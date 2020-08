Idar Vollvik gjør comeback – som munnbind-konge

Idar Vollvik har gått på noen smeller. Nå selger han munnbind i store mengder.

– Det går kjempebra. Vi selger med begge hender akkurat nå. Vi har jobbet med noen av de største fabrikkene i verden og har gjort store innkjøp til gode priser, sier Idar Vollvik til Nettavisen Økonomi.

Fabrikkene som Vollviks Ludostore bestiller munnbind fra, pøser ut munnbind i store kvanta. Ifølge Vollvik har likevel Ludos nettbutikk gjennom deler av koronaperioden hatt 7.000-8.000 pakker i restordre, altså at det har vært flere bestillinger enn det har vært munnbind på lageret.

– Men vi er helt à jour nå, sier Vollvik fornøyd.

Seriegründeren hev seg kjapt rundt da han så hva som var i ferd med å skje i mars. Mens Norge stengte ned, var Vollvik i dialog med kinesiske fabrikker om bestille smittevernutstyr.

I Brønnøysundregistrene stod det plutselig at formålet til Vollvik, Vovi AS, var endret fra «investering i andre selskaper, verdipapirer og fast eiendom».

Siden tidlig i april har formålet vært å: «importere og selge medisinsk utstyr».

Fra milliardær til konkurs

52-åringen er en selvutnevnt kremmer, og går ikke av veien for å ta sjansen når muligheten byr seg.

Vollvik tok Finans-Norge med storm da han kjøpte Chess for fire millioner kroner i 2001. Fire år gjorde salget av mobilselskapet ham til milliardær. Etter Chess-salget ble Vollvik kjent som en svært aktiv og risikovillig gründer, og han kjøpte og solgte aksjer for milliarder i årene som fulgte. I 2008 ble det klart at gründeren ikke hadde mer penger igjen, og året etter ble han begjært konkurs.

MILLIARDÆR: I 2005 solgte Idar Vollvik Chess for 2,4 milliarder kroner, og Vollvik satt selv igjen med rundt en milliard kroner. Foto: Tor Richardsen (NTB scanpix)

Totalt har Vollvik blitt begjært personlig konkurs ni ganger, men han har alltid reist seg igjen. De siste årene har han blant annet satset på mobiltelefoni i Thailand, netthandel og mobilappen Geddit.

Nå er det smittevernutstyr som gjelder. Vollvik har investert i arbeidskraft og lokaler i Fana i Bergen.

Ble stoppet i tollen

– Vi var blant de første som begynte med dette, og da vi satte inn to-tre testordre fra noen fabrikker i Kina, så vi at dokumentasjonen ikke var god nok, sier Vollvik.

Allerede i mars bestilte Vovi og Vollvik 80.000 munnbind og 220 antistofftester fordelt på to forsendelser. Disse kom aldri lenger enn til tollen i Norge. Informasjonen på sendingene stod kun på kinesisk, og manglet gyldig dokumentasjon. Hendelsen ble en viktig lærepenge for Vollvik.

– Fabrikkene var ikke godt nok forberedt på regelverket her i Europa, og satte bare et stempel på pakkene. Disse gikk naturligvis ikke gjennom. Vi har aldri tatt inn et munnbind som ikke er godkjent for bruk i Norge. Kvalitetskontrollen er god, og vi følger en liste godkjente fabrikker fra kinesiske myndigheter. Sånn må det være, sier seriegründeren.

Idar Vollvik ved Ludo har kontroll på hvor mange som handler på nettet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

På det meste har Vollvik sendt ut 2,5 millioner munnbind på én dag til norske kunder. Inntektene beløper seg til mellom 70 til 80 millioner kroner så langt, ifølge Vollvik. Nettavisen Økonomis gjennomgang viser at Ludo store er billigst i klassen når det gjelder pakker med 50 munnbind.

Vollvik avviser at det er kvalitetsforskjell på munnbindene fra Ludostore og dem som selges til 150 kroner mer hos Farmasiet, Boots og Apotek 1. 52-åringen understreker at kvaliteten på munnbindene er svært viktig, og at nettbutikken har god dialog med norske fagmyndigheter.

Det er imidlertid ikke munnbindene som skaper den store profitten. Marginene er små, og Vollvik er avhengig av kundene også går til innkjøp av varer som engangshansker og håndsprit-dispensere.

– Berøringsfrie dispensere er faktisk det som omsettes mest i kroner og øre. Vi har en helt grei avanse på munnbind, men strategien vår er at vi har mange andre produkter som kan generere mersalg, sier Vollvik.

– Hva med prisene på munnbind, da? Klarer du å gå lavere, eller må de opp igjen snart?

– Prisen skal i hvert fall ikke opp! Ikke hos meg i alle fall. Vi holder på prisene, sier Vollvik.

