Ice gir bort gratis mobilabonnement til alle barn under 13 år

Ice overrasker før sommerferien.

Det har vært tradisjon for at mobilselskapene kommer med store nyheter rett før sommerferien, og det har typisk vært relatert til billigere surfing i utlandet.

Men mandag slapp Ice - selskapet som bygger ut det 3. mobilnettet i Norge - at de kommer med et helt nytt mobiltilbud til småbarnsfamilier.

Selskapet har laget et eget mobilabonnement for barn under 13 år, som de ganske enkelt gir bort gratis.

- Et gratis mobilabonnement til barna er en utvidelse av vårt tilbud til familiene som ønsker en tryggere og enklere mobilhverdag, og vi krever ikke at foreldrene må være kunder hos ice. Vi vet at barn har teknologi i fingrene fra de er små og ser at stadig flere under 13 år får egen mobiltelefon. Gratis-abonnementet iceJunior vil for mange være en perfekt start, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i ice, i en pressemelding.

Ikke fullverdig abonnement

Abonnementet har en del klare begrensninger:

Barnet kan bare ringe til tre forhåndsdefinerte mobilnummer, som foreldrene bestemmer i en app

Datamengden på én gigabyte per måneded gjelder bare hvis du er koblet på Ice' mobilnett. Der Ice-kunder er koblet på Telias mobilnett, kan man ikke bruke datatrafikken

Abonnementet fungerer ikke i utlandet

Alle betalingstjenster er sperret

Slik skal de tjene penger

Kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson sier til Nettavisen at dette ikke er noe krav om at foreldrene må være kunder hos selskapet.

- Vi har bygget mye nett, og vi har fått ned våre kostnader. Vi krever ikke at foreldrene er kunde, men tror folk over tid vil erfare at Ice tilbyr et godt tilbud, sier Johannesson.

Kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson Foto: Terje Borud (Ice Net)

- Vi så i brukerundersøkelser at det er mange barn under 13 år som har mobilabonnement, men ser samtidig at mange foreldre ikke ønsker å starte med et fullverdig abonnement. Vi ønsket å se om det var mulig å skape en tryggere start i klare rammer. Da vi satt med et produkt var spørsmålet: Hva skal vi ta for dette? Er det så begrenset at vi bare kan gi det bort?

- Hvordan skal dere tjene penger på dette?

- En kan betale 50 kroner per måned for å aktivere ubegrenset tale, og så tenker vi vel også at barna etter hvert vil bli større, eller større forbrukere, og etter hvert betale for et vanlig abonnement, sier Johannesson.