Hyttenekt og nedstengning barberer inntektene: Nå krever skiparadisene 3,3 milliarder i erstatning

I et felles skriv ber de norske fjelldestinasjonene om en kompensasjon for tapte inntekter fra korona-tiltakene ble innført og fram til mai.

- Norges reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet i Norge i forhold til permitteringer. Regjeringens tiltakspakke er på langt nær nok. Fjellenes destinasjonsselskaper krever nå kompensasjon for tvungen nedstenging for sitt lokale næringsliv.

Det skriver fjellkommunene i en melding som ble sendt ut søndag ettermiddag under den felles avsenderen "Norske Fjelldestinasjoner". Brevet er undertegnet av en rekke kjente turistmål, som Hemsedal, Trysil, Lillehammer, Geilo, Voss, Norefjell, Oppdal, Hovden, Rauland, Narvik, Sirdal og Valdres.

Totalt ber de om 3,3 milliarder kroner i kompensasjon.

- Ekstreme utfordringer

- Koronasituasjonen påvirker de fleste av oss negativt, men gir spesielt de store norske fjelldestinasjonene ekstreme og øyeblikkelige utfordringer, skriver skidestinasjonene i brevet.

Flere av kommunene har sendt brev til regjeringen tidligere, forteller styreleder Jan Erik Dietrichson i Hemsedal Turisttrafikklag. Nå slår kommunene seg sammen om en felles offensiv.

- Vi ble bekymret da pakken på fredag kom om delvis kompensasjon for løpende kostnader- med det vil bare noen få destinasjoner leve om 12 måneder, sier han til Nettavisen søndag kveld.

Fjelldestinasjonene har rundt halvparten av årets samlede inntekter i mars og april. Konsekvensen av manglende kompensasjon er derfor dramatisk, mener han:

- Uten dette er alt av inntekter til å komme seg gjennom barmarksesongene borte. Vi regner med 35-50 prosent bortfall av inntekt i de 14 kommunene som er med i oppropet.

- Bare noen få vil overleve

Fredag kom regjeringen med nok en krisepakke mot koronaviruset. I tillegg til en ny kompensasjonsordning for faste utgifter til rammede bedrifter, er totalt fem milliarder satt av til gründerbedrifter og vekstbedrifter.

I hovedsak går dette til styrking av ordningene for innovasjonstilskudd og etablerertilskudd, samt prosjekter knyttet til blant annet nyetablering, nyskaping og internasjonalisering. Merverdiavgiften reduseres til 7 prosent frem til 31. oktober 2020 for bransjer som blant annet reiseliv, og Reisegarantifondet styrkes med 100 millioner kroner.

- Midlertidig redusert mva. sats fra 12% til 7% gjeldende fra 1. april er verdiløst når bedriftene ikke får lov til å holde åpent, poengterer skidestinasjonene i det felles brevet.

- Bare de største kan overleve

I Hemsedal er 84 prosent av alle ansatte i de berørte bedriftene nå permittert, forteller Dietrichson.

- Hvis ikke det kommer noe mer, vil bare de aller største aktørene overleve, og tjenestetilbudet på fjellet vil bli svært magert, sier han til Nettavisen.

Det går fram av utspillet at fjellkommunene langt fra er fornøyd med regjeringens varslede pakken med delvis kompensasjon for løpende driftskostnader, som ble presentert fredag 27. mars.

- Det vil ikke på langt nær være nok til å holde liv i de fleste bedriftene i norske fjelldestinasjoner. Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden fra mars og ut april.

I barmarksesongen er det få av de berørte bedriftene som går med overskudd, poengterer destinasjonene i utspillet.

- Uten raske tiltak blir det konkurser

Kravet nå er at myndighetene håndterer situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring:

- Det bør enkelt kunne administreres ved at staten og/eller kommunen utbetaler kompensasjon basert på forsikringsselskapenes vurderinger ift. reelt tap av dekningsbidrag for alle våre medlemmer, som meldes inn direkte fra de berørte bedriftene. Forsikringsselskapene besitter nødvendig fagkompetanse til å gjøre slike vurderinger, de kan og bør aktiveres for et slikt formål, skriver destinasjonene i brevet.

Kravet om en reell kompensasjon for omsetningstapet er en hastesak, mener fjelldestinasjonene:

- Reiselivet i fjell-Norge var inne i høysesong. Perioden medio mars til første uken i mai er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi forventer et beregnet bortfall på 30-45% av normal sesongomsetning – rundt 3,3 milliarder kroner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat, og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte.