I denne pristesten er Coop 18 prosent dyrere: - Det er mye penger å spare

Nesten 20 prosent skiller nettbutikkene.

Denne uken er koronatiltakene strammet kraftig inn, og vi skal være minst mulig i kontakt med andre. Om du ikke allerede har gjort det, er det kanskje en god tid for å legge også matinnkjøpene til nettet.

Derfor har Nettavisen denne uka prissjekket de tre nettbutikkene for mat av en viss størrelse som finnes i Norge: Kolonial.no, Meny.no og Coop Hjemlevering.

Når Kiwi, Coop Extra og Rema 1000 kniver om å være billigst, er forskjellen gjerne en krone eller tre når handlekurven summeres opp. I nettbutikkene er det derimot ekstreme utslag.

18 prosent prisforskjell!

Ukehandelen hos Coop i denne testen er nesten 300 kroner dyrere enn hos testvinner kolonial.no - prisforskjellen er på hele 18,4 prosent!

- Her har vi dessverre kommet litt uheldig ut, spesielt på frukt og grønt. Vi lover å komme sterkere tilbake, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.



Pristabellen finner du litt lenger ned i saken!

Rune Kaino Nikolaisen fra nettsiden Gjerrigknark.com oppfordrer folk til å sammenligne priser før de velger tjeneste for hjemlevering.

- Nettmat-testen viser jo tydelig at det er mye penger å spare på å gjøre nettopp det.

Han har også en annen oppfordring:

- Sjekk om din lokale kjøpmann også tilbyr hjemlevering gratis eller til en rimelig penge i disse koronatider. Da kan man slå to fluer i ett smekk, støtte lokalt næringsliv og samtidig få varene brakt hjem.

Like billig som Kiwi

Mens Coop drar fra prismessig, er kolonial.no så å si like billig som Kiwi. Vi har ikke med fysiske butikker i denne testen, men en referansesjekk av varene viste en tier i Kiwis favør, og da er leveringskostnaden inkludert.

- For alle praktiske formål er det lik pris. Det skal være smart også for lommeboka å handle hos oss, sier Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no.

To av varene i handlekurven fantes ikke i like volum i Kiwi-butikken vi sjekket i. Men selv uten disse varene er ikke forskjellen større enn noen få tiere av en totalsum på rundt 1600 kroner.

SOM KIWI: - Vi har vokst kraftig og derfor kan vi nå konkurrere på pris. Samtidig har vi utvalg som et stort supermarked sier, Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Aag forteller om en voldsom vekst i 2020, og særlig etter korona-utbruddet. Omsetningen i år blir trolig om lag doblet fra 2019, til rundt to milliarder kroner.

- Vi vokser kraftig og derfor kan vi konkurrere hardere på pris.

Kolonial skal være like billig som lavpriskjedene på de varene det går mest av, men samtidig ha like godt utvalg som en stor Meny-butikk, hevder Aag. Butikken kjøper lavprisvarene gjennom Rema 1000-systemet.

Her er tabellen som viser de ulike prisene:

Der det er ulike varer med hensyn til vekt eller volum, har vi plukket det nærmeste alternativet. Se forklaring om avvikene rett under tabellen.

Svindyre tomater

Ukas handlekurv er ment å representere en gjennomsnittlig ukehandel for en familie på fire. Vi har stort sett valgt ut kjente merkevarer, for å lette sammenlikningen.

Det er mange omtrent like priser, men i utvalget av frukt og grønt kommer det store utslag. Mens både kolonial.no og meny.no lar deg kjøpte frukt og grønt i løsvekt, tilbyr Coop utelukkende ferdig innpakkede varer.

Det betyr for eksempel at i stedet for tomater i løsvekt med en kilopris på rundt 30 kroner, må du velge Coops økologiske merkevare Änngamark, innpakket i isoporbegere med plastvakuum. Da blir kiloprisen over 100 kroner.

UHELDIG: - Her har vi dessverre kommet litt uheldig ut, spesielt på frukt og grønt. Vi lover å komme sterkere tilbake, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge Foto: Halvor Ripegutu

Handlekurven fra Meny ble 9,4 prosent dyrere enn på Kolonial.no. Knut Nyløkken, direktør for netthandel i Meny, påpeker at ikke alt i testen er helt sammenlignbart, som at det ikke er samme størrelse på juicene. Han hevder også at kyllingen ikke lik kvalitet og at servicegraden på leveringsvinduene er ulik.

- I Meny skal være vi være best på utvalg, kvalitet, ferskvarer og måltidsløsninger, både i butikk og på nett, vi har jo samme utvalg og priser begge steder. For spesielt gode kjøp, anbefaler vi å sjekke ut våre ukentlige tilbud og faste knallkjøp, som er svært synlige i nettbutikken og som vi har hundrevis av hver uke.

Mangler løsning

Coops nettbutikk ble opprettet i april, som en direkte respons på koronautbruddet. Tjenesten er ikke god nok ennå, medgir Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop.

- Coop Hjemlevering ble laget rekordraskt og rullet ut over hele landet i løpet av noen uker. Så vi har dessverre en del barnesykdommer som våre mer etablerte nettkonkurrenter har hatt flere år på å luke ut.

I Coop-butikken kan du ikke plukke verken poteter eller løk løst, og butikken oppgir ikke kilopris, men bare stykkpris, på for eksempel epler og bananer. De andre butikkene oppgir både stykkpris og kilopris. Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop Extra, forklarer dette slik:

- Det skyldes at løsningen er laget veldig raskt. Vi har foreløpig ikke en teknisk løsning for veievarer.

Det gir et noe nedskalert sortiment som sikrer de mest grunnleggende behovene, påpeker Kristiansen.

- At det gjør at vi kommer dyrere ut er beklagelig og vi jobber med å forbedre frukt og grønt-sortimentet i løsningen.

Må ut etter øl

En annen ting som trekker ned, er at Coop ikke tilbyr ølsalg. Det har ikke all verden å si for priskonkurransen. Men om litt øl hører med i et storinnkjøp, må du jo da uansett en tur til den fysiske butikken om du bruker Coops nettbutikk.

Kristiansen forklarer dette med logistik-utfordringer knyttet til bevillinger i kommunene.

- Vi vurdere muligheter for å løse dette fremover. Derimot vil vi trolig lansere tobakk og legemidler på Coop Hjemlevering de kommende ukene.

Velger du en av konkurrentene, vil du for sluttsummen fra Coop kunne kjøpe en sekspakning med øl, og masse lørdagsgodt og sjokolade i tillegg.

Leverer i hele landet

En begrensning i den billigste nettbutikken er imidlertid at det ennå bare er folk på Østlandet som kan bruke den. Så langt har ikke Kolonial planer om å endre på dette som de vil fortelle om:

- Vi dekker omtrent halvparten av Norges befolkning nå - fra Halden og Grenlandsområdet i sør og opp til Lillehammer, sier Aag.

Meny og Coop leverer begge i nesten hele landet. Coop hevder å ha belegg i 90 prosent av Norge, mens Meny leverer i de aller fleste større byer opp til Trøndelag.

- I tillegg åpner vi snart i Tromsø, hvor vi blir Norges nordligste matbutikk på nett, sier Knut Nyløkken, sjef for netthandel i Meny.

Ingen av nettbutikkene vil oppgi tall på ukentlige brukere, men samtlige melder om en kraftig økning i etterspørselen.

- Vi ser en dreining fra yngre nettkunder og barnefamilier over til alle aldersgrupper, sier Nyløkken.