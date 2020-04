I krisemøte om priskollaps på olje

Opec-ministre har holdt krisemøte om priskollapsen. Samtidig kommer president Donald Trump med løfte om amerikansk krisehjelp.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ har holdt en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

Det opplyser Opec i en Twitter-melding tirsdag kveld.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

Det er ikke kjent om viktige produsenter som Russland og Saudi-Arabia var med på møtet.

Trump lover krisehjelp

På tirsdag svinger oljeprisen kraftig, og president Donald Trump lover nå å komme med krisehjelp til den amerikanske oljebransjen.

I en Twitter-melding tirsdag skriver Trump at han aldri vil svikte den amerikanske oljebransjen.

- Vi vil aldri svikte den store amerikanske olje- og gassindustrien. Jeg har nå bedt energisekretæren og statssekretæren om å formulere en plan som vil gjøre midler tilgjengelig slik at disse svært viktige selskapene og jobbene blir sikret i lang tid fremover! skriver presidenten.

Nedgang på Wall Street

Aksjekursene faller på Wall Street etter åpningen tirsdag, og prisen på amerikansk råolje er fortsatt på krisenivå.

Oljeprisen svinger kraftig, og produsenter betaler tidvis penger for å bli kvitt olje.

Prisen på West Texas Intermediate (WTI) gikk på tirsdag over på pluss på kontrakter for mai, etter at prisen hadde gått i minus på mandag for første gang i historien.

Når det gjelder salgskontrakter for juni, så var prisene ned rundt 50 prosent, til 10,21 dollar fatet, etter at de lå på rundt 20 dollar fatet ved stengetid mandag, melder CNBC.

Årsaken til priskollapsen er stor overproduksjon samtidig som etterspørselen er hardt rammet av pandemien.

De tre store amerikanske aksjeindeksene, industriindeksen Dow Jones, den brede S&P 500 og teknologiindeksen Nasdaq, er alle ned over to prosent tirsdag kveld.

Prisen på nordsjøolje ned 24 prosent

Det kraftige fallet i oljeprisen bidro også til at hovedindeksen ved Oslo Børs falt med 1,9 prosent tirsdag. Hovedindeksen endte på 726,70 poeng etter at handelen stengte klokken 16.30.

Samtidig lå prisen på et fat nordsjøolje rundt 20,70 dollar. Det er rundt 6 dollar lavere enn ved stengetid mandag. Senere tirsdag kveld er oljeprisen ytterligere ned, til 19,4 dollar fatet, ned rundt 24 prosent.

Tina Bru håper oljekutt skal stabilisere prisene

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier til NTB at hun håper og tror at avtalen om kutt i oljeproduksjonen i kombinasjon med økt økonomisk aktivitet skal stabilisere oljeprisen.

– Jeg tror det er opplagt for alle at den situasjonen vi står i nå, er ekstraordinær, sier olje- og energiministeren til NTB.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) deltok hun tirsdag ettermiddag på et innspillsmøte med olje- og gassnæringen i Norge.

Tina Bru håper kutt skal stabilisere prisene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Bru legger ikke skjul på at situasjonen er krevende.

– Men det er grunn til å håpe og tro at den avtalen som nå er inngått mellom landene i Opec+, i kombinasjon med at vi gradvis også vil få mer aktivitet i den globale økonomien etter hvert som smitteverntiltakene blir hevet, vil bidra til at prisen stabiliserer seg på sikt, sier Bru.

Solberg minner for sin del om at Norge fortsatt har en god «støtpute» i oljefondet.

– Og så tror jeg nok at hovedfokuset vårt ikke er på de kortsiktige endringene, men på de langsiktige konsekvensene av den usikkerheten vi har nå, sier statsministeren.

Bru har fra før varslet at Norge vil vurdere å støtte oppunder enigheten fra Opec+ med et ensidig kutt i norsk produksjon.