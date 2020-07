I februar gikk Gresvig konkurs. Nå foreligger tallene for hva eieren tapte

Gresvig-eier Olav Nils Sunde fikk et solid milliardtap da sportskjeden Gresvig gikk over ende for et halvt år siden.

I begynnelsen av februar meldte Gresvig-konsernet oppbud. Selskapet drev G-Sport og Intersport. Gresvig var Norges nest største sportskjede og hadde 95 egeneide butikker med 2200 ansatte som ble rammet av konkursen. Olav Nils Sunde eide sportskjeden da det smalt, noe han hadde gjort siden 2006.

Og nå foreligger 2019-tallene for Gresvig Holding. Dette investeringsselskapet er Sundes eierselskap i Gresvig-kjeden gjennom Gresvig Retail Group AS, som var morselskapet i Gresvig-konsernet.

Fjorårsregnskapet til Gresvig Holding viser at Sunde måtte skrive ned verdiene av Gresvig-investeringen fra over 2,1 milliarder ved utgangen av 2018 kroner til 0 ett år senere.

Null

De samlede nedskrivningene og underskuddet i 2019 for holdingselskapet utgjorde nærmere 2,2 milliarder kroner. Det gjorde at den bokførte egenkapitalen i Gresvig Holding ved utgangen av fjoråret var så si null.

Sunde uttalte i forbindelse med konkursen i februar at de som eier hadde stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006. Bare de siste tre årene hadde Sunde-systemet tilført Gresvig-kjeden mer enn én milliard kroner. De reelle Gresvig-tapene hans er derfor på mer enn 3 milliarder.

- Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, uttalte Sunde i februar.

Betydelige bidrag

Men i årsberetningen til Gresvig Holding heter det at til tross for at aksjekapitalen var tapt, mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det skyldes tilførte bidrag fra O.N. Sunde-konsernet og at selskapet har «en forsvarlig egenkapital». I 2019 måtte Gresvig Holding tilføres 120 millioner kroner.

Og så har vi koronautbruddet, som riktig nok ikke rammet Norge hardt før i mars, altså en måned etter Gresvig-konkursen. Styret hevder i regnskapsnoten «Hendelser etter balansedagen» at Gresvig Holding i liten grad er påvirket av pandemien, og at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Regnskapet er datert 1. juli, altså lenge etter Gresvig-konkursen, men det er altså ikke Gresvig Holding som er konkurs. Investeringsselskapet kan ifølge vedtektene investere i flere typer virksomheter, og Olav Nils Sunde er altså fortsatt i sportsbransjen.

Bladde opp 873 mill.

Noen uker etter Gresvig-oppbudet ble det kjent at Sport1-eier Bjørn Rune Gjelsten overtok konkursboet etter G-Sport og Intersport sammen med O N Sunde. Planen var da at 34 butikker legges ned, men at 500 ansatte mister jobben.

O N Sunde AS eier 50 prosent av det nye investeringsselskapet Sport Holding AS, Gjelsten den andre halvparten. De to milliardærene betalte i slutten av mars 873 millioner kroner for Gresvig-boet.

Gjelsten sa i et større intervju med Nettavisen i mars på oppkjøpet som krevende, selv om hans egen sportkjede - Sport 1 - hadde greid seg bra.

- Dette er betydelig mer utfordrende. Sport 1 har gått bemerkelsesverdig bra i denne periode. Til tross for salgsnedgang, har det vært veldig oppløftende. Men integreringen og oppkjøpet av hele konkursboet er blitt betydelig mer krevende.

- Oppkjøpet går sin gang, men det er godt mulig vi må tenke mye mer defensivt, uttalte blant annet Gjelsten til Nettavisen for drøye fire måneder siden.

Omfattende

O N Sunde er et såkalt industrielt investeringsselskap eid av Olav Nils Sunde. Sunde ble av bladet Kapital i fjor høst vurdert til Norges 19. rikeste person med en anslått nettoformue på 9,5 milliarder kroner.

Virksomheten til O N Sunde er omfattende, fra cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, til detaljhandel innen sport og fritid, tekstil og mote. I tillegg har han en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Regnskapet til Gresvig Holding inngår i O N Sunde-konsernet. Konsernregnskapet til O N Sunde AS viser at den samlede omsetningen falt fra 10,7 milliarder kroner i 2018 til 10,1 milliarder i fjor.

Resultatet før skatt var i perioden ned fra 726 millioner kroner til 263 millioner. I konsernregnskapet til Sunde bidrar Gresvig negativt i fjor med en drøy milliard i underskudd.

Rederikonge

Cruise- og fergeselskapet Color Group stod i 2019 for drøyt halvparten av konsernomsetningen. Selskapet tjente i fjor 274 millioner kroner før skatt, nesten en halvering fra året i forveien. Nettavisen skrev om 2018-tallene at «pengene fosser inn for rederikonge».

På hjemmesidene omtaler O N Sunde fjoråret som et «blandet år» for konsernet. Tre divisjoner gjorde det bra, mens resultatet innenfor sport (les: Gresvig) var preget av en «utfordrende konkurransesituasjon og pågående restruktureringskostnader».

Men om koronapandemien bagatelliseres for Gresvig Holding, er koronatonen annerledes for konsernet. Det blir i likhet med de fleste rammet av koronapandemien, slik at styret regner med et svakere resultat for 2020 sammenliknet med 2019.

Olav Nils Sunde er ellers kjent som den som har betalt mest for en bolig i Norge. Han bladde i 2013 opp 236,5 millioner kroner for sin gigantleilighet på Tjuvholmen, da fire leiligheter ble slått sammen til én. Det er marginalt mer enn det Sector Alarm-gründer ga i vår for en strandeiendom ytterst på Bygdøy.