I dag skal Olav Thon (95) og Sissel Haga (78) gifte seg

Etter 35 år sammen, skal Olav Thon og Sissel Haga endelig gifte seg.

Kl. 11.30 i dag skal Olav Thon og Sissel Haga bli ektefolk etter 35 år sammen. Det hele foregår på ærverdige Hotel Bristol i Oslo sentrum.

Ingen enkel vei

Det har ikke vært noen enkel vei for Olav og Sissel gjennom 35 år. Thon var nemlig gift fra før, og kona hadde blitt rammet av Alzheimer.

– Hun var syk. Jeg la aldri skjul på den situasjonen og oppfattet det ikke som en sensasjon. Man kan sikkert synes at det var merkelig å gjøre det sånn, og noen mener kanskje det ikke burde ha skjedd. Men vi valgte å ikke ta noen radikale beslutninger. Vi tok én dag av gangen og nå blir jo jeg og Sissel gift, sa Thon i et stort intervju med Nettavisen for få dager siden.

GLØD: Olav Thon og Sissel Berdal Haga holder gløden og er veldig glad i hverandre. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Fikk Olav til å smelte

Olav Thon er ingen skigåer, men måtte finne frem dem for første gang da han innså at Sissel Haga var et godt koneemne. De var på Hallingskarvet, de to hadde akkurat møttes og skulle legge ut på en slitsom tur. Men det skremte ikke den daværende tingrettsdommeren fra Oslo «Jeg liker å slite», sa hun til Thon.

– Noe sånn er greit å vite for en hallingdøl som meg, sier Thon og ler.

De holder gløden i forholdet med tøffe diskusjoner.

– Når jeg sier at Donald Trump gjør mange bra ting, som jeg mener, da kan vi holde det gående i en time eller to, sier Thon og ler.

– Ja, jeg har kanskje ikke samme nesegruse beundring for Trump som Olav, men det er tillatt å ha egne meninger, sier Haga med et spøkefullt smil.

De liker begge å slite og arbeide hardt, og de holder gløden med en tøff diskusjon. Det er imidlertid én ting som skiller dem.

I løpet av 35 år har Thon aldri hørt Haga komme med en løgn.

– Det er ganske enestående at Sissel er slik. Jeg er annerledes. Hvis jeg kan glede noen med en liten hvit løgn, så gjør jeg gjerne det, sier han.

