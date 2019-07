I disse landene må du aldri gi tips på restaurant

I mange av nordmenns mest populære ferieland er det helt unødvendig å tipse på restaurant. Flere steder kan du til å med risikere å fornærme kelneren.

Sverige, Danmark, Nederland, England, Frankrike og Italia er alle populære ferieland for nordmenn. De har også noe annet til felles. De er også blant landene hvor du ofte bare kan glemme å gi tips på restaurant.

Det skyldes enten at service som regel er inkludert eller rett og slett fordi det ikke er noen kultur for den slags i landet.

Kan fornærme

Det viser Nettavisens oversikt over tipskulturen på restauranter i 50 populære ferieland for nordmenn. I kun halvparten av disse landene bør du som hovedregel legge ut litt ekstra for service.

Noen steder, som i Japan og nord i Italia, risikerer du til og med å fornærme kelneren ved å gi tips.

IKKE NØDVENDIG: I flere land er det ingen poeng å legge igjen ekstra penger. Foto: Tim Ireland (Pa Photos)

Misforståelse

Eilert Larstorp Paulsen, reiseekspert i Vagabond mener det er en utbredt misforståelse at det skal tipses i tide og utide.

- Det er egentlig ikke en tradisjon at man må tipse i Europa, spesielt ikke om man bare har bestilt en liten lunsj, eller en kaffe, sa han til Nettavisen tidligere i sommer.

Det er globetrotter og journalist Gunnar Garfors enig i.

- I alle fall i Skandinavia, eller i Norden, er det generelt lite utbredt med tipsing. Ofte runder man bare av, og ender med å gi noen få prosent i tips, men om man har fått virkelig god service kan man gi så mye som ti prosent, sier Garfors.

Paulsen presiserer at det er forskjell på tips og serviceavgift, eller «service charge» som ofte står på regningen.

- «Serviceavgift» er prisen for at servitøren har tatt vår bestilling, og bringer mat og drikke til bordet. Denne er inkludert i de fleste europeiske land, sier Paulsen.

Tips er en betaling som eventuelt kommer i tillegg, og som gies om man har opplevd service utenom det vanlige.

- Tips er noe man gir ekstra om man har fått noe ekstra. I Europa er det vanlig å runde opp til nærmeste euro for en kaffe, eller legge på et par euro for lunsj av høflighet, men utover det er tips en sedvane, sier Paulsen.

Ett unntak

Astrid Bergmål, leder for Virke reiseliv er enig i at det fremdeles ikke er en forventning om tips hos nordmenns feriefavoritter i Europa, med ett unntak.

- I Spania, Hellas og Italia er det ingen krav eller forventning om tips, unntaket er Tyrkia, hvor tips er forventet. Skal du til Tyrkia må du huske å legge på mellom 5 og 10 prosent på restaurantregningen, sier hun.

Tyrkia beskrives som unntaket, og ellers i Øst-Europa er det helt andre forventninger til turister.

- Det er et klart skille mellom vest og øst i Europa med tanke på tips. Jo lenger øst man reiser, jo mindre vanlig blir det med tips. Landene som ligger her har i tillegg et generelt lavt prisnivå. Øst-Europa er derfor verdt et besøk uansett, tipsing eller ei, kommenterer Garfors.

Ikke tips i Kina

I Asia er tipskulturen enkelte steder totalt fraværende ifølge globetrotter Garfors.

- I Kina kommer servitørene nærmest løpende etter deg om du har lagt igjen en mynt eller to som takk for god service, sier han.

Her er en total oversikt over hvor mye, eller lite, du skal tipse i 50 forskjellige land.

Argentina: 10%

Australia: Tips bare hvis du er ekstra godt fornøyd med større måltider på finere restauranter. Det er mer vanlig å tipse hvis man er en del av en større gruppe. Men det er også å blitt vanligere å tipse i turiststrøk.



Belgia: Serviceavgift er lagt til. Det holder å runde av opp til nærmeste runde tall. Du kan legge på noen få euro ekstra, opp til 10 % hvis du er svært godt fornøyd.



