hvilke betingelser Coop eller andre konkurrenter har fra sine leverandører, og sånn skal det være, sier han.

Han påpeker at Konkurransetilsynet har sett på 16 av totalt godt over 1000 leverandører, og at rapporten kun sier at de har bedre betingelser fra noen leverandører.

- Det er også leverandører som gir våre konkurrenter bedre betingelser enn det vi får. Rapporten trekker ingen konklusjon om hvor mye bedre betingelser Norgesgruppen har sammenlignet med konkurrentene, sier han.

Gultvedt sier deres jobb er så forhandle fram så gode betingelser som mulig, uavhengig av konkurrentene.

- De årlige forhandlingene handler om å forhandle ned prisøkninger fra leverandører, for å kunne gi attraktive priser til forbrukerne.