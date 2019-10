I Norge selges Jo Nesbøs siste bok til samme pris overalt. Svenskene får den til under halvparten

Nå vil Konkurransetilsynet avskaffe avtalen som gir rådyre norske bøker.

Svenskene får Jo Nesbøs siste bok til langt under halvparten av prisen i Norge. Nå vil Konkurransetilsynet avskaffe avtalen som gir dyre norske bøker.

Det er store prisforskjeller på bøker over landegrensene. I vårt naboland får nå svenskene forfatter Jo Nesbøs siste bok «Kniv» til langt under halvparten av prisen i Norge. Her koster en innbundet bok 210 kroner og e-bok 75 kroner, mot 349 kroner og 209 kroner her hjemme, viser et søk hos Adlibris Bokhandel.

Bakgrunnen er Bokavtalen om fastpris på nye bøker. Se faktaboks.

Fakta Bokavtalen ↓ Bokavtalen er en frivillig samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Avtalen omfatter alle bøker som er utgitt på forlag som er medlem i Forleggerforeningen i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer. Skolebøker er ikke en del av avalen. Det viktigste punktet er fast utsalgspris på nye bøker, som innebærer at det er en fastpris på nye utgivelser i en gitt periode. I snitt er det snakk om ni måneder. Etter denne perioden er det bokhandlene som bestemmer prisen på bøkene.

- Bokkundene er taperne

I fjor foreslo Næringsdepartementet å utvide fastprisperioden. Dagens ordning gir dyrere førsteutgaver i gjennomsnitt i ni måneder. Med det nye forslaget blir nye bøker dyrere i snitt i tolv måneder.

- Hvis forslaget blir stående må vi se lenger etter billigere priser på bøker enn før, sier direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

I sitt høringssvar til departementet skriver Konkurransetilsynet at Bokavtalen bør skrotes. «Vinnerne er bokforlagene, mens bokkundene er taperne» fortsetter Konkurransetilsynet.

Sørgard sier at fastprisavtalen er ment for å holde høye priser på bestselgerne.

- Det mener vi er problematisk. Motytelsen er at det skal gis ut flere bøker, men det er ikke så godt dokumentert at det faktisk blir gjort, fortsetter Sørgard.

- Andre mer treffsikre tiltak

Det hører sjeldenheten til at aktører får unntak fra konkurranseloven. Tanken er at fastpris vil bidra til en større bredde i bokutgivelsene, og at forlagene kan bruke inntektene fra bestselgerne til å finansiere smalere utgivelser. Målsettingen er å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

- Vi er opptatt av at det skal være veldig gode grunner for at det gjøres unntak av konkurranseloven. I dette tilfellet vises det til kulturpolitiske hensyn i bokbransjen. Men det finnes en rekke andre ulike ordninger for støtte til bokbransjen, som er mer treffsikre enn å gi dem mulighet for å holde høy pris mot et vakt løfte om å utgi flere bøker, fortsetter Sørgard.

Han trekker frem at et mer målrettede tiltak kan være gode innkjøpsordninger og direktestøtte til forfattere.

- Satser på bestselgerne

Konkurransetilsynet mener at bokavtalen gir insentiv til å satse mer på bestselgere, ettersom disse gir størst økonomisk gevinst under fastprisreguleringen.

- Det er fare for at det da blir enda mer satsing på bestselgere. Hvis du går til en bokhandler så vil du se at det er mye reklame for bestselgerne, mens de små og smale utgivelsene drukner bokstavelig talt i bestselgerne. Dette reagerer nye forfattere på, mener Sørgard.

Det paradoksale er, ifølge Sørgard, at det er forfatterne bak bestselgerne som får større fortjeneste, men at det ikke er noen garanti for at uetablerte forfatterne får det samme.

- Hindrer digitalisering

Konkurransetilsynet mener også at en videreføring av ordningen vil bidra til å hindre eller bremse digitaliseringen i bokbransjen.

- Hele ryggraden i bokbransjen er salg av fysiske bøker. Når vekten er så stor på den type inntekt, så blir det mindre fristene å satse på digitale løsninger, nettopp fordi det kan undergrave dagens fremste inntektskilde, sier konkurransedirektøren.

Det bekymrer Sørgard.

