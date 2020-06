Hvilken hjemmel har kommunen for å stjele min tomt?

Kommunen krever til og med at flytebryggen fjernes, selv om den også blir brukt av Bekkelaget Vel, skriver en oppgitt innsender fra idylliske Ormøya.

Av Øystein Hagen, frustrert eier av en strandparsell i indre Oslofjord

Min farfar kjøpte hus med strandparsell på idylliske Ormøya i 1950. Dette var en gave til hans tre sønner, og i dag er det jeg som bor her med mine to barn.

På midten av 80-tallet ønsket kommunen å etablere kyststi på øya. Den skulle etter planen starte og gå igjennom vår strandparsell. Min far protesterte mot dette, og skrev brev til kommunen.

Siden nabo-eiendommen er kommunal, så mente min far at kyststien heller burde starte der, slik at vi fortsatt kunne bruke eiendommen vår til båtplasser og badeliv. Dette ble også resultatet. Kyststien starter nå på den kommunale eiendommen.

I etterkant har jeg funnet ut at strandparsellen vår ble regulert til friområde like etterpå, i 1987. Dette har min far eller vår familie aldri blitt informert om, og kommunen har heller ikke ekspropriert strandparsellen.



På slutten av 90-tallet besluttet far og jeg at vi måtte rive badehuset fra slutten av 1800 tallet, da det var i dårlig stand og en fare for omgivelsene. Da ble vi politianmeldt av byantikvaren, og bøtelagt med 10.000 kr. Vi ble da opplyst om at badehuset vårt var fredet, noe som da var helt ukjent for oss.

Etter et møte med politiadvokaten fikk vi redusert boten til 4000 kr, om vi bygde opp igjen et tilsvarende badehus. Arkitekt ble så kontaktet og nye tegninger ble oversendt Plan- og bygningsetaten der vi informerte om at vi ville gjenreise badehuset innen to måneder (ikke byggemelding) - om de ikke hadde innsigelser til dette.

Vi hørte ingenting. Tre måneder senere var badehuset oppe. Men da møtte plan- og bygningsetaten personlig opp på stranda og truet med dagbøter om vi ikke rev det ned igjen.

I dag finnes ikke dette badehuset, men steinmuren står igjen med en drøm at man kanskje en gang kan få realisert badehuset igjen.

Så, i 2004 skulle Ormsundveien og Ormøya broa utvides - og kommunen tok 225 kvm av hovedeiendommen vår og 65 kvm av strandparsellen. Vi ble tilbudt henholdsvis 70.000 kr + 15.000 kr for dette. Det mente vi var urettmessig lite, og gikk rettens vei.

Kort fortalt: Vi tapte saken og endte opp med 0 kr i erstatning. Deretter ble begge områdene ekspropriert av kommunen.

I 2018 fikk jeg så en henvendelse fra plan- og bygningsetaten om at vår strandparsell fremsto som «for privat», og ble bedt om å fjerne en del elementer som ikke fremmer den frie strandsone-bruken. Blant annet måtte et gjerde mellom vei og strandparsell fjernes (dette har forøvrig stått her siden 1870) og plattingen der badehuset stod var 80 cm for bred og måtte kappes, samt rekkverk rundt måtte rives.

I tillegg ble vi pålagt å fjerne en betongbrygge som er erstattet/rehabilitert etter den gamle, opprinnelige steinbryggen fra 1960. To gamle trebrygger som har stått her i en mannsalder måtte fjernes, samt hageheller som vi har lagt under grill og spiseplass.

Det siste som måtte fjernes var flytebryggen som huser to båter og er et populært badested for naboer og mange av barna i nabolaget. Også Bekkelaget VEL har arrangementer på denne brygga.

Det må også sies at bading fra land ikke er å anbefale siden sjøgrunnen er full av glass og metall. Da kan man spørre seg selv - hva skal man med en strandparsell som ikke kan brukes til verken bading eller båtliv?

Så hører det med til historien at jeg selvsagt blir skattet av strandparsellen hvert eneste år på likningen, og står for vedlikehold og reparasjoner. Men jeg kan altså ikke bruke den etter eget ønske da kommunen legger strenge restriksjoner på den.

Jeg har foreslått å sette i stand standparsellen slik at den kan brukes til det den er regulert til av kommunen, som friareal, men det har blankt blitt avvist. Dette har tatt mange år, mye krefter samt kostnader til rettshjelp, så hvor er rettferdigheten?

Hvilken hjemmel har kommunen til å stjele min tomt? Flytebryggen er 30 m2 - dette er halvparten av hva de tok - kan det være så galt? Uansett har jeg nå tilbudt kommunen å kjøpe parsellen - hvorfor skal jeg ta kostnaden på det kommunen råder over?

Og mens jeg venter på svar, tar jeg meg en tur på kyststien som kommunen har laget med livet som innsats pga dårlig vedlikehold.