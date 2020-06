Hvordan unngå skattesmell - og samtidig spare hundretusener av kroner

Boliglånsrenta er historisk lav. Hvordan benytter du deg av muligheten og unngår at pengene går til unyttig forbruk?

Mange nordmenn har boliglån i dag. Vi ligger på verdenstoppen med tanke på hvor mye lån vi har, så nå er det mange lommebøker som smiler.

Hva er fellene du må unngå - og hva er mulighetene dette gir oss?

Unngå baksmell på skatten

Lavere renter betyr mindre gjeldsrenter å betale i løpet av året.

Tilpass det nye beløpet du vil betale på skattekortet ditt med en gang. Det gjøres enkelt på skatteetaten.no.

Det nye beløpet finner du i nettbanken din. Det kan ta noen dager før den nye informasjonen er registrert. Du vil motta en epost om at nytt skattekort foreligger, samtidig som dette sendes arbeidsgiveren din automatisk.

Les også: Boligekspert: Dette er atomknappen i boligmarkedet

Glemmer du det kan det fort bli noen tusen i baksmell til neste år. Eksempel på størrelse er cirka 5000 kroner på et lån på to millioner kroner - og 12.500 kroner på et lån på fem millioner.

Unngå forbruksfella - bygg buffer

Den andre fella er at pengene du nå «sparer» bare flyr ut i forbruk som ikke gir deg noen verdi.

Sjekk derfor mulighetene du har for å få best mulig uttelling på disse. Har du ikke en bufferkonto bør denne prioriteres først. Den gir deg mulighet til å unngå å havne bakpå om det skjer ting som uventet høye regninger eller inntektstap en periode.

Spar hundretusener i kostnader

Har du høyt boliglån, og du ser du vil ha en utfordring med å betale ned på dette dersom du skulle gå ned i inntekt en periode, eller at renta skulle gå opp?

Les også: Prishopp i leiemarkedet - ett sted har prisene gått ned

Da bør du bruke det beløpet du nå sparer med lavere rente til å betale ned ekstra på boliglånet ditt hver måned. Sett opp et fast trekk til lånet samme dag som lånet trekkes, så oppleves det akkurat som før. Betaler du dette beløpet ekstra på lånet frem til du er ferdig med tilbakebetalingen, så vil du kunne kutte tilbakebetalingstiden med flere år - og mange hundre tusen kroner spart i kostnader på renter og gebyr.

Spar enkelt en million uten å «ofre» noe

Har du et lån som du ser du fint kan håndtere både med lavere inntekt og høyere renter?

Da er det tid for å tenke på fremtidige deg. Sett opp en spareavtale til et aksjefond på det beløpet du sparer i måneden ved lavere renter. Har du eksempelvis fem millioner i lån, sparer du cirka 2400 kroner etter skatt med rentereduksjon på 1,25 prosentpoeng.

Her kan du lese flere innlegg fra Cecilie Tvetenstrand.

Om du sparer dette beløpet hver måned i 25 år kan du se på en verdi på fondet ditt på over 1,5 millioner når de 25 årene har gått. Vel og merke ersom forventningene til Finans Norge om 5,75 prosent avkastning i aksjemarkedet slår an.

Tar du hensyn til skatt etter dagens regler og kostnader i et globalt indeksfond, vil du sitte igjen med 1.253.000 kroner.

Les også: Boligprisene steg med 1,9 prosent i mai

I tillegg vil huset være nedbetalt, og boligen mest sannsynlig ha økt en del i verdi.

Snakk om å gi seg selv gode muligheter til å gjøre mye av det du drømmer om.

Hva velger du?

Som du ser er det ulikt hva som lønner seg utifra hvilken situasjon du står i.

Men uansett hva du velger - så gjør noe. Slik at ikke pengene bare flyr ut på «ingenting».

Den enkleste sak i verden er å venne seg til økt pengebruk. Flytt pengene du ikke skal bruke bort fra brukskontoen din med en gang de kommer inn. Da får du god kontroll.