- Det fysiske boksalget stuper, mens strømmetjenestene øker. Med dagens ordningen så vil heller ikke nye norske bøker komme på strømmetjenester. Bakgrunnen er at strømmetjenester typisk er rettet mot abonnementer, og fastprisordningen går ikke inn i den modellene. Det innebærer at så lenge bøker er på fastpris i fastprisperioden, så kan de ikke strømmes, sier Sørgard.

Han sier at det er dårlig nytt særlig for forfatterne.

- Bidrar til litteraturmangfold

- Fastprisordningen er direkte knyttet til en avtale om distribusjon av ny litteratur ut i bokhandelen, noe som bidrar til å spre hele litteraturmangfoldet til hele landet, sier administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

Administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier at det ikke er noe nytt i at Konkurransetilsynet vil avvikle Bokavtalen.

- Norge har hatt en fastprisordning siden digitaliseringen startet, og vi står ikke noe tilbake for andre land når det gjelder digitale bokprodukter. Fastprisordningen er direkte knyttet til en avtale om distribusjon av ny litteratur ut i bokhandelen, noe som bidrar til å spre hele litteraturmangfoldet til hele landet, sier hun.

Stensen sier videre at bindende videresalgspriser har konkurransefremmende egenskaper gjennom at den bidrar til å opprettholde et mangfold av aktører.

- Det er stort innslag av konkurranse i det norske bokmarkedet. Syv av ti bøker som omsettes er i fri konkurranse, samtidig som den korte fastprisperioden gir en viss forutsigbarhet rundt det å skrive, utgi og selge bøker. Hvis vi skal lytte til Konkurransedirektørens ensidige prisfokus vil vi få mer ensretting og færre aktører, avslutter hun.

- Det beste fra to verdener

KRITISK:- Det er den som utgir åndsverket som bestemmer prisen. Den delen av økonomisk teori som forteller hvorfor dette kan være et samfunnsgode for åndsverk har tydeligvis ikke vært pensum for Konkurransetilsynet, sier Foto: Kristin Hefte

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Den norske forleggerforening sier at det er den som utgir åndsverket som bestemmer prisen.

- Den delen av økonomisk teori som forteller hvorfor dette kan være et samfunnsgode for åndsverk har tydeligvis ikke vært pensum for Konkurransetilsynet. Poenget er å overføre konkurranseelementet fra bare å omfatte pris til også å handle om kvalitet, service og tilgjengelighet, svarer han.

Einarsson legger til at når et forlaget skal utgi en bok, gjør de en vurdering av bokas attraktivitet, konkurransesituasjonen og andre faktorer av interesse, før de bestemmer hvilken pris den skal ha.

-Så kan salgsleddet rabattere denne prisen med inntil 12,5 prosent. Fastprisperioden på nye bøker er i snitt ni måneder. Etter at fastprisperioden er over bestemmer utsalgsstedet prisen helt og holdent, fortsetter han.

Men forlaget har flere verktøy i prisverktøykassa.

- De kan lansere andre formater, som lydbok, e-bok og pocketbok, og disse formatene kan alle prises ulikt. Når en bok lanseres i pocketformat, avsluttes fastprisperioden på tilsvarende e-bok. Denne prismodellen favner det beste av to verdener.

- Den gir leserne et godt og omfattende nett av bokhandler å finne bøker i, både fysisk og på nett, den gir et bredt utvalg av bøker på norsk, og et kvalitetsnivå på forfatterskapene som også gir stor spredning av norske bøker til utlandet, mener han.

- Opptatt av konkurranse

SENDT PÅ HØRING: - Regjeringen er som Konkurransetilsynet opptatt av at konkurransen i bokmarkedet skal være god, sier satssekretær Magnus Thue (H) i Næringsdepartementet. Foto: Marte Garmann (Regjeringen.no)

Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet kommenterer Konkurransetilsynets uttalelser slik:

- Regjeringen er som Konkurransetilsynet opptatt av at konkurransen i bokmarkedet skal være god. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil legge til rette for at fastprisordningen for bøker kan videreføres, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan styrkes, sier han.

Derfor sendte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i november i fjor forslag til omlegging av fastprisordningen på høring. Høringsfristen var 12. februar i år, og saken er fortsatt til vurdering.