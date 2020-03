Hvordan komme deg gjennom en periode med redusert inntekt

Korona-viruset har gjort at mange nå i tillegg til å være omringet av usikkerheten rundt de helsemessige konsekvensene, nå har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon.

Nesten 300.000 nordmenn er nå permittert. Er du en av dem så ikke fortvil helt

ennå. Det er flere grep som kan hjelpe deg gjennom denne krisen, og kanskje kan

bidra til at det ikke blir en privatøkonomisk krise. Det at inntekten vil reduseres en periode etter 20 dager som permittert er ikke til å unngå, men utgiftene derimot kan du ta kontroll over.



Les også: Elkjøp-eieren i kjempetrøbbel i UK – sterk vekst i netthandel i Norge

7 tips til hvordan komme seg gjennom denne krisen

1. Søk om avdragsutsettelse på boliglånet ditt

2. Søk om betalingsutsettelse på studielånet

3. Ta kontakt med kreditorer for å få utsatt betalingsfrist dersom du sliter med å betale regninger, da unngår du dyre purregebyrer og utsettelsesrenter

4. Stopp spareavtaler

5. Planlegg ukeshandling av mat

6. Gå gjennom strømmetjenester, abonnement, strømavtaler, lån og forsikringer

7. Unngå impulshandling på nett

Les også:Koronakrisen: 300 forgiftet og døde i Iran

Avdragsutsettelse eller betalingsutsettelse?

De fleste ønsker å betale ned på boliglånet sitt, det kan sitte inne å be om avdragsfrihet. Det vil være en periode du ikke betaler ned på beløpet du har lånt, men kun betaler renter og månedlig gebyr. I en periode på noen måneder vil ikke dette har så mye si i det store løp, som betydningen det kan gi ved å redde situasjonen i dag. Det er ofte mange tusen kroner vi betaler i avdrag hver måned og dette kan lette utgiftsposten betydelig for de fleste. Ta kontakt med banken din via chat i mobilbanken eller nettbanken.

Studielån er det flere og flere nordmenn som har. Dette er ofte et større beløp hver måned og du får enkelt utsettelse av hele lånet en periode og inntil 36 måneder – det kan du søke om her

Både boliglån og studielån har lave renter. Det er å foretrekke å utsette disse for å få ting til å gå rundt økonomisk en periode fremfor å unngå å betale andre regninger som du kan få dyre purregebyr og forsinkelsesrenter på, eller ta opp forbrukslån og kredittkort med høye renter.

Forbrukslån og ubetalte regninger?

Har du kredittkort eller forbrukslån, eller andre regninger du ikke klarer å betale? Ring og snakk med dem du skylder penger. Prøv å samle forbrukslån og kreditter et sted og forhandle frem en tilbakebetalingsplan som er gjennomførbar. Nå er det enda mer forståelse i samfunnet og vilje til å bidra til at alle kommer seg gjennom vanskelige situasjoner, så ikke nøl med å ringe å be om hjelp.

Hvil spareavtalene

Har du spareavtaler så er kanskje det greit å la dem hvile en periode. Disse avslutter og starter du enkelt i mobilbanken eller nettbanken din.

Les også: Naken kvinne på okse vekker oppsikt i New York

Start gode vaner

Med mye tid hjemme og anbefaling om å være minst mulig blant mange mennesker kan det være et ekstra godt tidspunkt å endelig komme i gang med ukeshandling. Med en handleliste og klar plan vil du spare mye penger og kunne unngå smittefare.

Rydd opp

De fleste av oss har flere strømmetjenester og abonnement som ikke brukes så mye, eller som ikke brukes i det hele tatt. En liten avsjekk her kan spare penger som kan brukes til å betale andre regninger. Har du kjøpt periodebilletter kan disse søkes refundert. Barnehage og SFO skal heller ikke betales i perioden det har vært stengt. Kan du få bedre priser på strøm eller forsikringer? Har du riktig rente på lån?

Lære noe nytt?

Når vi blir sittende hjemme er det lett å surfe rundt på nettet. Prøv å finn noe du har lyst til å lære mer om eller en ny hobby du kan få inspirasjon til. På den måten kan det være enklere å styre unna nettbutikkene med fristelser til å gjøre impulskjøp av ting du ikke trenger eller har penger til akkurat nå.

Ta vare på deg selv og hverandre – forhåpentligvis er dette en midlertidig situasjon som snart er over.