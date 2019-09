Hydro kutter 2200 ansatte

Men selskapet vet ikke hvor mange som skal tas i Norge.

– Vi må gjennom dette for å bevare resten av arbeidsplassene, sier Hydro-toppsjef Hilde Merete Aasheim, til DN.no. Blant annet skal administrasjonen i Norge og andre land kuttes med 250 ansatte.

Aluminiumsselskapet har hatt såkalt kapitalmarkedsdag tirsdag. Det vil si at de gjennomgår grundig planene og utsiktene for selskapet overfor analytikere og investorer.

Av planene fremkommer det blant annet at selskapet skal bedre lønnsomheten med 6,4 milliarder kroner de neste fem årene. For å få til denne resultatforbedringen, er det nødvendig å kutte i arbeidsstokken.

Forenkling

- Tiltakene inkluderer også forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om vår satsing på lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim til Hydros hjemmesider. Aasheim overtok som toppleder i Hydro tidligere i år.

Hydro meldte for to uker siden at de skal kutte personalkostnadene med opptil 60 millioner euro per år, altså om lag 600 millioner kroner. Det tilsvarer kostnadene til 735 årsverk. Nå kan altså tre ganger så mange Hydro-ansatte miste jobben.

Konsernet har på verdensbasis rundt 35.000 ansatte i 40 land.

Tjener for dårlig

En av Hydros strategier fremover er å drive kostnadseffektivt. Hydro omsatte i 2018 for 159 milliarder kroner og hadde et driftsresultat før renter og skatt, såkalt EBIT, på nærmere 9,1 milliarder. Men Aasheim mener inntjeningen i selskapet er for lav.

Hydro-aksjen er for øvrig ned 2,1 prosent tirsdag ettermiddag, på en dag der Hovedindeksen ved Oslo Børs ved 14.30 -tiden var ned drøyt 0,3 prosent.