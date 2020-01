Hvorfor er det så skummelt å telle?

En ny podkastliste skaper debatt, mens noen er mer hellige enn det meste. Det er vanskelig å telle.

På god overtid har vi i Norge fått en ny toppliste for podkaster, Podtoppen.

Bak listen står Moderne Media, Bauer, NRK, Schibsted og P4.

Listen viser hvilke podkaster som har flest lyttere, og har en enorm nøyaktighet i visning av både unike enheter som har hørt på den - og hvor mange ganger en episode er nedlastet eller strømmet.

Kort oppsummert viser listen at:

a) Veldig mange hører på podkast.

b) De aller fleste hører mer enn en episode av hver podkast i uken.

Faksimile fra DN.

Mangler flere store podkaster

Ikke alle podkaster er med på listen, som selv har kalt seg den offisielle podkastlisten i Norge.

Nettavisens podkaster ble på grunn av teknisk krøll ikke med i første runde (ikke vårt krøll for øvrig, og siden vi ikke er konspiratoriske tror vi på det også), mens Synnøve & Vanessa ikke er med i det hele tatt. Det har fått Vanessa Rudjord til å komme med følgende uttalelse til DN:

- Denne transparansen blir null verdt når listen bevisst ikke inkluderer alle podkaster i markedet.

Samtidig sier podkastsjefen i NRK, og medlem av styringsgruppen til Podtoppen - Vilde Hjort Batzer - til NRKs egen nettside at de to fikk beskjed høsten 2019 om at de ikke ville bli målt:

- De ble sterkt oppfordret til å bytte teknisk løsning, siden vi ikke kan måle podkasten uten å få tilgang til måleloggene.

Selv mener Rudjord at de selv ville vært på en tredjeplass på listen basert på sine egne tall.

BAM! Utklassing! Foto: Screenshot

Problemet er tellingen

Essensen er ikke hvem som har rett. Problemet er telling.

Da vi laget Blogglisten i Nettavisen for noen år siden var målet å lage et fullt demokratisk system hvor alle kunne delta fra liten til stor. Alt man måtte gjøre var å registrere seg gratis.

Vi hadde ikke frekkheten nok til å kalle det for den offisielle listen i Norge, men det at det var gratis og enkelt gjorde at vi kunne lage en uavhengig, gjennomsiktig liste over de største bloggene i Norge samme hvor de var.

Blogglisten er for øvrig lagt ned etter at Egmont tok over bloggsatsingen da Amedia og Egmont delte det som var Mediehuset Nettavisen i to.

Akhtar Chaudhry var en gang den største bloggeren i Norge.

For problemet med en demokratisk kanal som Internett er at verden ikke lenger er så svart og hvit som den har vært.

For radiokanalene og den gigantiske medieaktøren Schibsted er det vanskelig, utfordrende og annerledes å se på at uavhengige kan konkurrere med deres egne storsatsinger. Slik vi alle i media har sett blogger ta opp kampen med oss, som vi gjerne kaller - oss selv - seriøse nyhetskanaler.

For noen år siden sammenlignet undertegnende trafikken til Dagens Næringsliv med Sophie Elise Isachsen (hun var dobbelt så mye lest).

Skal vi tro folkene i Handels-og sjøfartstidene var det useriøst. Det skal glatt innrømmes at det var et billig poeng, men det er uansett at i en moderne digital verden er det epler, pærer, rosiner og druer sammen.

Ingen er mer hellig enn Internett

Samtidig er ingen helligere enn nettet. Vi telles i hver krok, og det snakkes om detaljmåling av det meste.

Radio og TV måles ved at man faktisk måler noen, og ganger opp med befolkningen basert på avanserte algoritmer fra diverse selskaper. På papir ganger man en teoretisk lest avis med en faktor for å finne lesere.

Eksempelvis ble Aftenposten i 2018 lest av 392.000 mennesker med et opplag på 132.000. Slik er det ikke på nett. På nett måles ting særdeles nøyaktig, og antall som har sett en annonse er slik det faktisk er. På TV måles det ikke om du tar en tissepause i reklamepause. Riktignok er det mange modeller som brukes av mediebyråer. Medier er også flinke til å lage løsninger som skal gi best mulig innsikt.

Problemet er bare at den moderne medieverdenen er ikke Egmont, Schibsted, Amedia og statskanalen NRK. Det er tusenvis av Instagrammere, YouTubere, poddere, streamere og bloggere. Fordi man ønsker å bruke gammeldags logikk (målinger mediene selv styrer) på en ny verden (en demokratisk medieverden), må noen holdes ute fordi det koster for mye å inkludere alle med verktøyene som før fungerte.

Likevel, det er kanskje ikke så rart at da NRK selv skrev sak om Podtoppen de selv laget, så skriver de at alle store podkaster var med på listen. Selv om det ikke er sant.

For man kan vel ikke være stor uten å være med i et gammelt mediehus, kan man vel?

(Joda, man kan det).

Skal vi medier få et langsiktig og godt samarbeid med våre annonsører, som tross alt er de som bryr seg mest om lesertall (og eventuelt politikere som skal gi penger til alle de statstøttede utgivelsene der ute), så må det bli full transparens, og demokratisk innstilling til hvordan vi teller og tilgjengeliggjør.

Vi kan rett og slett ikke fortsette å telle oss selv.