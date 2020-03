I Norge er det krisepakker til alle

Mars 2020 ble en måned da verden, Norge - og renta raste i bånn.

Alt er ikke bare elendighet, selv i denne situasjonen. Men jeg har ikke sett noe liknende siden jeg var økonomisk rådgiver på Stortinget under Finanskrisen i 2008-2009.

Da sendte jeg ut varsel om at politikerne ikke skulle gi opp troen på innovasjon, skaperkraft og at det går over en dag.

Først de gode nyhetene

- AS Norge har fortsatt rundt 7 statsbudsjett i Pensjonsfondet. Så det kan komme mange tiltakspakker frem til næringslivet snur opp igjen.

- Det gjøres helt ekstraordinære bidrag i helsevesen, og fra politikerne våre. Derfor er det håp om at dette går over.

Stortingsflertallet er enige om å overkjøre regjeringens forslag om å sende permitterte over på dagpenger – som bare utgjør to tredeler av lønna – etter to dager. Her er finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) på søndagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Norges Bank har satt renten ned fra 1,50 til 0,25 prosent, og det siste kuttet i dag på 0,75 prosentpoeng vil gi lavere boliglånsrenter.

Lavere renter på boliglånet hjelper

Som dere ser fra den enkle oversikten over, vil mange nordmenn med boliglån få 15.000 til 40.000 kroner i lavere boliglånsutgifter, HVIS norske banker følger opp Norges Bank sine kutt i de nærmeste ukene. Det bidrar selvfølgelig til bedre privatøkonomi for personer som er permittert eller arbeidsledige.

Videre er det en gavepakke til husholdninger med trygge jobber og høye boliglån. Det er likevel sånn at dersom det øker forbruket i dag, eller egentlig når unntakstilstanden er over, så kan det bedre norsk økonomi og skape jobber.

I denne krisen har dermed tiltakene kommet raskt og det kommer til å komme mer.

Hvorfor er denne krisen så spesiell?

- Den treffer omtrent hele næringslivet samtidig, selv om reiseliv, transport og overnatting/ servering har det aller verst.

- Siden det er smittefare mellom alle i arbeidsstyrken, de fleste er stengt ned eller har hjemmekontor, vil muligheten for inntjening og bedriftsutvikling være svært vanskelig. Det er trolig at 3/4 eller ca 1,5 million ansatte i privat sektor er berørt av deler av utfordringene.

- På toppen kommer oljekrisen ved at oljeprisen sank dramatisk og er ustabil per i dag. Vi vet at 50.000 jobber ble borte i forrige oljekrise (2015-2016), så det er særnorsk ekstra belastning.

- I tillegg er hele verden rammet, og det betyr stenging av grenser, nærmest ingen reiseaktivitet og hinder for bedrifts-samarbeid.

- Usikkerheten om hvor lang tid det er nedstengte skoler, barnehager og universiteter, og hele servicebransjen som ligger nede, vil fortsette - skaper en dimensjon ekstra.

Hvor mye vil dette koste statskassa?

Jeg har gjort noen helt forenklede beregninger på dette her.

Vi snakker om over 200 milliarder kroner, med mine forenklinger og forutsetninger, og det blir trolig mye mer. De siste tallene som kom fra finansminister Jan Tore Sanner, signaliserer 280 milliarder kroner i kostnader for samlede krisepakker hittil.

Det er verdt hver eneste krone. Vi har spart opp 10 billioner med oljepengene for å bruke de på en regnværsdag. Nå regner det sidelengs.

Det skal komme til nytte for alle innbyggere, og spesielt sikre norsk arbeidsliv og bedrifter over kneika.

Og ja, det skal gå over - og verden går ikke under denne gangen heller.