Hvordan benytte deg av glad-nyhetene i statsbudsjettet?

Da statsbudsjettet ble lagt frem var min umiddelbare tanke at «dette lover bra».

Hovedbudskapet var at det aller viktigste vi gjør nå er å sikre jobbene våre og få alle dem som har lidd under denne krisen tilbake i jobb. Det var flere gode nyheter som indirekte kom frem – er det greit å være optimist?

Vi har en handlingsregel som sier at vi kan bruke 3% av oljepengene hvert år. I år har regjeringen brukt mer penger for å hjelpe både ansatte og bedrifter som opplever inntektsbortfall knyttet til covid-19. For neste år er det foreslått å vende tilbake til handlingsregelen og bruke opptil 3% av oljefondet igjen. Dette tyder på at regjeringen venter at situasjonen vil normaliseres i løpet av neste år.

I tillegg kommer at permitteringsreglene skjerpes fra 1. juli neste år. I sommer besluttet myndighetene at du kan være permittert i 52 uker med dagpenger. Fra neste sommer er det nå foreslått at den midlertidige regelen blir fjernet og vi er tilbake på 26 uker som før unntaksåret 2020.

Betyr dette at vi er helt tilbake til normalen allerede neste sommer? Jeg er en født optimist i bunn og håper at regjeringen har rett!

Hva skjer da med renta?

Hvis økonomien får en oppsving er det ikke lenger behov for at Norges Bank har en styringsrente på 0%. Samtidig har sentralbanksjefen vår indikert at den vil ligge på det nivået ut i 2022. Danske Bank sin sjeføkonom Frank Jullum spår at renta kan settes opp før det. Om de optimistiske anslagene fra regjeringen slår til, er dette ganske sannsynlig.

Grip mulighetene nå som renta er lav

For deg med boliglån er det smart å bruke muligheten de lave rentene gir nå. Du har opplevd å få utgiftene kuttet mye de siste månedene. Bruk dette beløpet til å tilbakebetale kredittkort eller andre dyre forbrukslån du måtte ha.

Videre er det viktig å bygge en buffer. Vi har alle smertelig vært vitne til at det er annet enn vaskemaskinen som ryker. Da er det godt å ha litt midler til uforutsette ting.

Har du dette i orden – nedbetaling av forbrukslån og buffer – er nå en gyllen mulighet til å nedbetale ekstra på lånet slik at dette krymper frem til rentene øker. Har du ikke så høyt lån anbefaler jeg deg å starte langsiktig sparing i et aksjefond. Alt er bedre enn å bruke de ekstra pengene som nå står igjen på konto til forbruk. Verdens enkleste ting er å venne seg til økt forbruk – en vanskeligere kunst er å redusere forbruket om og når renta går opp igjen.

Hva med de negative nyhetene?

Et statsbudsjett handler om hvordan AS Norge skal bruke pengene på best mulig måte. Det er aldri mulig å tilfredsstille alle. Det er viktig å huske at dette er et forslag til et budsjett som må godkjennes i Stortinget. Enkelte endringer vil det nok bli. Dagen før budsjettet ble lagt fram var det blant annet enighet i Stortinget om at minstepensjonene må økes. Dette var ikke med i budsjettet. I tillegg kom det forslag om å øke avgifter på alkohol og tobakk – noe vi vet flere er skeptiske til.

Det vil bli dyrere for oss å kjøre bil. Den første avgiften på el-biler kommer. Barnehager blir litt dyrere. Det blir mindre fordeler med BSU. Sammenslåing av frikort på helsetjenester vil gi en økt egenandel for nesten 1 million nordmenn.

Hva med el-bil?

At det vil bli dyrere å kjøre bil og vi jobber med å nå miljømål kan være en fin anledning til å se på muligheter for å ta kollektivt eller sykkel i hverdagen. Det sparer både lommeboka og miljøet. Hvis du lenge har vurdert å kjøpe el-bil kan nå være et godt tidspunkt å gjøre det, siden vi ikke vet hvor lenge den avgiftsfrie perioden for el-bilen vil vare.

Hvorfor får bare de under 6 år økt barnetrygd?

Familieminister Kjell Ingolf Ropstad er tydelig på at de med minst barn ofte har lavere inntekter. Derfor er det disse familiene som får økt barnetrygd. Noen føler kanskje det er urettferdig ettersom barn ikke akkurat blir billigere i drift nå de blir eldre.

Det som er viktig å huske er at de litt eldre barna ikke er glemt. Det er satt av 157,7 millioner kroner for å gjøre SFO rimeligere og også gratis i enkelte kommuner. Dette gagner barn til og med fjerde klasse i lavtlønnede familier. Dette tilsvarer en utgift på inntil 3100 kroner i 10 måneder i året og kan for dem som får denne støtten hjelpe mer enn en økt barnetrygd.

I tillegg er bevilgningen til aktivitetskort til barn triplet for neste år. Det betyr at hvert barn i lavlønnede familier kan få 2000 kroner i støtte per barn inntil de er 18 år, til å delta på aktiviteter.

Kjøpt bolig uten å bruke BSU?

Regjeringen foreslår å droppe skattefradraget for de med BSU som allerede har kjøpt bolig.

Hvis du opprettet BSU-kontoen før du tok opp lånet ditt kan du beholde kontoen til over nyttår slik at du får med deg skattefradraget for i år. Neste år bør du vurdere å nedbetale på lånet med beløpet du har på kontoen. Selv om du da går glipp av den supergunstige risikofrie avkastningen en BSU konto gir, har du fått kjøpt deg en bolig.

Det er dette som var hensikten da BSU ble etablert – Å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Bruk de pengene du ellers ville spart på BSU til å betale ekstra ned på boliglånet. Om du ikke har behov for å få ned størrelsen på boliglånet og du ikke har tenkt å bytte til ny bolig på en stund, anbefaler jeg deg å tenke langsiktig og sette opp en månedlig sparing i fond for å få best mulig avkastning over tid.

Har du spørsmål om hva statsbudsjettet betyr for deg konkret og hva du nå bør gjøre? Send med gjerne spørsmål på @danskebankcecilie på Instagram