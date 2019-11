Forsikringsselskapet If kjøper Viking Redningstjeneste Topco AS.

Prisen er på 325 millioner kroner for samtlige aksjer, melder Finansavisen (krever abonnement).

-If og Viking har samarbeidet i mange år, og passer godt sammen. Avtalen sikrer et enda tettere samarbeid, som vil være en fordel både for bileiere og partnerne våre i bilbransjen, sier konsernsjef Morten Thorsrud i If.

Transaksjonen må få godkjenning av konkurransemyndighetene i Norge og Sverige. Det forventes at dette vil være på plass tidlig i 2020. Carnegie har vært rådgiver finansielt, mens Advokatfirmaet Wiersholm har vært juridisk rådgiver, skriver selskapene på sine respektive hjemmesider.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen, og ikke minst stolte over å bli en del av Nordens største forsikringskonsern. If som eier gir Viking store muligheter til å videreutvikle virksomheten. Vi er nå i posisjon til å utvide både geografisk og innenfor nye forretningsområder, sier konsernsjef Hans Petter Semmelmann hos Viking Redningstjeneste.

- Bilhold og mobilitet er i kraftig endring, og vi vil sikre at vi også i fremtiden kan tilby gode løsninger for kundene våre . Uansett om kunden eier, leier eller har et annet bilforhold, skal vi sikre et enkelt og problemfritt bilhold. Gjennom kjøpet vil If også kunne følge opp kundene bedre når de trenger hjelp, sier Thorsrud.

I flere andre land er det vanlig at forsikringsselskaper eier veihjelp- og assistanseselskaper , og konsernsjefen i If ser på kjøpet av Viking som en naturlig utvidelse av virksomheten.

Viking har 320 ser vicestasjoner i sitt nettverk som betjener hele Norden . Selskapet håndterer 1,5 millioner telefonsamtaler og utfører rundt 460 000 assistanser årlig .

- If som eier gir Viking store muligheter til å videreutvikle virksomheten. Vi er nå i posisjon til å utvide både geografisk og innenfor nye forretningsområder. Dette gir oss tilgang til kompetanse, kapital og kunder, samtidig som Viking opprettholdes som et selvstendig selskap og varemerke for å ivareta nøytralitet og konkurransekraft overfor våre øvrige samarbeidspartnere innen bil og forsikring, sier Semmelmann.