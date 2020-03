Hvordan dagen i morgen blir er opp til deg

Samfunnet vårt kommer til å være her etter at vi har fått kontroll over viruset. Hvordan det er vil avhenge mye av oss.

Den situasjonen som Norge nå befinner seg i er ulik noe de fleste av oss har opplevd. Forhåpentligvis blir det bare denne ene gangen, og håpet er også at konsekvensene ikke blir alvorlige for deg eller dine.

Uttrykket om å holde hjulene i gang har du sikkert allerede hørt flere ganger. I noen sammenhenger brukes det av helt åpenbare årsaker om sykepleiere, leger, politi, brannvesen og andre sentrale funksjoner i samfunnet. Bærebjelkene i vår hverdag som vi ellers før bare har tatt for gitt som nå er essensielle. Uten de hjulene vil alle havne i grøfta.

For andre vil sammenhengene bli mer abstrakte, men det betyr ikke at for samfunnet slik det blir når dette er over er viktige. Norge trenger butikker, handel, tjenester og et næringsliv også om noen måneder, neste år og i framtiden.

Vi skal få en dag i morgen

De fleste av oss er redde. I stor eller liten grad. Redde for familie. Bekymret for venner. Stresset av en helt ny hverdag. Hva skjer med jobben? Hva skjer med skole? Har vi en hverdag i morgen?

Det korte svaret for nesten alle er et bestemt ja. Norge er et solid, demokratisk samfunn med gode systemer på plass for å klare kriser. Vi har ressurser. Vi har mennesker som kan, og vil. Kreativiteten er allerede igang i samfunnet. Nye løsninger dukker opp.

Den Norske Bilen

Bidraget vårt. Ditt og mitt. Er å holde hjulene i gang. Vi kan gi Den Norske Bilen litt diesel, bensin eller strøm om du vil. Selv om du ikke går i den fysiske klesbutikken kan du handle varer på nett.

Forandringene betyr et annet samfunn. På kort sikt. Noen ting vil ha langvarige effekter, men det er lov å håpe på at det er de positive. Uansett hva du mener om svenskehandel så vil det at vi ikke kjøper bacon og brus i Sverige føre til at 42 millioner kroner ligger igjen i norske butikker hver dag. Om vi handler like mye som før.

Hvordan du handler, kjøper tjenester eller tilpasser deg en ny verden er selvfølgelig opp til deg. Kanskje bytter du ut hotelljobben med å levere mat til eldre mennesker slik en lokal helt på Løren gjorde? Kanskje du bestiller håndverker til å endelig fikse den sjanglete døren? Kanskje er ditt bidrag å bytte ut serviset i skapet som du egentlig tenkte å bytte ut i fjor? Eller er du en av dem som gjorde som Shakespeare da han satt i karantene?

Hjulene holdes i gang med drivstoff. Det er du som står ved pumpen.