Brasil: På de fleste restauranter er det inkludert 10 % (dette er egentlig frivillig å betale). Det er ikke nødvendig å gi mer. Gi 10 % hvis det ikke er inkludert.

Bulgaria: 10% er normalt.



Canada: 15-20 %. Noen ganger kan service være inkludert i regningen.



Cuba: 10-15 %.

Danmark: Service er inkludert, men du kan tipse 5-10 % hvis du er godt fornøyd.



Egypt: Rundt 10 prosent. Hvis service er inkludert går dette til restauranten.



Estland: Runde opp. 10 prosent er blitt mer vanlig for turister i Tallinn.



England: Service er normalt inkludert. Gi 10 % hvis ikke.



Finland: Ikke nødvendig.



Forente Arabiske Emirater: Ikke nødvendig.



Frankrike: Det er lagt til en serviceavgift. Legg på et par euro, opp til 10 prosent hvis du er svært godt fornøyd.



Hellas: For turister er det forventet at du gir tips. Ved god service gi 5 til 10 %.



Hong Kong: Normalt er 10% service inkludert. Du behøver ikke gi mer enn det, i så fall bare litt over.



India: Opp til 10% hvis service ikke er inkludert. Høyest i de store byene.



Indonesia: Hvis service er lagt til, er det ikke forventet med tips. Legg ellers på 10 %.



Irland: Hvis service er inkludert trenger du ikke legge på mye. Ellers 10-15 %.



Island: Hvis service er inkludert holder det å runde opp.



Israel: 10-15 %



Italia: Tipspraksisen er forskjellig mellom sør og nord. I nord kan du risikere å fornærme noen ved å gi tips. I nord kan du runde opp til nærmeste euro. Fra Roma og sørover kan du legge til 5-10 %.



Japan: Ikke nødvendig. De kan bli fornærmet.



Kina: Ikke nødvendig.



Kroatia: 10%



Kypros: Sjekk at service er inkludert. Rund opp til nærmeste hele euro.



Latvia: 10% hvis ikke service er inkludert.



Luxembourg: 5-10 % hvis service ikke er inkludert.



Malta: Hvis service er inkludert 5-10%. Hvis ikke 10-15 %.



Marokko: På finere restauranter 10-15 %. Ellers ikke mye.



Mexico: 10-15 %



Nederland: Det forventes ikke noe særlig tips. Opp til 10 % ved god service.



New Zealand: Tipser bare hvis du er meget godt fornøyd.



Polen: 10%



Portugal: Hvis service er inkludert 5-10%. Hvis ikke 10-15 %.



Russland: 10-15 %



Singapore: Ikke nødvendig, men turister forventes å gi noe.



Skottland: Service er normalt inkludert. Gi 10 % hvis ikke.



Spania: Avhengig av servicenivå legger du igjen opp til 5-10 %.



Sveits: Ikke nødvendig.



Sverige: Ikke nødvendig å gi, bare hvis god service.



Sør-Afrika: 10-15 % hvis service ikke er inkludert.



Sør-Korea: Ikke nødvendig i koreanske restauranter. 5-10 prosent i vestligorienterte restauranter.



Thailand: Hvis service ikke er inkludert gir du opp til 10 % på finere restauranter, eller avrund opp til nærmeste 100 bath.



Tsjekkia: 10 % forventes av turister, men er ikke nødvendig.



Tunisia: Bare litt, opp til 10 % på fine restauranter.



Tyrkia: Fra runde av oppover til 10 % avhengig av hvor fornøyd du er. Det tipses høyere på dyre restauranter.



Tyskland: Trenger egentlig ikke mer enn 1 til 2 euro ekstra. Kan legge på 5-10 % hvis du er svært godt fornøyd.



Ungarn: 10-15 %. Sjekk om det er lagt til service først.



USA: I USA råder et en sterk tipskultur. Her forventes det å få tips overalt, siden fastlønnen er svært lav.

Minimum 10 % (hvis du er misfornøyd, opp til 25 % hvis du er svært fornøyd. Noen ganger kan service være inkludert i regningen.



Østerrike: Rundt 5 prosent, men holder å runde av oppover.