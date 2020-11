Hylles på nettet: - Fly med Norwegian, oppfordrer Widerøe

Flyselskapet får tommelen opp for å vise solidaritet med andre i bransjen.

- Nei, det har ikke rablet for oss i Widerøe.

Slik innleder det norske flyselskapet en reklametekst der budskapet er en oppfordring om å bestille flybilletter nå, til en sen høstferie, juleferie eller neste sommer, for å bidra til å redde en bransje som er i knestående.

Til og med utenlandske selskaper som Lufthansa og KLM får varme tanker fra den lille norske operatøren som flyr til de minste destinasjonene i landet.

- Takk for inspirasjonen

Nei, vi er ikke hacket. Dette mener vi faktisk!, skriver Widerøe i Facebook-posten som når dette skrives har over 100 delinger. Det renner inn positive kommentarer, som disse:

- Dette er noe flere store selskap skulle etterleve. Å vise solidaritet med andre sånn at alle kommer til å overleve

- Fantastisk gjort av Widerøe.

- Dette er en av mange grunner til at jeg liker å fly med Widerøe

Et liknende stunt er tidligere gjort av Burger King, og Widerøe har da også skrevet «Takk for inspirasjonen, Burger King» i høyre hjørne.

Hele reklamen til Widerøe

Winedrøe unnlater omhyggelig å nevne ungarske Wizz Air i rekken av flyselskaper i reklamen. Norske flyeksperter mener at den utskjelte lavpriskjempens prisstunt er nettopp hva som motiverer nordmenn til å kjøpe flybilletter akkurat nå -. også hos konkurrentene.

Sa opp 130

Selskapet kan trenge litt god PR i kjølvannet av oppsigelser i et av datterselskapene.

For noen dager siden ble det kjent at over halvparten av de ansatte bakkemannskapene i Widerøe Ground Handling mister jobben. Selskapet har levert bakketjenester til forskjellige flyselskap på Flesland flyplass i Bergen, blant annet Widerøe, KLM og SAS.

Selskapet mistet nylig anbudskontrakten de har hatt med SAS, som løper til 1. februar, skriver Bergensavisen. Det skjer på verst tenkelig tidspunkt. Selskapet har allerede et volumbortfall på over 30 prosent.

– Luftfarten er en av de bransjene som ble truffet av covid-19 tidligst, hardest og som kommer til å bli påvirket lengst. Når etterspørselene etter flyreiser går ned, får vi som underleverandører mindre å gjøre, sa Marius Myhre, direktør i Widerøe Ground Handling, til Bergensavisen.

I flere uker har ledelsen, i dialog med fagforeningene, pekt på et betydelig omstillingsbehov, og besluttet å redusere antall årsverk på Flesland med 130 av 220.