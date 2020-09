I 2020 har det vært mye snø og mye vind. Det sparer du mange tusen på

Gjennomsnittsfamilien sparer mange tusen i strømutgifter i år. Det kan de takke været for.

Strømforbruket til en gjennomsnittsfamilie med to voksne og to barn ligger typisk på 25.000 kWh. Kraftprisene i år har kommet ned på rekordlave nivåer, som gir flere tusen kroner i besparelser for husholdningene.

Hittil i 2020 er gjennomsnittlig kraftpris før moms og andre avgifter bare 10 øre per kWh. Det betyr at en typisk familie slipper unna i år med rekordlave 2500 kroner før moms og avgifter hvis strømprisen holder seg på disse nivåene ut året.

- Det er tidenes laveste kostnad. Jeg tipper norske husholdninger i år i gjennomsnitt sparer ca. 5000 kroner i lavere regninger, sier forvaltningsdirektør Andreas Myhre i Entelios til Nettavisen Økonomi. Entelios er Norges største strømleverandør til bedriftsmarkedet og er eid av Agder Energi.

Les også: Forbrukerrådet reagerer på strømselskapets forsikring: - Lurer kundene

En tredjedel

Det variable strømforbruket utgjør tradisjonelt en tredjedel av de totale utgiftene, og det er her de store besparelsene kommer. Avgiftene ligger fast, det vil si, også her blir det besparelser. Nettleien er en stor komponent i totale strømutgifter og består av to deler, en fast og en variabel del.

- Overføringsavgiften, det vi kjenner som nettleie, ligger på i overkant av 50 øre per kWh, sier Myhre. I dette beløpet ligger også forbruksavgiften.

Denne er på 16,13 øre til staten, som også skal ha moms. Forbruksavgiften er derfor i praksis 20,16 øre, men lavere kraftpriser gir også lavere momsutgifter.

Les også: Rekorden er et faktum - tidenes laveste strømpris

Langt under

- 10 øre per kWh er 20 øre under vanlig kraftpris til husholdningene. Det er primært den siste tredjedelen som nå nesten er borte. De andre avgiftene står i år kanskje for 80 prosent og 50-60 øre per kWh.

- Bare på kraftdelen sparer husholdningene 5000 kroner. I tillegg er det momsbesparelser, så vi snakker nok om 6000-7000 totale lavere strømutgifter enn et gjennomsnittsår. Og sammenliknet med i fjor er besparelsene enda høyere, sier Myhre.

I andre kvartal 2019 var eksempelvis den totale prisen til husholdningene på langt over 1 krone. Vinteren 2019 var mye mer snøfattig.

SPARER TUSENVIS AV KRONER: Gjennomsnittshusholdningen sparer i år tusenvis av kroner på strømregningen, ifølge Andreas Myhre i Entelios. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Mer å rutte med

De lavere strømutgiftene gjør at folk får enda mer å rutte med til andre ting. Som saken med Nordea viser, har folk i jobb med lån fått mye bedre likviditet i koronaåret 2020. Det skyldes rekordlave lånerenter og mye ufrivillig sparing som følge av reiserestriksjoner og stenging av kulturtilbud.

Og 10 øre i gjennomsnittlig kraftpris er altså historisk lavt.

- Det har ikke skjedd før, det er ny rekord, bekrefter Myhre. De rekordlave strømprisene i år skyldes at tilbudet av kraft til dels har vært langt større enn etterspørselen. Det kan vi takket været for.

Rekordmye snø

- Hovedårsaken til de rekordlave strømprisene i år er været vi hadde i vinter. Det var rekordmye snø i fjellet, og mye vind i første halvdel av året. Med en gang det blåser i Nord-Europa, fortrenger vindkraftproduksjon all annen produksjon. Det stopper vannkraftproduksjon, sier Myhre.

Faktisk tilsvarte produksjonen av vindkraft i to første månedene av 2020 produksjonen av all kjernekraft i de tre kjernekraftverkene vi har i Norden. Koronakrisen virker også inn gjennom lavere etterspørsel etter kraft. Nedstengingen gir fallende CO2-utslipp og dermed lavere CO2-kostnader.

- Hva tror du om strømprisene ut året?

- Nå ligger presset på vannkraftsystemet. Fyllingsgraden i vannmagasinene er nå på 95 prosent. Når magasinene er fulle, har de en begrenset evne til å produsere mer kraft. Da må det kjøres ut mer vann, som igjen kan sende kraften inn i prisspiraler ned mot to øre, svarer Myhre.

Rekordlave

Men situasjonen er blitt litt mer normalt nå inn i september. Dagens fastpriser indikerer 27 øre per kWh i den siste delen av året. Normalt stiger strømprisene mot slutten av året.

- Men vi ligger helt i nedre kant, og sannsynligvis blir strømprisene rekordlave utover året og kan konkurrere med utenlandsk kraft.

Entelios skriver i en pressemelding at etter total slakt av strømprisen i første halvår, er kraftmarkedet langsomt på vei til å reise seg igjen. Men kraftoverskuddet sørger for at også vinterprisene forventes å bli lavere enn på mange år.

Les også: Forbrukerrådet advarer mot strømavtalene - her ser du hvorfor

Negativ strømpris

Denne sommeren har vært historisk i det norske kraftmarkedet. Natt til mandag 6. juli kunne vi faktisk notere oss Norges aller første time med negativ spotpris (øyeblikkspris), ca. 1 øre per kWh

Men Entelios skriver at sommerferien nå definitivt er over for det nordiske kraftmarkedet. De siste ukene har bevegelsene i både spotprisen og terminprisene blitt større. Terminprisen er prisene på strøm for levering frem i tid.

Men selv om spotprisen og terminprisene har steget mye den siste måneden, har markedet priset inn et historisk lavt prisnivå også inn i den kommende vinteren. Ifølge Entelios venter markedet fremdeles mye tilbud av kraft gjennom den kalde årstiden, som holder prisene nede.