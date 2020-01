Ikea betaler 400 millioner kroner etter dødsulykke med kommode

Ikea betaler over 400 millioner kroner i forlik til familien til en toåring som døde da en kommode fra selskapet falt over ham i California i USA.

– Ingen forlik kan endre på den tragiske hendelsen som brakte oss hit, men for familiens og alle andres skyld er vi takknemlig for at denne rettstvisten har nådd fram til en løsning, skriver Ikea i en uttalelse mandag.

Beløpet på 46 millioner dollar, om lag 405 millioner kroner etter mandagens kurs, er ifølge toåringens families advokater det største forliket av sitt slag i USAs historie, skriver USA Today.

Det var i 2017 at to år gamle Jozef Dudek døde da en kommode av typen Malm falt over ham.

– Vi trodde aldri at en toåring kunne få en lav kommode på 75 centimeter til å falle og kvele ham. Det var kun i ettertid at vi fikk vite at denne kommodetypens design var ustabil og ikke oppfylte sikkerhetskrav, og at dette hadde skjedd også med andre små gutter, sier guttens mor Joleen Dudek.

Ikea-kommoder er koblet til minst ni tilfeller der barn har mistet livet og flere titalls barn er blitt skadd. Ofte har slike uhell skjedd ved at barn drar ut skuffene slik at kommoden faller over barnet.

I 2016 utbetalte Ikea et beløp på samme størrelse, men fordelt på tre familier i USA, etter at tre barn døde da en kommode av samme type falt over dem.

I 2016 trakk Ikea tilbake 17,3 millioner kommoder av denne modellen som ble solgt fra 2002 til 2016.

