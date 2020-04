I dag står slaget om NorthConnect: – Det Ap driver med er bare lureri

– Spørsmålet er om vi vil ha arbeidsplasser i Årdal eller i London, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Torsdag avgjøres skjebnen for den omstridte kabelen som skal eksportere norsk strøm til blant annet Storbritannia.

På en side ønsker regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og kjemper for kabelen. Sp, Frp, Rødt og SV sier klart nei. I midten står Arbeiderpartiet, som ikke vil si direkte nei til kabelen, men vil heller endre loven.

Arbeiderpartiets standpunkt har skapt kraftige reaksjoner hos samarbeidspartnerne og ikke minst sentrale fagforeningsledere i norsk industri.

– Hovedproblemet med denne kabelen er at vi vil ikke at Norge på sikt skal få høyere strømpris. Det er utrolig viktig for norsk industri, og sørger for at vi kan skape arbeidsplasser i hele landet. Det vi må diskutere er om vi vil ha arbeidsplasser i Årdal eller i London, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

LURERI: – Det Ap legger opp til nå er bare lureri på en måte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Vedum mener at det er mye bedre om den lave norske strømprisen kommer Norge til gode slik at det blir flere industriarbeidsplasser, fremfor å bare eksportere råvaren strøm.

Foreløpig har den uvanlige alliansen bestående av Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Rødt og SV gått inn for å avvise kabelen. Om Arbeiderpartiet stemmer med dem, vil det stoppe den omstridte kabelen.

– Truer med å kutte medlemskapet i Ap

Flere fagforeningsledere har gått til kraftig angrep på Arbeiderpartiet, som har gått inn for en mellomløsning som ikke stopper kabelen.

Hovedtillitsvalgt i industribedriften Elkem, Per Tronvoll er en av syv tillitsvalgte i selskapet som krever at Ap stemmer nei.

– Jeg står som medlem i Arbeiderpartiet. Det opphører hvis dette blir vedtatt. Det er det mange flere som vil gjøre. Jeg hører hva folk sier, sier han til ABC Nyheter.

Nettavisen har vært i kontakt med flere hovedtillitsvalget som bekrefter samme budskap, men som ikke ønsker å stå frem med navn.

Løsningen Arbeiderpartiet har gått inn for har vekket kraftige reaksjoner hos flere av dem Nettavisen har snakket med. For de står ikke med regjeringen i ønsket om å bygge kabelen, men de ønsker heller ikke å stoppe den.

– Prosjektet blir ikke oppgitt. Han vil bare endre energiloven slik at Statnett skal bygge ut. Da er vi like langt, sier Tronvoll.

– Bare lureri

Det er ikke hverdagskost at Senterpartiet går løs på samarbeidspartner Arbeiderpartiet. Men denne saken får Vedum til å rase.

– De var for ACER også. Det synes jeg var rart og svært uklokt. Det de legger opp til er bare lureri på en måte. Men her har de mulighet til å stoppe prosjektet. Men det er fordi så mange i Ap mener at vi bør bygge kabelen.

– Men er ikke dette en viktig, klimavennlig strømkabel for å hjelpe Europa med å kutte kullforbruket?

– Vi utfordret tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) på nettopp dette. Fakta viser at kraftoverskuddet i Norge er helt minimalt i et normalår. Dermed må vi diskutere om det er riktig at det går utover norske forbrukere, som må betale høyere strømpris, sier Vedum til Nettavisen.

Han etterlyser at Arbeiderpartiet lytter til industriarbeiderne i Norge, som risikerer at bedriftene deres får høyere strømpris etter dette.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke lytter til industriarbeiderne. Industrisamfunn rundt om i Norge har vært entydige, sier han.

– De har rota fælt

Vedum er fornøyd med at Fremskrittspartiet støtter dem i saken, men vil ikke gi dem for mye skryt.

– De har jo rota fælt. Da de var i regjering var de veldig for kabelen med daværende minister Ketil Solvik-Olsen i spissen. Nå har de heldigvis snudd. Det er en positiv ting å gjøre hvis man tar feil.

Energipolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) forsvarer deres standpunkt, og mener at de ikke vil ta stilling til et enkelt prosjekt - men heller endre loven.

MELLOMLØSNING: Energipolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) forsvarer Aps standpunkt. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

– Vi vil ikke at det bygges nye kabler som er eid av kraftprodusenter. Det er et ordentlig grundig tiltak. Mer enn bare å stoppe et enkeltprosjekt, sier Barth Eide.