IEA-sjef Fatih Birol: - Elbiler er ikke vinneren i bilmarkedet

Kommer med deprimerende tall for de som håper elbiler kan redde klimaet.

DET NORSKE TEATER, OSLO (Nettavisen Økonomi): - Det er enorm forskjell mellom det som skjer i virkeligheten og hva politikerne sier og folk snakker om, sier Fatih Birol, administrerende direktør i Det internasjonale energibyrået (IEA).

Birol legger tirsdag frem IEAs omfattende statusrapport om verdens energiforbruk, «World Economic Outlook 2019».

- Hype

Der går IEA gjennom utviklingen for energi i hele verden. Som vanlig når han er i Norge kom han innom elbiler.

- Elbiler er nordmenns favoritttema. Det er mitt favoritttema også, men vi ser at det er «hype» rundt elbiler nå som ikke kan forsvares gjennom effekten den har på klimaet, sier han til Nettavisen.

Han bekrefter at elbiler har en klart positiv utvikling.

- Vi er så glade for å se at elbilene øker med seks millioner i året. Halvparten kommer i Kina og halvparten andre steder. Det er positivt. Men åpner du avisene og leser om bildene som får elbiler veldig mye oppmerksomhet, men sannheten er at på de siste ti årene, så er det ikke elbilen som er den store vinneren i bilmarkedet. Den store vinneren er SUVen, sier Birol.

Større utslipp

Han sier at i 2010 var 18 prosent av alle biler som var solgt globalt SUVer.

I fjor hadde denne andelen økt til hele 42 prosent av alle biler solgt i verden.

- Det vil si at nesten halvparten av alle biler i verden er en SUV. Dette er ikke bare en utvikling vi ser i USA, hvis du tror det, det er helt feil, både Kina India, Europa til og med Afrika, ser vi en slik utvikling, sier han.

Han sier at det får store konsekvenser for de samlede utslippene fra bilparken. Til sammenlikning er salget av elbiler godt under ti prosent.

- En SUV slipper ut 25 prosent mer enn en vanlig bensinbil. Det vil si at utslippene fra SUVene var mange ganger høyere enn det man sparer på at det nå er flere elbiler enn før. Dette setter ting i kontekst, sier han.

Kull

Han påpeker at problemet til elbiler dessuten er at de fleste el-bilene globalt nå får elektrisitet fra kull, noe som gjør at den samlede klimaeffekten er svært liten.

- Der vil elbiler først og fremst ha en positiv miljøeffekt gjennom at den gir renere luft i de store byene i Asia. Når det gjelder Norge, hvor energien som går inn i elbilene er ren, blir det selvfølgelig noe helt annet, sier han.

- Er det riktig av Norge å subsidiere elbiler i den graden de gjør, i dine øyne?

- Politikerne selv må bestemme om det er riktig. Det er dyrt og om det lønner seg for være opp til norske politikere å vurdere, sier han.