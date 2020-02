Ikea åpnet nytt butikkonsept: Vurderes flere steder i landet

Bomring og bilkutt skaper hodebry for Ikea. Nå åpner møbelkjempen et splitter nytt butikkonsept i Oslo sentrum.

Dette er det 12. planleggingsstudioet i verden, og det første i Norge. Her vil Ikea satse på å møte kundene på en butikk uten utsalg, hvor du kan få hjelp til å planlegge kjøp av ny innredning. Varene kan senere fraktes rett hjem til kundene.

- Vi vil gjøre det mer beleilig for kundene å handle hos oss, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i Ikea Norge, til Nettavisen.

- Å være til stede i Oslo sentrum, nær arbeidsplassene til mange, gjør at vi møter folk der de er og det blir enklere å stikke innom uten å bruke for mye tid.

Samtidig trekker hun fram bilkjøring som en del av årsaken til at de satser på butikk i sentrum. Begge Ikea-butikkene i Oslo-området, på Furuset i Groruddalen og Slependen i Asker, ligger utenfor bomringen i Oslo.

- Folk er lite villige til å reise med bil i Oslo, og det koster mye, spesielt med bompenger, så det er noen av utfordringene vi må møtes. Dette bidrar til at de slipper bilturen. Ved siden av det er det færre som har bil i Oslo, sier hun.

- Vi ser at trendene er mer ekstreme i Oslo enn i resten av landet. Folk føler at de har mindre tid og dessuten har færre biler der, men det er en utvikling som vil skje i resten av Norge også, sier Rogers.

Vil satse flere steder

Rodgers sier at planleggingstudioet i Oslo sentrum kun er en start, om alt går som de håper.

- Så snart vi vet at vi leverer på det kundene ønsker, vil vi se på muligheten for å starte opp andre steder i Norge, sier hun.

Ikea ønsker å være til stede flere steder for å kunne hjelpe kundene der de er, og gjøre det enkelt for dem å handle hos Ikea.

Rodgers bekrefter at de vil vurdere å starte planleggingstudio også på steder hvor det ikke er Ikea-varehus i dag.

- Jeg tror at vi vil ende opp i alle de største byene til slutt, sier hun.

Rodgers er spesielt glad for å kunne starte dette nye konseptet i Oslo sentrum. Det skyldes at undersøkelser de har gjort, viser at folk i Oslo føler at de har mindre tid og er mindre villige til å reise langt for å få hjelp til Ikea-kjøp.

Forventet gratis levering

Tidligere hadde Ikea et servicepunkt på Skøyen, som i likhet med planleggingsstudioet i Oslo sentrum kun hadde utstillingsvarer uten at kundene fikk med varene hjem samme dag. Her var det også mulig å hente varene du hadde bestilt, men det fungerte dårlig.

- Kundene forventet at de skulle få hente bestillingene gratis, og det hadde vi ikke mulighet til å levere på, forklarer Rodgers.

Den nye butikken midt i Oslo sentrum har 11 ansatte som skal hjelpe kundene å finne nytt kjøkken, ny garderobe og annen innredning som passer i deres hjem.

- De vil også holde workshops så folk kan komme innom i lunsjpausen eller etter jobb, og lære hvordan de kan organisere livet bedre og leve mer bærekraftig hjemme, sier Rodgers.

