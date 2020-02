Hvorfor gikk G-Sport konkurs?

Carl Haakon Klafstad trekker fram tre årsaker han tror var vesentlig for at G-Sport gikk konkurs.

Skrevet av Carl Haakon Klafstad, konsulent i Scandinavian Technology Institute.

Det er presentert mange ulike forklaringer på at sportsbransjen har havnet i det uføret den er i nå. Den som treffer best er Bjørn Rune Gjelsten som peker på det åpenbare: Norge har altfor stor tetthet av sportsbutikker, og det har vært kjøpt inn altfor mye varer.

Sagt på en annen måte: Mye større tilbud enn etterspørsel. Ikke et drømmemarked å befinne seg i. Dog har noen klart seg bra i dette markedet, mens G-Sport har gått konkurs. Hvorfor ble det akkurat G-Sport?

Jeg har lyst til å trekke frem tre årsaker jeg tror har vært vesentlig. Ikke med den hensikt å henge ut G-Sport på noen måte, snarere fordi deres situasjon er godt egnet til å beskrive noe representerer utfordringer for mange kjeder i dag:

1. Reaktiv strategi

Business har alltid endret seg, forskjellen nå er at farten på endringene går mye raskere enn før. Dette betinger at man er proaktiv og ikke reaktiv i sine strategier og at man hele tiden reviderer strategien sin. Tiden for femårsplaner er over.

G-Sport sine strategier synes å ha vært reaktive i forhold til endringer i bransjen. Man kan jo stille seg spørsmålet: Hvorfor var det investorer med bakgrunn i elektronikkbransjen som åpnet de første big-boxene i sport og ikke G-Sport? Hvorfor var det andre enn G-Sport som tok posisjonen lokal faghandel og ikke G-Sport? Hvorfor har ikke G-Sport ledet an i digitaliseringen av handelen?

2. Mangler i basics

Fremtidens suksessrike retailere gjør det enkelt for kunden å bli fornøyd. Kvalitet i kundeopplevelsen i alle kanaler er den nye merkevaren. Basic må dog ligge til grunn: Riktige varer i butikk, lett tilgjengelig for kunden, og med selgere som har både produktkompetanse og salgskompetanse.

Mye kan tyde på at G-Sport over tid ikke har levert bra nok på basics: De har i de siste fem årene ligget mellom andre- og femteplass på Norsk Kundebarometer av fem kjeder som har blitt målt. Scoren har ligget rundt 70, hvilket tilsier at kundene rett og slett er indifferente til G-Sport. Et sortiment og butikkonsept som ikke skiller seg ut i noe retning er en del av årsaken. Variasjon i produkt- og salgskompetanse er en annen faktor.

3. Uklar posisjon

Den reaktive strategien har ført til at G-Sport har kjempet på flere fronter med ulike konsepter. Pris mot XXL på den ene siden og faghandel/lokal forankring mot Sport 1, Stadion mm. på den andre siden. De har hatt 3-4 egne kjedekonsepter å betjene, alle med ulik rigging. Posisjonen har vært utydelig. De har hatt litt dårligere utvalg, litt dårligere priser og litt dårligere fagkunnskap. De har ikke vært best på noe. Dette ført dem inn i klassisk «stuck-in-the-middle» posisjon hvor det ikke har vært noen tydelig incitament for kundene å besøke akkurat dem i et marked hvor det flommer over av sportsbutikker.

For ordens skyld: Forfatteren leverer konsulenttjenester for Sport 1.

