Hver tredje mister jobben hos Allkopis hovedkontor: - Vi er ganske forbanna

Trykkerigiganten sparker to av tre tillitsvalgte og fjerner jobber til mer enn hver tredje ansatte ved hovedkontoret.

- Dette er en grov provokasjon, og ganske tragisk, sett med fagforeningøyne, sier Terje Fjellum, nedleder i Oslo Grafiske forbund, en avdeling av Fellesforbundet, til Nettavisen Økonomi.

Trykkerikjempen Allkopi Nettprint fjerner stillingene til 28 av 80 ansatte ved hovedkontoret på Luhrtoppen i Lørenskog. Det betyr at hver tredje jobb forsvinner på hovedkontoret til selskapet, som er eid av det irske teknologikonsernet Paragon Group.

Rundt halvparten av disse får sparken direkte, etter hva Nettavisen Økonomi forstår. Resten slutter, pensjonerer seg eller går over i andre stillinger.

Sparker tillitsvalgte

Blant de som har fått sparken er to av tre tillitsvalgte i bedriften. Dette til tross for at de har ansiennitet på henholdsvis 13 og 12 år. En annen ansatt får sparken selv om han har jobbet 32 år i bedriften. Samtidig har fem ansatt, som ble ansatt i mai i år, lov til å fortsette.

Ansiennitetsprinsippet går på at den som ble ansatt sist skal først ut ved en nedbemanning. Prinsippet er imidlertid ikke absolutt og kan fravikes hvis man har en saklig grunn. Det mener imidlertid ikke fagforeningen at Allkopi Nettprint har.

- Jeg er ganske forbannet, fordi man bryter med ansiennietsprinsippet og tar våre folk i fagforeningen. Vi er klar over at tillitsvalgte ikke har oppsigelsesvern, men det står jo i hovedavtalen du skal ta hensyn til fagforeningsansatte, sier Fjellum.

Tillitsvalgte har etter Hovedavtalen dessuten et spesielt vern gitt den utsatte rollen de har.

- Når man velger å beholde ansatte på prøvetid og tar våre folk, så oppfatter jeg det som en grov provokasjon, sier Fjellum.

LANGER UT: Terje Fjellum i Oslo Grafisk fagforening. Foto: Privat

- Er det slik å forstå at dere mener at det at de var tillitsvalgte bidro til at de mistet jobben?

- Jeg skal ikke spekulere i det. Men tar du høyde for den lange ansienniteten og kompetansen de har, både fra yrket og fra bedriften, og at folk på prøvetid får fortsette, så kan man tenke sitt, sier Fjellum.

Mener de ikke fikk beskjed

Fellesforbundet reagerer også på at nedbemanningen skal ha skjedde uten at fagforeningene ble rådført i forkant. I stedet skal de ha blitt presentert med en liste over folk som mister jobben.

- Bedriftene er bundet til å involvere fagforeningene og ta de med på drøfting før de setter igang med så omfattende nedbemanning. Det har ikke skjedd her. Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Fjellum.

- En så stor bedrift med en HR-ledelse og en ganske stor administrasjon, bør kunne ha kjøre prosessen mer profesjonelt, legger han til.

Tapt penger

Allkopi har tapt penger i en årrekke, mens folk har kuttet ut papir og trykksaker til fordel for digitale løsninger. Selskapet kan dermed skilte med et samlet tap før skatt på 70 millioner kroner siden 2013. Lønnsomheten har imidlertid bedret seg de siste årene.

De som må gå jobber innen grafisk produksjon og som selgere. Oslo grafiske forening varslet at de vil bestride oppsigelsene av de to tillitsvalgte, pluss den ene ansatte med 32 års ansiennitet fra bedriften.

- Det har vi vært veldig tydelige på fra fra dag én. Hvis de ikke får tilbake jobben, går vi til rettsak, sier Fjellum.

- Ryddig prosess

Atle Olsen, administrerende direktør i Allkopi Nettprint, avviser at nedbemanningen ikke har skjedd på ryddig vis.

I en epost til Nettavisen skriver han det følgende:

«Den totale stillingsreduksjonen som du henviser til er en sammensetning av naturlig avgang, åpne stillinger som ikke ble besatt og nedbemanning. Vi har gjennomført en ryddig prosess, hvor blant annet utvelgelseskriterier og gjennomføring har vært drøftet med både tillitsvalgte og Fellesforbundet.

Dette er en pågående på prosess som vi av denne grunn ikke vil kommentere nærmere på det nåværende tidspunkt.»