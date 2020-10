Hvis du er en heterofil hedning på flukt, så blir det ikke mye hjelp å få fra Norge

Sylvi Listhaug vil hente kristne flyktninger, mens Venstre prioriterer homofile og transpersoner.

Verden har 80 millioner flyktninger, og det er bred politisk enighet om at Norge skal ta imot 3.000 av dem i året som såkalte kvoteflykninger.

Flyktninger har altså 1/27.000 dels sjanse til «vinne», og nå vil Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug dele ut gratis lodd til en spesiell gruppe: - Vi ønsker å prioritere forfulgte kristne, sier hun til avisen Dagen.

Nøyaktig hvordan partiet vil bruke den kristne trosbekjennelsen i UDIs behandling, er ikke kjent. Det er heller ikke helt klart hva partiet har imot eksempelvis ikke-troende som flykter med livet som innsats fra totalitære regimer.

Spesielt kristelig er det heller ikke, for dem som kjenner Bibelen. Et relevant skriftsted er Jakobs brev 2:9-10: «Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere».

Bibelen er altså ganske tydelig på at det er en kristen plikt å hjelpe alle som er i nød, uansett om de er kristne eller ei. Derfor lukker da også Kristelig Folkeparti kontant igjen døren som Fremskrittspartiet vil åpne til religiøs forskjellsbehandling av flyktninger.

- Vi vil vise nestekjærlighet til alle grupper og ønsker ikke å prioritere enkelte grupper, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Per Sverre Kvinlaug til Dagen.

Mens Sylvi Listhaug vil slippe inn kristne flyktninger, er kunnskapsminister Guri Melby (V) mer opptatt av seksuell legning. I juli sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om at «lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTQ+) skal prioriteres som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger».

Les pressemeldingen her: Regjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homfile, bifile og transpersoner

Siden det trolig ikke blir tatt imot så mange som 3.000 overføringsflyktninger i år på grunn av covid-19, blir kvoten økt de neste årene. Og da blir det altså enten flere lesbiske og homofile (Guri Melby) eller flere kristne (Sylvi Listhaug).

Det holder altså ikke å bli forfulgt på liv og død for dine meninger. I tillegg skal din religiøse tro og din seksuelle legning på bordet. I mange land vil det selvsagt være relevant og en selvstendig grunn til forfølgelse, mens det i Saudi-Arabia er dødsstraff for å vende islam ryggen eller ha et heterofilt seksualliv utenfor ekteskap.

Personlig har jeg verken noe mot homofile, lesbiske eller transpersoner - og mennesker er like mye verdt for meg om de tror på Gud, Allah eller sin egen fornuft.

Heldigvis er også FNs flyktningkonvensjon (som Norge har sluttet seg forpliktende til) klar på dette. Den sier enkelt og greit at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og du er flyktning hvis du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe eller for politiske meninger.

Det var statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) som kommenterte prioriteringen av skeive flyktninger i pressemeldingen i sommer. Han er selv homofil og har tatt offentlig til orde for et metoo-oppgjør for homofile. Sjebnen til skeive flyktninger ligger trolig hans hjerte nært.

Sylvi Listhaug går rundt med et kors rundt halsen og er bekjennende kristen. For henne er forfulgte kristne en gruppe som må prioriteres.

Sannsynligvis kan både Venstres statssekretær og Fremskrittspartiets nestleder samles i en spesiell sympati for flyktninger som både er kristne og skeive, mens ukristelige heterofile kommer lenger ned på listen.

Det alvorlige er at denne prioriteringen av noen grupper på bekostning av andre går på tvers av et annet prinsipp, nemlig at vi følger prioriteringene til FN og hjelper dem som trenger det mest - alternativt grupper som har en ekstra forutsetning for å bli godt integrert i Norge.

Å plukke ut spesielle grupper er sikkert populært politisk, enten det er snakk om liberale rettigheter til å leve ut sin egen seksualitet (Venstre) eller forkjørsrett for kristne i Sylvi Listhaugs nasjonalkonservative bakland.

Men siden norske myndigheter neppe vil kontrollere flyktningenes seksuelle legning eller private, religiøse tro blir det spennende å se hvordan de verdige skal plukkes ut. En inspirasjon kan være korsfestelsesscenen i Life of Brian.





PS! Hva mener du? bør Norge prioritere skeive flyktninger, kristne flyktninger, eller velge ut grupper som enklest kan integreres i Norge? Skriv et leserbrev!