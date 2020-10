Ikea gir seg ikke: Anker striden om sykkelvei til lagmannsretten

Sykkelveien til 1,4 milliarder kroner gjør at Ikea kan miste 265 parkeringplasser. Nå blir det omkamp.

SANDNES (Nettavisen Økonomi:) I september tok Ikea Sandnes kommune og Statens vegvesen til retten på grunn av den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes.

Konflikten dreier seg om den såkalte sykkelstamvegen, et prosjekt til 1,4 milliarder kroner, som er planlagt å gå gjennom deler av parkeringsarealet til Ikea.

Rundt 265 parkeringsplasser, eller rundt 40 prosent av varehusets 685 parkeringsplasser, vil ikke kunne benyttes av kundene under utbyggingen. Totalt vil 65 parkeringsplasser gå tapt etter at sykkelveien står klar.

For en uke siden kom beskjeden om at Ikea tapte i tingretten mot kommunen og Vegvesenet. Tirsdag slår imidlertid varehussjef Hans Inge Skadberg tilbake: Ikea anker saken til tingretten.

– Vi er positive til sykkelstamvegen, men ønsker å utrede alternative krysninger som ikke går på bekostning av våre parkeringsplasser. Vi ønsker at retten skal se på vårt forslag, og at dette blir realitetsbehandlet, sier Skadberg til Nettavisen Økonomi.

– Er det snakk om erstatningsutmåling i denne omgang?

– Nei, vi ønsker kun å vise fram alternativene, sier varehussjefen.

RETTSAK: Ikeas varehussjef Hans Inge Skadberg ba Sandnes kommune og Statens vegvesen om å vurdere andre alternativer da partene møtte i retten tidligere denne måneden. Nå anker Ikea saken til lagmannretten. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Anslår tap på 285 millioner kroner

Ikea og Hans Inge Skadberg har beregnet det økonomiske tapet som følge av manglende parkeringsplass utenfor varehuset til 285 millioner kroner.

– Det er dramatiske konsekvenser for et allerede underdimensjonert hus når det gjelder parkering, sa varehussjef Hans Inge Skadberg i september.

FORSVINNER: Ikea anslår at rundt 40 prosent av varehusets parkeringsplasser vil være utilgjengelige mens sykkelstamvegen bygges de neste to årene. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Ikea mente at planbeskrivelsen var mangelfull og at det hadde blitt gjort saksbehandlingsfeil i saken. Tingretten var imidlertid uenig:

«Etter rettens syn er det ikke tvilsomt at både planens formål og hovedinnhold beskrives tydelig i det aktuelle planforslaget», står det i dommen. Videre står det:

«Retten mener at også beskrivelsen av tiltakets konkrete virkning for Ikea er tilstrekkelig og dekkende for den faktiske situasjonen. Det er ikke noe eget punkt om tiltakets virkning for næringsareal, og konsekvensen for Ikea er tatt inn under punktet om 'parkering'».

Mente Ikea burde kommet med innsigelser tidligere

I dommen skriver retten også at Ikea, som et stor og profesjonell aktør med lang erfaring fra planprosesser og reguleringsarbeid, burde sett at planene til Sandnes kommune og Statens vegvesen ville ramme kjedens parkeringsareal.

«Det innkom elleve merknader til planforslaget, og alle er kommentert. Ikea ga ikke selv noen høringsuttalelse til selve planforslaget, og det var derfor ingen konkret uttalelse å vurdere», skriver retten om planforslaget som var på høring i 2018.

STRIDENS KJERNE: Sykkelstamvegen skal krysse E39 på en bro, og vil dermed ta en rekke parkeringsplasser fra Ikea på Forus. Foto: Statens Vegvesen

– Det er ingen tvil om at ingen av oss skulle ønske at vi havnet i denne situasjonen, men det er enkelt å se at dette kan få katastrofale følger for oss, sa Ikeas varehussjef Skadberg om situasjonen da Nettavisen Økonomi traff ham i september.