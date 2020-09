Idar Vollvik er pågrepet i munnbind-sak

Politiet aksjonerte mot tre adresser tilhørende Idar Vollvik.

Politiet opplyser til Bergens Tidende at de aksjonerte med sivilt politi mot Idar Vollviks lokaler tirsdag morgen.

Ved 11-tiden var det fortsatt en patrulje på stedet.

– Jeg kan bekrefte at det er en aksjon i lokalene til Idar Vollvik. Det er munnbind som kan være feilmerket opp mot kvalitet, men det er tidlig i etterforskningen, sier politiadvokat Sigurd Granli til avisen.

Politet skal ha gjennomført aksjoner mot tre adresser tilhørende Vollvik. Idar Vollvik selv er pågrepet, bekrefter Sigrid Sulland, politiadvokat i Vest politidistrikt til BA klokken 11.45.

Hun sier politiet nylig fikk tips om saken, og at de på bakgrunn av det fikk rettens medhold i ransaking. Det er ennå tidlig i etterforskningen.

Han skal ha blitt pågrepet i sitt hjem, skriver BA.

BTs bilder viser at politiet har beslaglagt flere kartonger med munnbind.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Vollvik, men ikke fått kontakt så langt.

Vollvik har den siste tiden solgt munnbind i store mengder:

– Det går kjempebra. Vi selger med begge hender akkurat nå. Vi har jobbet med noen av de største fabrikkene i verden og har gjort store innkjøp til gode priser, sa Idar Vollvik til Nettavisen Økonomi 18. august.

Fabrikkene som Vollviks Ludostore bestiller munnbind fra, pøser ut munnbind i store kvanta. Ifølge Vollvik har likevel Ludos nettbutikk gjennom deler av koronaperioden hatt 7.000-8.000 pakker i restordre, altså at det har vært flere bestillinger enn det har vært munnbind på lageret.

Allerede i mars bestilte Vollvik 80.000 munnbind og 220 antistofftester fordelt på to forsendelser. Disse kom aldri lenger enn til tollen i Norge. Informasjonen på sendingene stod kun på kinesisk, og manglet gyldig dokumentasjon. Hendelsen ble en viktig lærepenge for Vollvik.

– Fabrikkene var ikke godt nok forberedt på regelverket her i Europa, og satte bare et stempel på pakkene. Disse gikk naturligvis ikke gjennom. Vi har aldri tatt inn et munnbind som ikke er godkjent for bruk i Norge. Kvalitetskontrollen er god, og vi følger en liste godkjente fabrikker fra kinesiske myndigheter. Sånn må det være, sa seriegründeren den gang.

Tidligere har fire forsendelser av munnbind til Vollviks selskap Vovi blitt stoppet i tollen.

– Vi var blant de første som begynte med dette, og da vi satte inn to-tre testordre fra noen fabrikker i Kina, så vi at dokumentasjonen ikke var god nok, har Vollvik tidligere forklart.