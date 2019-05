Hvorfor blir Vår Staude igjen i TV2, når kollegene går til Mastiff?

Kolleger irriterer seg over at Staude får spesialbehandling.

Onsdag 30. mai ble det kjent at God Morgen, Norge outsources fra TV 2 til produksjonsselskapet Mastiff. Men Vår Staude fortsetter som TV 2-ansatt. De tre andre programlederne blir med sine andre 28 kolleger (researchere, teknikere etc) over til Mastiff.

Også Wenche Andersen blir igjen i TV 2, men det er mer naturlig i og med at hun er 64 år. Spesialbehandlingen av Vår Staude derimot, har skapt både misnøye og prat i gangene i God Morgen, Norge.

Kan du som ansatt nekte å bli med over til ny arbeidsgiver ved outsourcing, definert som virksomhetsoverdragelse? Det siste ordet, virksomhetsoverdragelse, er et juridisk uttrykk og reglene i § 16 i arbeidsmiljøloven er at av de mest kompliserte områdene i arbeidsretten. Svaret på spørsmålet, om man kan nekte, er som det ofte er innen arbeidsretten: Det kommer an på. Og ofte blir det en forhandlingssak.

Først trodde jeg at Vår Staude ble igjen for ikke å miste pensjonsrettigheter, hun er jo blitt 52 år gammel. Men Mastiff har, som eneste produksjonsselskap, rett til AFP for sine ansatte. Ytterligere pensjonsgoder i TV. 2 blir kompensert ved overgangen. Så pensjon er neppe årsaken.

Merkevaren Vår Staude

Kanskje TV 2 ønsket å beholde henne for å ha full kontroll på merkevaren Vår Staude? Kanskje de har andre planer for henne, i andre programflater? Også Dorthe Skappel, Øyvind Mund og Solveig Barstad ble værende i TV 2, mens programmet og kollegene ble outsourcet.

TV 2 har en såkalt entreprise-modell, som betyr at de kjøper inn de fleste programmene de sender. I motsetning til NRK, som produserer godt over seksti prosent av sendingene selv, har TV 2 snart bare nyheter og sport som egenproduksjon. Resten settes ut til produksjonsselskapene.

Produksjonsselskaper: Mye Texas

Og disse produksjonsselskapene er litt av en røverbande, dog med noen hederlige unntak. Mastiff er et slikt unntak. Mastiff har hovedsakelig fast ansatte og de har, som eneste produksjonsselskap, inngått tariffavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening (i NHO). Dog er lokalavtalen i Mastiff dårligere enn den i TV 2. Det er blitt solid kompensert i forhandlingene om overgangen.

Mastiff har, i tillegg til ryddige arbeidsforhold klart å vokse på produksjoner som Åsted Norge, Helsesista og God Kveld, Norge. Altså det bransjefolk selv oppfatter som status-produksjoner, med god journalistikk mer enn ren underholdning.

Det er slett ikke gitt at TV 2-folkene vil få det dårligere i Mastiff enn i TV 2. Og fremfor alt: Det er slett ikke gitt at jobbene i TV 2 generelt er sikrere enn jobbene i Mastiff. TV-bransjen er utrygg for alle, unntatt for den som har fast ansettelse og lang ansiennitet i skattefinansierte NRK.

Hvert år dør et årskull seere

Lineær TV synker dramatisk i seertall. Hvert år dør det ut et helt årskull som ser lineær TV (programmer til faste tider), mens det kommer til et årskull unge voksne som ikke gjør det, som ser TV gjennom strømmetjenester eller fra gratis nettsteder som Youtube.

I TV-bransjen er hele forretningsmodellen blitt usikker, i det både seerne og annonsørene endrer atferd. Hvor bransjen ender er det ingen som vet.

I dette bildet er det oppmuntrende at det nettopp var Mastiff som vant oppdraget om God Morgen, Norge. Det er et voksende produksjonsmiljø med en aktiv fagforening, i et hav av konkurrenter som preges av løsarbeider-modeller og rotete kontrakter.

Hvor er TV 2 om noen år? Og hvor er Mastiff? Ingen vet. Kanskje produksjonsselskapene er de som driver journalistikken framover mens TV 2 er et bestillings-kontor på sotteseng. Det er slett ikke sikkert at Vår Staude trakk det lengste strået ved å bli værende i moderskipet TV 2.