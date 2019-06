Hyller Trump: – Russerne vil ødelegge Europa og NATO

Den tidligere danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen er klar i sin tale om russernes maktpolitikk mot Europa: Trump har rett - og europeerne tar feil.

VIKA, OSLO (Nettavisen Økonomi): Det er ikke vanlig at samfunnstopper som møtes i Norge kommer med krystallklar støtte til Donald Trump, men denne dagen er utenom det vanlige.

Advokatfirmaet Wikborg-Rein har samlet toppene for den ukrainske gassindustrien som kjemper mot russernes storprosjekt: Nord Stream 2. Den tidligere NATO-generalsekretæren Anders Fogh Rasmussen var tydelig på at Trump var en av de få som forsto dem.

HYLLER TRUMP: Anders Fogh Rasmussen mener Trump har helt rett, og at europeiske land ikke tar russernes trusler på alvor. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

– Amerikanerne har helt rett når de vurderer sanksjoner mot europeiske selskaper som er involvert i byggingen av Nord Stream 2. Men jeg håper det ikke er nødvendig, sier Rasmussen til Nettavisen Økonomi.

Amerikanerne er lei

Han forklarer at amerikanerne er lei av å betale for å forsvare Europa, mens europeere aktivt undergraver egen sikkerhet.

– Jeg forstår amerikanerne når vi ber dem forsvare oss, likevel undergraver vi vår egen nasjonale sikkerhet, når vi vel vitende er med på å bygge Nord Stream 2. Vi burde stoppe dette prosjektet uten amerikansk innblanding, mener Rasmussen.

OMGÅR BALTIKUM: De baltiske statene og Ukraina har et vanskelig forhold til Russland. Gassledningen skal gå rundt alle landene de er i konflikt med, og direkte inn i Tyskland. Foto: Nord Stream 2

– Vil ødelegge Europa

I lang tid har russerne vært avhengig av Ukraina for å eksportere gass til Europa. Det enorme russiske selskapet Gazprom, som er dobbelt så store som Equinor (Statoil), har lenge ivret for å kunne omgå Ukraina.

Ifølge gasstoppen Yuri Vitrenko i det ukrainske gasselskapet Naftogaz, vil dette bety økonomisk katastrofe for Ukraina. Et land som i 2014 fikk Krim-halvøyen okkupert og overtatt av russerne.

– Russland bruker gass som en form for krigføring for å ødelegge land som Ukraina. Del opp og erobre Europa er målet deres, og knuse EU og NATO, sier Yuri Vitrenko til Nettavisen Økonomi.

Den ukrainske gassdirektøren er bekymret for landet sitt.

– Ukraina står mellom Europa og Russland. Mange ganger har Putin forsøkt å gjøre våre tidligere korrupte politikere til russlandvennlige nikkedukker. Korrupte politikere har tatt imot pengene og makten. Det har ført til enorme demonstrasjoner, og folket har sagt tydelig ifra, sier Vitrenko.

Norge reddet Ukraina

For noen år siden skjedde marerittet de gruer seg for. Det var kald vinter, og Ukraina som var helt avhengig av russisk gass, fikk ikke gass fra nabolandet.

90 prosent av innbyggerne i Ukraina bruker gass for å få varmt vann og oppvarming. I Ukraina er det sjeldent sommerlig i vintermånedene.

– Vi lette over alt. Tyske selskaper sa de kunne levere litt gass, men kapasiteten deres var begrenset. De ville heller ikke ha hevn fra Gazprom. De fortalte oss bare at vi måtte forhandle videre med russerne.

Gazprom, det gamle sovjetiske ministeriet for gass, er det russiske statlige selskapet som står for verdens største gassreserver. De leverer enorme mengder gass til Europa hver eneste dag. Selskapet er over dobbelt så stort som Statoil (Equinor).

REDD: Yuri Vitrenko er en ukrainsk gasstopp. Om gassledningen Nord Stream 2 blir bygd, er han redd for både landet og Europa. Foto: Trygve Indrelid/NTB

Enormt takknemlig overfor Norge

– Det som reddet oss var Statoil. Når vi først møtte dem var de ikke redd for russerne. De ville heller ikke utnytte vår situasjon og ta høyere priser. Det eneste de ba om var at vi ikke kom med noen ønsker om særbehandling. Det endret alt, nå kan vi leve uten russisk gass, sier Vitrenko.

– Vi er enormt takknemlig overfor Norge og Statoil, som reddet oss. Uten dere hadde vi ikke hatt sjans, utdyper han overfor Nettavisen.

Equinor på sin side forteller at det var en helt vanlig markedsmessig avtale.

– Dette var en kortvarig avtale på et begrenset volum gass, der Equinor leverte gassen til Slovakia, og hvor Naftogaz overtok videre transport til ukraina. Avtalen ble inngått på ordinære, kommersielle betingelser og til europeisk markedspris, sier Morten Eek som er pressetalsmann for Equinor.

Vitrenko mener russerne er kyniske i sin tilnærming, og har en større strategi om å destabilisere Europa og ødelegge EU og NATO.

– Min erfaring er hvis noe gjør skade mot Russland – så lenge det gjør mer skade mot fienden deres, gjør de det. Selv om vi har vunnet alle juridiske kamper mot Gazprom, har vi ikke vunnet krigen. De vil gjøre alt de kan for å ødelegge Ukraina og Europa, sier Vitrenko og viser til invasjonen av Krim-halvøyen, som russerne tok over i 2014.

Russerne: – Grunnløse påstander

Den russiske ambassaden i Norge mener det er bare grunnløse påstander fra Rasmussen og Vitrenko. De lover å opprettholde gasseksporten gjennom Ukraina, på tross av den nye gassledningen.

– Ukrainerne produserer søksmål for å skade Gazprom. Ved å holde over 40 prosent av europeiske gasseksport under sin kontroll i Ukraina, har de en dominerende posisjon. Dette er det ingen som tenker over, selv om dette er åpenbart ikke i tråd med EUs energipolitikk, skriver den russiske ambassaden i en uttalelse til Nettavisen.

De mener at russisk gass overhodet ikke blir brukt som et politisk verktøy.

– Påstander om at russisk gass brukes som et politisk verktøy er grunnløse. Vi ser på det som en informasjonskampanje mot Nord Stream 2, hvor press om sanksjoner blir brukt for urettferdig konkurranse.