Hvis Venstre får mer kollektiv og Frp mindre bompenger - hva klager de på?

Hvis staten betaler for mer kollektivtransport, så er det en stor seier for både Venstre og Fremskrittspartiet.

Det verste med bompengekaoset er ikke at forhandlingene er tøffe, men at flere partier har illojale krefter med egen agenda som forpurrer arbeidet gjennom å lekke sannheter og halvsannheter.

Resultatet er at en skisse som i realiteten er en seier for både Venstre og Fremskrittspartiet, blir fremstilt og oppfattet som et halvt nederlag for begge.

Rundt 21 milliarder kroner over ti år skal legges på bordet for å løse floken. Det viktigste tiltaket er å øke statens andel av kollektivprosjekter fra 50 til 70 prosent, samtidig som bompengeandelen settes ned.

For klimaet har det liten betydning om nye t-baner og sykkelfelt betales med bompenger eller økte skatter.

Det blir altså milliardutbygginger av kollektivtransport (seier til Venstre), mens bilistene skal slippe noe av regningen (seier til Fremskrittspartiet). Det som står igjen minner om et ordkløveri knapt noen velgere er opptatt av, nemlig om nullvekst i biltrafikk betyr færre biler eller mindre utslipp.

Lavere bompenger kan gi noe økt trafikk, men det er minimalt, ifølge assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt: - Det skal nok større reduksjoner til for å se en stor økning - jeg kan se for meg én til to prosent, sier han til Dagens Næringsliv.

Hans vurdering er at forhandlingsskissen betyr 10-15 prosent lavere bompenger: - Det er ikke sånn at folk løper til bilene sine bare fordi bompengene blir senket med to kroner, legger han til.

TØI-direktørens forsiktige analyse ble først tolket som en advarsel mot å kutte bompengene, men sitatet viser at han mener at betydningen er marginal for trafikken. Bompenger er ikke et mål i seg selv, men et middel for å skaffe penger og dempe forurensende biltrafikk.

Og det står faktisk i Granavolden-plattformen at bompenger skal kunne treffes fra på skatten.

Jeg står fast på det jeg skrev i forrige uke, nemlig at Erna Solberg - eller altså staten - må betale bompenger for å overleve som statsminister. Både på kort og lang sikt sprekker det borgerlige samarbeidet om ikke Fremskrittspartiet og Høyre får forsvare seg mot bompengeopprøret.

Det som til nå har lekket ut fra forhandlingene, leverer på dette viktigste punktet - nemlig mer penger fra staten til store kollektivprosjekter.

Det er ingen tvil om at Venstre og Fremskrittspartiet er ytterpunkter i miljøpolitikken, og at det gjør vondt å finne et kompromiss på bompenger. Men flere statlige milliarder til kollektivtransport kan begge leve med.

Og motsatt: Verken Venstre eller Frp tåler å stå igjen som tapere i denne saken.

At det forhandles helt inn, er helt normalt i politikken. Og det er ikke unormalt å krisemaksimere for å få mest mulig. Samtidig er bompenger en perfekt sak for regjeringsmotstandere både i Venstre og Fremskrittspartiet. Selv om den reelle avstanden ikke er så stor, så er det en test på styrken i viljen i begge partiene til å regjere sammen.

En fireparti-regjeringen kan ikke ha stadige kamper på liv og død, men må bygge tillit og vilje til å finne kompromisser og unne hverandre seire. Flere statlige milliarder til kollektivtransport og mindre bompenger kunne vært presentert som en seier for både Venstre og Fremskrittspartiet.

Den sjansen glapp da regjeringspartiene mistet regien og det ble et politisk spill om å vinne eller tape på de andres bekostning.

Inntil det finnes en løsning fortsetter blødningene og følelsen av kaos på borgerlig side.

