Hyller Frps vindkraft-forslag: – Kan bidra til mindre konflikt

Både Greenpeace og interesseorganisasjonen Norwea skryter av Frps krav til regjeringens vindkraftmelding. Men på ett punkt er bransjen skeptisk.

Stortingsmeldingen fra olje- og energiminister Tina Bru (H) er ventet fredag.

– Vindkraft, andre fornybare energikilder og energisparing er viktig for klima og jobber. Men det blir helt feil å gjennomføre vindkraftprosjekter uten lokal støtte, mener Greenpeace Norges leder Frode Pleym.

– Forslagene fra Frp kan derfor bidra til mindre konflikter, sier han til NTB.

Lokal aksept, å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven og null subsidiering står på Fremskrittspartiets kravliste. Det gjør også byggestart fem år etter at konsesjon er gitt.

Samtidig vil partiet ha nye krav inn i konsesjonsbehandlingen: buffersone til bebyggelse, garanti for opprydning og fastsetting av høyde og antall turbiner.

– Konstruktivt

Også seniorrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea er positiv til Frps tanker. Han er opptatt av at myndighetene må komme i gang med konsesjonsprosessen igjen, etter at det i praksis har vært stans den siste tiden.

– Vi har snart ikke flere konsesjoner igjen, sier han til NTB.

Aasheim viser til at flere av Frp-kravene – opprydning og fravær av subsidier – allerede er politikk i dag.

– Det er veldig bra at Frp tar en så konstruktiv rolle som dette faktisk er, sier han og omfavner seks av de sju forslagene.

Men å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven vekker skepsis i bransjen.

– Det blir dobbel saksbehandling, ifølge Aasheim.

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Organisasjonen har 130 medlemmer.

Sårbar natur

Bakteppet for stortingsmeldingen er at NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land ble stanset i fjor høst. Planen førte til ramaskrik, og regjeringen varslet i stedet en gjennomgang av hele konsesjonsprosessen. Behandlingen av nye konsesjoner ble også stanset.

– Vi forventer oss at den varslede stortingsmeldingen om vind også tar hensyn til sårbar natur og reinbeitedistrikter, sier Pleym.

Samtidig raser debatten videre i mange lokalsamfunn om utbygging av vindkraft. Det gir seg ikke bare utslag i protestaksjoner, men også i sjikane i kommentarfeltene, trusler mot ansatte i energiselskaper og lokale sabotasjeaksjoner.

Onsdag krevde fylkespolitikerne i Møre og Romsdal full stans i utbyggingen på Haramsøya, hvor det den siste tiden har vært demonstrasjoner. Også på Øyfjellet i Mosjøen i Nordland har det vært protester.

Mål om mindre støy

Større lokal forankring rundt utbygging av vindkraft er et viktig poeng for Fremskrittspartiets energipolitiker Terje Halleland.

– Vi må ha et endret regime som fører til mindre støy, sa han til NTB onsdag.

Halleland mener et klarere, enklere og mer forutsigbart konsesjonssystem må på plass for å få vekk støyen som preger debatten.

Aasheim har samtidig en liten advarsel å komme med:

– Det finnes fortsatt muligheter, men vi skal vokte oss vel for å gjøre det for vanskelig. Premisset må være at vi ønsker å bygge ut mer lønnsom vindkraft.

