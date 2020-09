Ikea, Coop og Kiwi trues av storstreik: Risikerer stengte dører

Hele 201 butikker vil rammes. Sjekk hele listen her.

I august brøt partene forhandlingene og nå blir det mekling. Om Handel og Kontor (HK) og Virke ikke blir enige om en tariffavtale for ansatte innen varehandelen under meklingen i lønnsoppgjøret torsdag og fredag denne uken, er det mange ansatte i som blir tatt ut i streik fra 12. september.

- Mange butikker vil stenge helt ned, mens enkelte vil ha redusert åpningstid eller at deler av butikken er stengt. Det vil bli opp til hver enkelt butikk hva som gjøres, sier HK-leder Christopher Beckham til Nettavisen.

- Du vil møte stengte butikker og blide streikevakter med kampglede og streikevilje, påpeker han.

STENGTE DØRER: HK-leder Christopher Beckham forteller at du vil bli møtt med stengte dører hos noen av butikkene om det blir streik innen varehandelbransjen lørdag. Foto: Handel og Kontor/hkinfo.no

- Krever full lønn

Totalt sett er det ifølge HKs oversikt snakk om ansatte i 201 bedrifter som kan tas ut i streik. Hvor mange ansatte som vil bli tatt ut i streik, vil de ikke gå ut med foreløpig.

Øverst på HKs kravliste når de møter hos Riksmekleren torsdag, er full lønn under sykdom. Det innebærer at bedriften betaler lønn som vanlig når ansatte er sykmeldt og selv sørger for refusjon fra Nav.

HK ønsker ikke streik, men et forhandlingsresultat. Beckham mener de som har stått på gjennom en pandemi - som fortsatt ikke er over - fortjener et risikotillegg.

- Vi krever at de får full lønn under sykdom. Det er viktig og rimelig, og vårt viktigste krav, sier han.

For å understreke hvor viktig det for dem å nå gjennom med dette kravet, viser han til at de ikke har gått til riksmekleren med dagens butikkavtale siden 1990, og det har ikke vært streik siden 1963.

Beckham har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at de har forsøkt å ta ut bedrifter som har gått bra under pandemien, og som ikke har permittert ansatte de siste månedene. Det er for å unngå en dobbeltbelastning.

Se oversikten under for å finne ut om din nærbutikk kan rammes av streiken:

Uklart hvordan de rammes

Ikea-butikkene er blant de som vil rammes av en storstreik i varehandelbransjen. Både Forus i Sandnes, varehuset i Åsane, Planning Studio i Oslo, varehuset på Furuset i Oslo og Slependen i Asker, kundesenteret, og varehuset på Leangen i Tronheim og i Ringsaker vil rammes.

- Vi har nettopp fått noe oversikt selv, men vi vet foreløpig ikke hvor mange ansatte som vil rammes og hvordan en streik vil påvirke varehusene våre, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Westin i Ikea.

Hun forteller at det trolig vil variere hvordan varehusene vil påvirkes.

- Men vi støtter streik som en viktig rettighet blant våre ansatte, påpeker hun.

Vil unngå å stenge

Det er også en rekke dagligvarebutikker, både Coop, Kiwi, Meny og Spar, som vil rammes av streiken.

Ifølge HK er det snakk om totalt 121 Coop-butikker, hvorav 29 av disse er Obs Bygg-butikker. Det er 40 Meny-butikker, seks Kiwi-butikker og 14 Spar-butikker som vil påvirkes.

- Det er først fra lørdag det eventuelt blir streik og hva som skjer, må vi ta da. Vi jobber så langt som mulig for å holde butikkene åpne. Målet er at ingen butikker stenger, sier Hanne Evensen, kommunikasjonssjef i Kjøpmannshuset, til Nettavisen.

STREIK: Ansatte i både Coop og Kiwi er blant dem som kan tas ut i streik fra og med lørdag. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, forteller at de følger utviklingen tett.

- Vi forsøker å legge de planene vi kan, og planlegger for ulike scenarier. Vi kan ikke gå i detaljer. Foreløpig er situasjonen uavklart og vi må avvente, sier Søyland.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få kommentarer fra Coop.