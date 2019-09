Hydro-aksjen kan bli en børsvinner i høst

Hydro-aksjen stiger etter nyhet om restrukturering av selskapet. Aksjen har på kort tid steget fra en bunn rundt 27 kroner i august til i dag en kurs rundt 34 kroner.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har i dag sett nærmere på Hydro-aksjen, og som har vist en veldig svak utvikling siden slutten av 2017. Hydro-aksjen har falt fra en topp rundt NOK 65.00 i slutten av 2017, og til en bunn nå i midten av august rundt NOK 27.00.

Hydro-aksjen opp etter restrukturering



Tirsdag kveld varslet Hydro at selskapet vil gjennomføre en omfattende restrukturering i avdelingen Valsede produkter. Det kan ende med at rundt 735 årsverk ryker, noe som også kan ramme norske arbeidsplasser.



På Oslo Børs er Hydro-aksjen onsdag formiddag opp 2,7 prosent til 34 kroner.



Analytikerne som har kommentert restruktureringen er også tilfreds med utfallet.



«Vi ser positivt på restruktureringen, og ser den som første skritt i en større restrukturering av selskapet», skriver Nordea Markets i en oppdatering, ifølge Infront TDN Direkt.



Pareto Securities skriver at restruktureringen er i tråd med meglerhuset forventninger til kostnadsinitiativer og strengere kapitaldisiplin.



«Vi forventer at omstillingen vil forbedre lønnsomheten gjennom lavere kostnader, men også av den forbedrede produktmiksen», skriver meglerhuset, som gjentar kjøpsanbefaling med kursmål 38 kroner per aksje.



Samtidig har Goldman Sachs oppgradert selskapet til kjøp, og hevet kursmålet til 40 kroner, fra tidligere 30 kroner per aksje.

Norsk Hydro: Hydro iverksetter omfattende restrukturering av valsevirksomheten

Hydro iverksetter et omfattende restruktureringsprogram, som del av en strategisk gjennomgang av selskapet Valsede Produkter, melder Hydro i en børsmelding. Dette innebærer en reduksjon av personalkostnader på opptil 60 millioner euro per år noe som vil føre til en reduksjon av opptil 735 årsverk.

Den 24. september vil Hydro avholde sin Investordag. Her vil det komme

ytterligere informasjon om restruktureringen og den strategiske gjennomgangen av

valsevirksomheten.

Norsk Hydro (ticker på Oslo Børs: NHY)



Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, er Hydro engasjert i hele verdikjeden for aluminium, fra bauksitt, alumina og energi til primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering.

Teknisk Analyse av Norsk Hydro (ticker på Oslo Børs: NHY)



Norsk Hydro (ticker på Oslo Børs: NHY) kan være iferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal.



Aksjen kan være iferd med å bryte ut av den fallende trenden, og som den har beveget seg innenfor siden begynnelsen av 2018 (jf. ukediagram nederst i saken her).



Hydro-aksjen har vist en veldig svak utvikling de seneste rundt to år nå, og aksjen har falt fra en topp rundt 65 kroner i slutten av 2017, og til en bunn nå i midten av august rundt 27 kroner.



Etter nyheter fra selskapet om kostnadskutt mv. de seneste dagene så har aksjen fått seg et løft, og kan nå være iferd med å utløse flere positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover.



Blant annet så bryter aksjen nå over et viktig teknisk motstandsnivå rundt 33 kroner, og aksjen har også brutt over 50-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nederst i saken her).



Aksjen er nå oppe og tester motstandsnivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, rundt 35 kroner (jf. dagdiagram), og ved et eventuelt brudd over også dette nivået så vil ytterligere positive tekniske signaler utløses for Hydro-aksjen.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også iferd med å utløse kjøpssignal for Hydro-aksjen, og det etter å ha vært i salgssignal for Hydro-aksjen helt siden begynnelsen av 2018 da aksjen var rundt 57 kroner (jf. diagram 'SignalListen' nederst i saken her).



Det er altså iferd med å utløses flere positive tekniske signaler for Hydro-aksjen, og ved et brudd også over 200-dagers glidende gjennomsnitt, så vil aksjen ha et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale opp mot 40 kroner, og på mellomlang sikt (3-6 måneder) opp mot 45 kroner, slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for aksjen.



Det som vil kunne utløse eventuelle nye negative tekniske signaler for Hydro-aksjen vil være om den skulle falle tilbake under et nå viktig teknisk støttenivå rundt 33 kroner, under 50-dagers glidende gjennomsnitt (i dag er dette rundt NOK 30.00).



Basert på det samlede tekniske bildet for Hydro-aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.



Potensialet for aksjen vurderes til å være 45 kroner på 3-6 måneders sikt.



Hydro-aksjen omsettes i skrivende stund, onsdag 11/09-2019, rundt 34 kroner. Dette gir da en betydelig oppside for aksjen, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det, på hele 30 prosent opp ifra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt.



