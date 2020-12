Ikea-katalogen forsvinner

Etter 70 år er det slutt for Ikea-katalogen.

Beslutningen om å ta farvel med Ikea-katalogen går hånd i hånd med den pågående omstillingen av Ikea for å bli mer digital og tilgjengelig.

– Å bla om til et nytt kapittel med vår kjære katalog er faktisk en naturlig prosess, siden medieforbruk og kundeadferd har endret seg, sier sier Konrad Grüss, administrerende direktør, Inter IKEA Systems B.V. i en pressemelding.

Bare bibelen har større opplag enn Ikea-katalogen. Selskapet skriver at kundenes behov og bruk av media har endret seg, og katalogen har vært mindre i bruk.

«Derfor har Inter IKEA Systems B.V., den verdensomspennende IKEA-franchisegiveren, bestemt seg for å ta en emosjonell, men rasjonell beslutning om å bla om til et nytt kapittel og ta farvel med IKEA katalogen», skriver de.

Les også: Nå kan du selge gamle Ikea-møbler tilbake til Ikea

Grüss sier at katalogen har vært et av deres mest unike og ikoniske produkter, men nå skal de finne nye måter å inspirere kundene sine på.

– Vi vil nå ta de neste skrittene for å forsterke Ikeas unike kunnskap om hjeminnredning, produkter og løsninger på best mulig måte, sier Grüss.

- Men vi begynner ikke med blanke ark. I løpet av de siste årene har vi forvandlet mange aspekter av hvordan vi skal nå og samhandle med kundene våre, og jobben fortsetter for å finne nye måter, kanaler og formater for å inspirere og nå flere av de mange menneskene over hele verden, fortsetter han.

Les også: Ikea med rasisme-flopp: Måtte fjerne bilde av svart mann

Omstillingsprosessen med å bli mer digital er allerede godt i gang, skriver selskapet i pressemeldingen. I 2019 økte varehandelen på nett med 45 prosent verden over, og de hadde mer enn fire milliarder besøk på Ikea.com. Selskapet har også lansert nye apper, for å møte kundene der de er.

Ikea skal lage en bok for å feire historien til Ikea-katalogen, og den er planlagt lansert neste høst.

Les også: Ikea dropper kjøtt i kjøttbollene

Les også: Gjør Ikea-parkeringsplasser om til sykkelsti: - Kan få katastrofale følger for oss

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene