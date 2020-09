IEA-sjef Fatih Birol: – Minst to gode grunner til at elbiler ikke vil stoppe klimakrisen

Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA) mener det blir helt feil å tro at elbiler kan løse problemene våre.

Ferske tall fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at over halvparten av nye norske biler i august var elektriske. Ingen land har flere elbiler per capita enn Norge, og Stortingets mål er at fra 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler.

Få er så oppdaterte på verdens etterspørsel og produksjon av energi som Fatih Birol, direktøren for Det internasjonale energibyrå (IEA). Han er imponert over Norges interesse for elbiler, men er ikke overbevist om at andre land bør gjøre det samme som et klimatiltak.

– Elbiler kan være en del av løsningen for å takle klimaendringene, men det blir helt feil å tro at elbiler kan løse problemene våre. Det er minst to gode grunner til at elbiler ikke vil stoppe klimakrisen: Den ene er at alle verdens biler samlet står for rundt 18 prosent av verdens klimagassutslipp, sier Birol og fortsetter:

– Den andre grunnen er at i mange land er ikke strømmen fornybar, slik som i Norge. Omtrent halvparten av verdens elbiler er i Kina, et land hvor strømproduksjonen domineres av kull. Det gjør at elbilenes bidrag til å løse klimakrisen er relativt lite effektivt. Men det er viktig å merke seg at elbiler kan redusere luftforurensningen i storbyene.

KJENNER NORGE: IEA-topp Fatih Birol kommer med jevne mellomrom til Norge, og skulle gjerne vært på oljemessen ONS - dersom hadde vært mulig. – Jeg kommer neste gang, sier Birol. Foto: Halvor Ripegutu

Mener elbil-eierne må stemme på politikere som lover ren strøm

Den tyrkiske direktøren mener det ikke er et godt nok klimabidrag å satse på elbil uten at elektrisiteten kommer fra vindkraft, solkraft, vannkraft eller andre fornybare energikilder.

– Noen tror at så lenge man kjøper en elbil så har man gjort jobben sin med å bidra til å løse klimaendringene. Jeg vil selvfølgelig takke dem som kjøper elbil for initiativet, men jeg må også be elbilistene om å stemme på politikere som ønsker at strømmen deres skal komme fra rene energikilder.

– I Norge har elbilene lenge vært subsidiert, men nå vurderer ledende norske politikere å kutte ut noen av fordelene ved å kjøpe elbil. Hva mener du – bør myndighetene i flere land subsidiere elbiler slik at flere kjøper dem?

– Mange land har begrensede økonomiske ressurser, og de bør prioritere strengt hva de bruker midlene sine på. Å subsidiere elektriske biler er selvsagt et alternativ, men det finnes andre alternativer også. Det er for eksempel ekstremt viktig å bruke penger på karbonfangst- og lagring akkurat nå, fordi det kan gjøre mye for å redusere utslippene fra de største utslippskildene. Da tenker jeg spesielt på industri knyttet til jern, stål, aluminium, petrokjemi og så videre, sier Birol.

SATSER: Kina har på kort tid blitt et av verdens største markeder for elbiler. Her fra en bilmesse i 2018, da BAIC-gruppen viste fram en selvkjørende elbil. Foto: Ng Han Guan (AP)

Store forventninger til norsk teknologi: – Vi trenger et mirakel

I IEA-sjefens åpningstale under ONS sa 62-åringen at han tror 2020 kan bli et vendepunkt i energihistorien, der både stater og selskaper investerer tungt i ren energi for å nå verdens klimamål.

Under intervjuet med Nettavisen Økonomi tirsdag, skryter Birol av den norske innsatsen for å nå verdens klimamål - og har attpåtil fått med seg at en norsk fotballspiller er glødende opptatt av å stoppe klimakrisen.

Når IEA-direktøren blir utfordret på hvilken type teknologi, tjeneste eller løsning han tror kan bli Norges største bidrag til å stoppe verdens klimaendringer, er Birol ikke i tvil:

–Dersom jeg bare skal velge én løsning, må det blir karbonfangst- og lagring (CCS). Uten denne typen teknologi, tror jeg omtrent det blir umulig for verden å nå klimamålene. Vi trenger et mirakel hvis det ikke fungerer. Jeg vet at Norge har jobbet med dette i flere år nå, og dere har de teknologiske, finansielle og geologiske forutsetningene til å klare det, sier Birol.

Regjeringen har varslet at det i arbeidet med statsbudsjettet vil avklares om det kommer midler til ett, to eller ingen anlegg for CCS i Norge. Birol håper at Norge vil vise vei for CO2-rensing fremover.

– Folk over hele verden, meg selv inkludert, ville vært takknemlige overfor Norge dersom dere lykkes. Vi føler at det er et voksende engasjement og forventninger knyttet til CCS i USA, Japan, Midtøsten, Storbritannia og Nederland. Et av landene som kan utgjøre en forskjell, er Norge, sier Birol.

