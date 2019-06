Hver fredag får de ansatte to spørsmål

Korte, hyppige, digitale tilbakemeldinger sikrer innsikt og trivsel, mener arbeidslivsekspert.

Det amerikanske selskapet Workday praktiserer en litt uvanlig type ansatt-undersøkelse. I stedet for en årlig konsernundersøkelse, må hver ansatt svare på to spørsmål hver fredag.

- “Feedback Friday” tar den ansatte 30 sekunder i uka. Man glemmer spørsmålene fra uke til uke, men i løpet av et år har vi stilt de samme 17 spørsmålene tre ganger hver.

- Da får vi en trend som viser og får fram endringer i hvordan de ansatte har det, i stedet for et tilfeldig stemningsbilde framkalt av tvangstrøye-skjemaer og evinnelige påminnelser en gang i året, sier Greg Pryor.

HR- og finansprogramvare-selskapet Workday ble etablert i 2005 som en skybasert tjeneste. I dag har selskapet over 11.000 ansatte. Typisk erstatter Workday tradisjonelle ERP-leverandører som SAP - ikke kjent for den mest lettvinte enden av bedriftsprogramvare.

En rekke norske og nordiske selskaper, som Telenor, Cirkle K, Jotun og Opera Software, er på Workdays kundeliste i 2019.

Som Netflix

Ved å samle inn data om trivsel og ansattes behov såpass ofte får bedriftene unik innsikt som kommer både bedriften og ansatte til gode, for eksempel i forbindelse med planlegging, læring og rekruttering, mener Pryor.

Bedrifter som bruker Workday kan også få innsikt i anonymiserte datapunkter fra andre bedrifter, på generelle områder som kan nyttigjøres av virksomheten. Det kan for eksempel gjelde lønn, bonusordninger eller mobilitetsmuligheter.

- Vi er som et Netflix for HR. Deling og anbefalinger er helt sentralt. Når personalansvarlige får denne innsikten, blir de motivert til å se på forbedringer og holdt ansvarlige for å agere på tilbakemeldingene.

Ved å benytte anonymiserte data fra 40 millioner brukere får bedriften innsikt i hvilke aspekter den kan forbedre for å gjør seg mest mulig attraktiv for de ansatte.

«Skill up»

Det er en markant forskjell på generasjonene, fremholder Pryor og hans nordiske sjef, Mattias Bolander:

- De som er under 30 er vant med hyppig respons og tilbakemeldinger. De rett og slett forventer og forlanger at det er sånn. De litt eldre liker det, de også, men er litt mer «wow»! når de erfarer hvordan systemet vårt funker, sier Bolander.

- Men det er naturlig for folk i 20-åra og starten av 30-åra å skifte jobb ofte - hvorfor på død og live holde på dem?

- Vi må i hvert fall hele tiden spørre oss hvordan vi kan forbedre oss? En velkjent utfordring for mange bedrifter er å holde på unge talenter. De som kom ut i arbeidslivet for ti år siden, i kjølvannet av finanskrisen, ble vettskremt av å se hva som skjedde med folk som ikke hadde bred nok kompetanse, sier Pryor.

Vil ha bredde

Derfor er dagens 30-åringer svært opptatt av å sikre seg bredde nok til å være godt nok rustet til neste gang det smeller, mener Pryor, som trekker linjer til det programutviklere kaller smidig, eller agil, programmering:

- Etterutdanning i korte sprinter knyttet til jobben har derfor mer for seg enn å sende folk ut av bedriften i månedsvis. Hva man trenger å kunne endrer seg hele tiden. For eksempel trenger bankene nå dataspesialister, og app-utivklere, i stedet for ingeniører. Ingen snakket om app-utviklere for ti år siden, poengterer han.

- Hvor vesentlig er generasjonskløften?

- Vi lever lenger og alle må innse at vi trenger å rekruttere og tilegne oss nye kunnskaper og metoder - og redistribuere dette - om man ikke er påkoblet nok vil det garantert hindre vekst. Jeg opplever at tankegangen får god respons fra både yngre og eldre arbeidstakere, selv om de eldre trenger litt mer dytt enn yngre.